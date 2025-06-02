Валюты / USDTRY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USDTRY: US Dollar vs Turkish Lira
41.27400 TRY 0.05707 (0.14%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Turkish Lira
Курс USDTRY за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.19369 TRY за 1 USD, а максимальная — 41.30986 TRY.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Турецкой лиры. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USDTRY
- TRY: Частые сбросы – Commerzbank
- TRY: Frequent resets – Commerzbank
- The threat of the Fed ‘turning Turkish’ makes for some tough allocations decisions, this strategist says.
- TRY: CBRT to cut rate despite needing FX interventions – Commerzbank
- TRY: Inflation slowdown paves way for further easing – BBH
- TRY: Lira crosses 41 to the dollar even as FX deposit scheme axed – Commerzbank
- The Fed is the best defense against U.S. sovereign downgrade, says rating agency
- TRY: Changes in monetary policy framework but no changes for FX – ING
- TRY: Discouraging picture from June's balance of payments data – Commerzbank
- TRY: Turkish Lira weakens as trade deficit widens – Commerzbank
- TRY: Lira reacts modestly to positive rating assessments – Commerzbank
- TRY: Flows return, but lira still weak – Commerzbank
- USD/TRY rises to near 40.00, marks fresh highs due to risk-off sentiment
- USD/TRY Forecast Today 03/07: Bearish Trend (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 30/06: Declines Against USD (Chart)
- USD/TRY Forecast 23/06: Will It Continue Falling? (Chart)
- The CBRT keeps a steady hand in June
- USD/TRY Today: Sharp Decline and High Volatility (Chart)
- TRY: Despite the upcoming restart of the cutting cycle, fat carry remains – ING
- USD/TRY Today 16/06: Sharp Collapse of Turkish Lira (Chart)
- USD/TRY Forecast: Faces More Downside Pressure (Chart)
- USD/TRY Today 09/06: Will TRY Continue to Fall? (Chart)
- USD/TRY Forecast Today 05/06: Sharp Volatility (Chart)
- USD/TRY Analysis Today 02/06: Sharp Volatility (Chart)
USDTRY на Форуме Сообщества
Торговые приложения для USDTRY
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Ищете возможность провести обратное тестирование вашего советника на реальных исторических данных тиков? Тогда обратитесь к Real Tick Data Creator. Данные о тиках на стратегическом тестере не являются реальными и не отражают, как на самом деле двигалась цена, это всего лишь симуляция. Но с помощью этого программного обеспечения вы сможете проводить тестирование своих стратегий на реальных данных о тиках. "Real Tick Data Creator" - это инновационное программное обеспечение, разработанное для обе
Quant Algo
Lungile Mpofu
Quant Algo Trader is fully automated bot for multi-currency pairs trading. This fully automated algo target few TP pips on every pair attached. The bot can trade more than 20 pairs without a challenge. The trades are opened in ONE DIRECTIONAL on every pair, which means that if EURUSD pair open Sell Trades, it will not open any Buy trade on the same EURUSD. The same on the whole entire pairs. This Algo Bot does not use any Indicator. It is based on Quote and Base Currency strategy which works sim
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Email Mobile RSI Alert
Jose Luis Lominchar
Этот простой индикатор предназначен для отправки алертов по электронной почте и/или на мобильное устройство (push-уведомления), если RSI превышает установленные лимиты перекупленности/перепроданности. Он анализирует серию таймфреймов и предустановленных Форекс-символов , отмечает крестиками превышения лимитов и отправляет сгруппированные уведомления со следующим настраиваемым видом: Уведомления RSI Alert Oversoldl! EURUSD PERIOD_M15 14.71 Overbought! EURTRY PERIOD_MN1 84.71 Overbought! USDTRY P
Дневной диапазон
41.19369 41.30986
Годовой диапазон
33.90985 41.37781
- Предыдущее закрытие
- 41.2169 3
- Open
- 41.2399 4
- Bid
- 41.2740 0
- Ask
- 41.2743 0
- Low
- 41.1936 9
- High
- 41.3098 6
- Объем
- 5.911 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- 8.79%
- Годовое изменение
- 20.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.