От теории к практике - страница 941

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Martin Cheguevara:

ого замахнулся...круто!))

Мартин, ты и индюк видел, и похоже что кроме тебя никому больше не показывал

Ну нет же ни у кого такого?

Там была только одна проблема - поздний выход из сделки.

На текущий момент проблема решена, причем прогноз входа также улучшился

Однако и на тот момент он работал уже не плохо:


 
Martin Cheguevara:

ого замахнулся...круто!))

По моему он не плохо ориентируется в обстановке. Ищет. У таких людей выше шанс найти правильное решение.

Мало желания, надо найти это правильное решение задачи. 

 
Uladzimir Izerski:

Цена одна для всех и для быков и для медведей. Наша задача найти попутчика. Это правильный вход.

Наша задача не найти попутчиков, 

а выжать из рынка денежки.

И без разницы как это будет сделано.

Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот. 

Физика прямого взаимодействия.

И все.

Как в бою примерно.

 
Martin Cheguevara:

Наша задача не найти попутчиков, 

а выжать из рынка денежки.

И без разницы как это будет сделано.

Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот. 

Физика прямого взаимодействия.

И все.

Как в бою примерно.

В бою побеждает хитрость. Хитрость в умении вести бой.

 
Martin Cheguevara:

Наша задача не найти попутчиков, 

а выжать из рынка денежки.

И без разницы как это будет сделано.

Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот. 

Физика прямого взаимодействия.

И все.

Как в бою примерно.

Как говорил один мой коллега: Теперь наша задача - не упасть в проходной. (с)

 
Martin Cheguevara:

Наша задача не найти попутчиков, 

а выжать из рынка денежки.

И без разницы как это будет сделано.

Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот. 

Физика прямого взаимодействия.

И все.

Как в бою примерно.

Была у меня одна ТС-ка для работы мартином.

Очень простое предположение - цена ходит по параболе то по верхнему куполу, то по нижнему.

Вывел я по ней не плохо.

Там нужно всего то решить квадратное уравнение. оно скинет не верный прогноз, т.е. не существующее решение

;)

Не знаю, может быть тебе навеет чо...

 
Martin Cheguevara:


а у меня вот такая тема...тоже работает.. а как кстати Ты выход из сделки улучшил?

смена сигнала точнее и делов то
 
Renat Akhtyamov:

Мартин, ты и индюк видел, и похоже что кроме тебя никому больше не показывал

Ну нет же ни у кого такого?

Ну...на счет есть или нет я не знаю...Я же не знаю как он у Тебя построен) 

 
Renat Akhtyamov:

Была у меня одна ТС-ка для работы мартином.

Очень простое предположение - цена ходит по параболе то вверх, то вниз.

по экспоненте.

по моему мнению)
 
Martin Cheguevara:


а у меня вот такая тема...тоже работает..

и у мну также, примерно

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