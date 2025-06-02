КотировкиРазделы
USDTRY
USDTRY: US Dollar vs Turkish Lira

41.27400 TRY 0.05707 (0.14%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Turkish Lira

Курс USDTRY за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.19369 TRY за 1 USD, а максимальная — 41.30986 TRY.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Турецкой лиры. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.19369 41.30986
Годовой диапазон
33.90985 41.37781
Предыдущее закрытие
41.2169 3
Open
41.2399 4
Bid
41.2740 0
Ask
41.2743 0
Low
41.1936 9
High
41.3098 6
Объем
5.911 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
8.79%
Годовое изменение
20.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.