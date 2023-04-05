От теории к практике - страница 934
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Блажен, кто верует - легко ему на свете. (с)
Во истину - блажен)
Переведем вопрос в профессиональную плоскость - почему вы считаете что это красивая картинка.
Я ее протестировал на всех мажорных котировках за период - последние два года 2017 и 2018. везде показывает более 50-60% прибыли в год.
Тест проходил на MQL4 и как обычно я поставил спред на максимум, в роботе учел что тест производится по ценам открытия, чтобы в реале робот торговал так же, как на тестере, учел спред в тестере и в реале если спред будет выше то система просто не будет работать, учел проскальзывания, поставил искусственно завышенные в два раза свопы и комиссии,
может подскажете что Я еще не учел?
у меня работает на демке пока что, результаты пока что совпадают.
На реал ставить не хотел так как там другие роботы работают.
Переведем вопрос в профессиональную плоскость - почему вы считаете что это красивая картинка.
Там есть видео, и как это работает, мигает разными цветами, хорошо видно и понятно. Не вижу ничего нового, кроме анимации.
Устраивает, и ладно. Главное, чтобы вам нравилось.
Я, вот, МАшки применяю, они меня вполне устраивают, и, аналогично, никакого прогресса в этом не вижу.)
Там есть видео, и как это работает, мигает разными цветами, хорошо видно и понятно. Не вижу ничего нового, кроме анимации.
Устраивает, и ладно. Главное, чтобы вам нравилось.
Я, вот, МАшки применяю, они меня вполне устраивают, и, аналогично, никакого прогресса в этом не вижу.)
прогресс в своевременности данных о направлении и полной объективности анализа движений цены относительно самой себя.
А если МА и использовать то только на основе того что она запаздывает относительно цены. а не наоборот как все обычно делают.
Если Вам МА приносит прибыль то Вы совершенно точно - гений)
И тогда было бы крайне интересно как вы их используете если конечно это не секрет.
Если Вам МА приносит прибыль то Вы совершенно точно - гений)
И тогда было бы крайне интересно как вы их используете если конечно это не секрет.
У меня свои МА.) Это секрет. Но, если интересно, то самые первые эксперименты, еще под МТ4, можно посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/code/8538
Во истину - блажен)
Переведем вопрос в профессиональную плоскость - почему вы считаете что это красивая картинка.
Я ее протестировал на всех мажорных котировках за период - последние два года 2017 и 2018. везде показывает более 50-60% прибыли в год.
Тест проходил на MQL4 и как обычно я поставил спред на максимум, в роботе учел что тест производится по ценам открытия, чтобы в реале робот торговал так же, как на тестере, учел спред в тестере и в реале если спред будет выше то система просто не будет работать, учел проскальзывания, поставил искусственно завышенные в два раза свопы и комиссии,
может подскажете что Я еще не учел?
у меня работает на демке пока что, результаты пока что совпадают.
На реал ставить не хотел так как там другие роботы работают.
Вот такое тестирование правильное. Уважуха. Иначе это самообман, да еще с оптимизацией совсем труба.
Вот такое тестирование правильное. Уважуха. Иначе это самообман, да еще с оптимизацией совсем труба.
(на примере EURUSD)
тут все не совсем просто конечно....вот так с помощью моделирования я определяю оптимальный шаг, время открытия день открытия на каждом финансовом инструменте индивидуально, это конечно не панацея но более менее спасает.
меня волнует более вопрос об убыточных ордерах. как их поодиночке закрывать так, чтобы линия эквити стремилась в плюс.
Вот такое тестирование правильное. Уважуха. Иначе это самообман, да еще с оптимизацией совсем труба.
мои индикаторы оптимизации не требуют так как в них решена проблема периода расчетов там этого параметра просто нет и быть не может.
Это мое самое большое достижение честно говоря, всегда правильно определять энтропию сигнала.
Суть этого метода получается в том, что Я заметил что когда цена действительно движется неслучайно она (простите за мой ненаучный язык) прилипает к Bollinger Bands (красные прямоугольники), сам Bollinger Bands чисто чтобы отделить одно от другого визуально просто показать картинку, так как у Bollinger Bands куча ложных сигналов (желтые прямоугольники). Да и вообще почти нет индикатора который выдавал абсолютно адекватные движению цены ситуационную модель. Я по крайней мере таких не видел..
Я просто нашел способ как отделить одно от другого никогда не ошибаясь со временем и направлением, и не входя в сделку на отскоках , флэтах. И все..
теперь встал вопрос чем заменить сетку или как ее можно модифицировать и обезопасить, чтобы противостоять случайным колебаниям цены и непредсказуемым движениям рынка.
(на примере EURUSD)
тут все не совсем просто конечно....вот так с помощью моделирования я определяю оптимальный шаг, время открытия день открытия на каждом финансовом инструменте индивидуально, это конечно не панацея но более менее спасает.
меня волнует более вопрос об убыточных ордерах. как их поодиночке закрывать так, чтобы линия эквити стремилась в плюс.
Это же вопрос-вопросов..или как закрыть убыточный ордер в плюс ?!:-)
если отложить шутки, то при наличии пачки ордеров к закрытию, часть из которых прибыльна, а часть убыточна:
можно их закрывать чередуя , начиная с прибыльных. Тогда просадки будут визуально минимальными, а Отчёты, рейтинги и всякие коэфф становятся резко лучше.
это один из способов обмана (себя или подписчиков или покупателей, зависит от целей)