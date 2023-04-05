От теории к практике - страница 941
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ого замахнулся...круто!))
Мартин, ты и индюк видел, и похоже что кроме тебя никому больше не показывал
Ну нет же ни у кого такого?
Там была только одна проблема - поздний выход из сделки.
На текущий момент проблема решена, причем прогноз входа также улучшился
Однако и на тот момент он работал уже не плохо:
ого замахнулся...круто!))
По моему он не плохо ориентируется в обстановке. Ищет. У таких людей выше шанс найти правильное решение.
Мало желания, надо найти это правильное решение задачи.
Цена одна для всех и для быков и для медведей. Наша задача найти попутчика. Это правильный вход.
Наша задача не найти попутчиков,
а выжать из рынка денежки.
И без разницы как это будет сделано.
Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот.
Физика прямого взаимодействия.
И все.
Как в бою примерно.
Наша задача не найти попутчиков,
а выжать из рынка денежки.
И без разницы как это будет сделано.
Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот.
Физика прямого взаимодействия.
И все.
Как в бою примерно.
В бою побеждает хитрость. Хитрость в умении вести бой.
Наша задача не найти попутчиков,
а выжать из рынка денежки.
И без разницы как это будет сделано.
Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот.
Физика прямого взаимодействия.
И все.
Как в бою примерно.
Как говорил один мой коллега: Теперь наша задача - не упасть в проходной. (с)
Наша задача не найти попутчиков,
а выжать из рынка денежки.
И без разницы как это будет сделано.
Хоть мартином, хоть нет, хоть на отскок, или наоборот.
Физика прямого взаимодействия.
И все.
Как в бою примерно.
Была у меня одна ТС-ка для работы мартином.
Очень простое предположение - цена ходит по параболе то по верхнему куполу, то по нижнему.
Вывел я по ней не плохо.
Там нужно всего то решить квадратное уравнение. оно скинет не верный прогноз, т.е. не существующее решение
;)
Не знаю, может быть тебе навеет чо...
а у меня вот такая тема...тоже работает.. а как кстати Ты выход из сделки улучшил?
Мартин, ты и индюк видел, и похоже что кроме тебя никому больше не показывал
Ну нет же ни у кого такого?
Ну...на счет есть или нет я не знаю...Я же не знаю как он у Тебя построен)
Была у меня одна ТС-ка для работы мартином.
Очень простое предположение - цена ходит по параболе то вверх, то вниз.
по экспоненте.по моему мнению)
а у меня вот такая тема...тоже работает..
и у мну также, примерно