МОЕХ.Вопросы новичка
Почитал.
Если не пользоваться стаканом, открываться по рынку, то в принципе тот же форекс?
Нет. Вы, по сути, в любом случае будете взаимодействовать со стаканом. Т.е. Вы даже сделкой минимального объема будете влиять на стакан.
ФОРТС - централизованный рынок + ликвидность не безграничная. Т.е. если Вы зайдете по рынку большим объемом по низколиквидному инструменту - можете сразу уйти в большой минус (выкупив всю доступную ликвидность).
Нет. Вы, по сути, в любом случае будете взаимодействовать со стаканом. Т.е. Вы даже сделкой минимального объема будете влиять на стакан.
ФОРТС - централизованный рынок + ликвидность не безграничная. Т.е. если Вы зайдете по рынку большим объемом по низколиквидному инструменту - можете сразу уйти в большой минус (выкупив всю доступную ликвидность).
Меня интересует только евробакс.
Он же с ликвидностью дружит, как я понимаю.
В этом случае я замечу отличия относительно форекса?
Меня интересует только евробакс.
Он же с ликвидностью дружит, как я понимаю.
В этом случае я замечу отличия относительно форекса?
Пришлите скриншот стакана и уточните объем, которым собираетесь торговать.
В любом случае, будут клиринги, т.е. Ваши позиции будут переоткрываться с промежуточной фиксацией торгового результата.
Пришлите скриншот стакана и уточните объем, которым собираетесь торговать.
В любом случае, будут клиринги, т.к. позиции будут переоткрываться.
Я в стакан и не смотрю.
Меня интересуют торговые условия - своп, комиссия, плечо для реального счета.
Где то можно про такое прочитать?
Я в стакан и не смотрю.
Меня интересуют торговые условия - своп, комиссия, плечо.
Где то можно про такое прочитать?
Плечо 1:1. Свопов нет, есть комиссия брокера и комиссия биржи. Комиссия брокера узнается у брокера, комиссия биржи - на сайте MOEX. Плюс, обратите внимание на понятие "Скальперской сделки".
Плечо 1:1. Свопов нет, есть комиссия брокера и комиссия биржи. Комиссия брокера узнается у брокера, комиссия биржи - на сайте MOEX. Плюс, обратите внимание на понятие "Скальперской сделки".
Вот это правильный подход к торговле, судя по торговым условиям.
Мне такое более чем подходит.
Скальперскую сделку поизучал. Спасибо!
Простите за назойливость, еще вопросик...
Если я буду торговать на демо MQ, я смогу спрогнозировать все затраты по торговле опираясь на вычеты на демо-счете?
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Помогите, пожалуйста кто в курсе.