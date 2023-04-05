От теории к практике - страница 939

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Yuriy Asaulenko:

на фьючах играю, в большинстве случаев, только одной позицией, без доливов и отливов, и, кроме того, без стопов и ТП. Интересно, откуда можно знать заранее, где закрыть позицию - м.б. на 10 п, а может на 110. И про выход из сделки, аналогично. Имхо, на рынке можно что-то решить только по текущей ситуации. Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с)

у меня есть тралл который ловит до 80% движения. осталось узнать как мастерски расставлять стопы.

Хотя с моим опытом  и знаниями я предчувствую что таких не найдется..
 
Martin Cheguevara:

у меня есть тралл который ловит до 80% движения. осталось узнать как мастерски расставлять стопы.

Хотя с моим опытом  и знаниями я предчувствую что таких не найдется..

Не могу знать, какой у вас трал, но обычный трал - это скорее защитная мера от резких движений, но никак не реакция на ситуацию.

 
Martin Cheguevara:
Ну...если Ты читал выше...то я про это писал уже...почему я принимаю тест за почти чистую монету.

Читал.

Все это будет точно так же и на реале.

Единственная разница в том, что цена не остановится, пока ты не сольёшь.

 
Martin Cheguevara:
Честно говоря я ещё не встречал стратегии со стопом и профитом , который давал бы плюс. Постоянный плюс. Так стоит ли париться на счёт мартина, Если он продуманный?)
Да даже у меня система даёт в 70-80% случаев +- верное определение  направления цены. И это все равно не помогает без усреднения или Мартина. И именно поэтому я в своей стратегии реализовал закрытие частичное тяжёлых в плане лотов ордеров.  Чтобы частично закрыть плюс уменьшить нагрузку, увеличить запас маржи.

Методы простые (визуально) и эффективные как топор потому и работают.


Если есть хоть один человек, кто знает как с помощью одного ордера со стопом и профитом сделать относительно постоянный профит при верном направлении открытия пишите буду очень рад у Вас поучиться.

Yuriy Asaulenko:

на фьючах играю, в большинстве случаев, только одной позицией, без доливов и отливов, и, кроме того, без стопов и ТП. Интересно, откуда можно знать заранее, где закрыть позицию - м.б. на 10 п, а может на 110.

И про выход из сделки, аналогично. Что ждать некоего СЛ, если уже понятно, что цена идет не туда, и останавливаться не собирается.

Имхо, на рынке можно что-то решить только по текущей ситуации. Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с)

Естественно, что момент выхода из сделки при торговле по тренду заранее не известен.

Поэтому роль стоп-лосса и тейк-профита при такой торговле - это не более чем страховка.

При торговле в противотренд работают переворотные уровни, на которых возможно применить СЛ и ТП

 
Renat Akhtyamov:

Это же тестер...

На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.

//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реале

о, Renat появился. как там твой тестерный грааль?)

 
multiplicator:

о, Renat появился. как там твой тестерный грааль?)

нормально, прикольно себя ведет.

Он справился с тем, что я отвлекся от рынка на некоторое время и дал разгрузку своему черепу.

Теперь я продолжаю разработку прогнозирующей системы.

Основной подход состоит в том, чтобы избежать задержки входа в рынок.

При этом получится торговля против всех, т.е. когда я уже покупаю - все продолжают продавать и наоборот.

;)

 
Renat Akhtyamov:

При этом получится торговля против всех, т.е. когда я уже покупаю - все продолжают продавать и наоборот.

;)

Зачем же так рано? Если все продают, цена идет вниз. На рынке в любой момент можно купить или продать. Может чуть-чуть погодить с покупкой?

ЗЫ И потом Ренат удивляется - "когда входишь в сделку цена всегда идет против тебя". Правильно я цитирую?

 
Renat Akhtyamov:

нормально, прикольно себя ведет.

Он справился с тем, что я отвлекся от рынка на некоторое время и дал разгрузку своему черепу.

Теперь я продолжаю разработку прогнозирующей системы.

Основной подход состоит в том, чтобы избежать задержки входа в рынок.

При этом получится торговля против всех, т.е. когда я уже покупаю - все продолжают продавать и наоборот.

;)

Учитывая Те методы которые я видел у Тебя, Тебе наоборот нужна задержка...тем более что индикаторы, основанные на периоде расчетов в любом случае ее дадут..

покажи еще раз ту картинку которую ты скидывал сюда а потом удалил, если Тебе не сложно.
 
Yuriy Asaulenko:

Зачем же так рано? Если все продают, цена идет вниз. На рынке в любой момент можно купить или продать. Может чуть-чуть погодить с покупкой?

Вот поясняющий рисунок

МА-шка еще не выдала сигнал в продажу, народ продолжает покупать.

Раз покупают, цена падает.

Я захожу на продажу, т.к. по моему индикатору уже прёт сигнал в продажи

и....

говорю всем "Спасибо!"

 
Renat Akhtyamov:

Раз покупают, цена падает.

Ничего не путаем? Раз покупают - цена может только расти. По другому не бывает.

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