МОЕХ.Вопросы новичка

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Разберемся с торговлей на МОЕХ?

Помогите, пожалуйста кто в курсе.

 

Решил попробовать. Подключился к демо.

Вижу следующее:


Котировка стоит как вкопанная.

Нажимаю Sell, позиция не открывается...

В чем проблема?

 

Все заработало.

Пока не вижу разницы с форексом

Только то, что минимум - 1 лот.

Точно так же мартинится, хотя говорили, что не работает:


В чем всё-таки разница?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Разберемся с торговлей на МОЕХ?

Помогите, пожалуйста кто в курсе.

Все уже разобрано. Начните с этой статьи.

 
Alexey Kozitsyn:

Все уже разобрано. Начните с этой статьи.

Почитал.

Если не пользоваться стаканом, открываться по рынку, то в принципе тот же форекс?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Почитал.

Если не пользоваться стаканом, открываться по рынку, то в принципе тот же форекс?

Нет. Вы, по сути, в любом случае будете взаимодействовать со стаканом. Т.е. Вы даже сделкой минимального объема будете влиять на стакан.

ФОРТС - централизованный рынок + ликвидность не безграничная. Т.е. если Вы зайдете по рынку большим объемом по низколиквидному инструменту - можете сразу уйти в большой минус (выкупив всю доступную ликвидность).

 
Alexey Kozitsyn:

Нет. Вы, по сути, в любом случае будете взаимодействовать со стаканом. Т.е. Вы даже сделкой минимального объема будете влиять на стакан.

ФОРТС - централизованный рынок + ликвидность не безграничная. Т.е. если Вы зайдете по рынку большим объемом по низколиквидному инструменту - можете сразу уйти в большой минус (выкупив всю доступную ликвидность).

Меня интересует только евробакс.

Он же с ликвидностью дружит, как я понимаю.

В этом случае я замечу отличия относительно форекса?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Меня интересует только евробакс.

Он же с ликвидностью дружит, как я понимаю.

В этом случае я замечу отличия относительно форекса?

Пришлите скриншот стакана и уточните объем, которым собираетесь торговать.

В любом случае, будут клиринги, т.е. Ваши позиции будут переоткрываться с промежуточной фиксацией торгового результата.

 
Alexey Kozitsyn:

Пришлите скриншот стакана и уточните объем, которым собираетесь торговать.

В любом случае, будут клиринги, т.к. позиции будут переоткрываться. 

Я в стакан и не смотрю.

Меня интересуют торговые условия - своп, комиссия, плечо для реального счета.

Где то можно про такое прочитать?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Я в стакан и не смотрю.

Меня интересуют торговые условия - своп, комиссия, плечо.

Где то можно про такое прочитать?

Плечо 1:1. Свопов нет, есть комиссия брокера и комиссия биржи. Комиссия брокера узнается у брокера, комиссия биржи - на сайте MOEX. Плюс, обратите внимание на понятие "Скальперской сделки".

 
Alexey Kozitsyn:

Плечо 1:1. Свопов нет, есть комиссия брокера и комиссия биржи. Комиссия брокера узнается у брокера, комиссия биржи - на сайте MOEX. Плюс, обратите внимание на понятие "Скальперской сделки".

Вот это правильный подход к торговле, судя по торговым условиям.

Мне такое более чем подходит.

Скальперскую сделку поизучал. Спасибо!

Простите за назойливость, еще вопросик...

Если я буду торговать на демо MQ, я смогу спрогнозировать все затраты по торговле опираясь на вычеты на демо-счете?

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