От теории к практике - страница 939
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на фьючах играю, в большинстве случаев, только одной позицией, без доливов и отливов, и, кроме того, без стопов и ТП. Интересно, откуда можно знать заранее, где закрыть позицию - м.б. на 10 п, а может на 110. И про выход из сделки, аналогично. Имхо, на рынке можно что-то решить только по текущей ситуации. Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с)
у меня есть тралл который ловит до 80% движения. осталось узнать как мастерски расставлять стопы.Хотя с моим опытом и знаниями я предчувствую что таких не найдется..
у меня есть тралл который ловит до 80% движения. осталось узнать как мастерски расставлять стопы.Хотя с моим опытом и знаниями я предчувствую что таких не найдется..
Не могу знать, какой у вас трал, но обычный трал - это скорее защитная мера от резких движений, но никак не реакция на ситуацию.
Ну...если Ты читал выше...то я про это писал уже...почему я принимаю тест за почти чистую монету.
Читал.
Все это будет точно так же и на реале.
Единственная разница в том, что цена не остановится, пока ты не сольёшь.
Честно говоря я ещё не встречал стратегии со стопом и профитом , который давал бы плюс. Постоянный плюс. Так стоит ли париться на счёт мартина, Если он продуманный?)
Методы простые (визуально) и эффективные как топор потому и работают.
Если есть хоть один человек, кто знает как с помощью одного ордера со стопом и профитом сделать относительно постоянный профит при верном направлении открытия пишите буду очень рад у Вас поучиться.
на фьючах играю, в большинстве случаев, только одной позицией, без доливов и отливов, и, кроме того, без стопов и ТП. Интересно, откуда можно знать заранее, где закрыть позицию - м.б. на 10 п, а может на 110.
И про выход из сделки, аналогично. Что ждать некоего СЛ, если уже понятно, что цена идет не туда, и останавливаться не собирается.
Имхо, на рынке можно что-то решить только по текущей ситуации. Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с)
Естественно, что момент выхода из сделки при торговле по тренду заранее не известен.
Поэтому роль стоп-лосса и тейк-профита при такой торговле - это не более чем страховка.
При торговле в противотренд работают переворотные уровни, на которых возможно применить СЛ и ТП
Это же тестер...
На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реале
о, Renat появился. как там твой тестерный грааль?)
о, Renat появился. как там твой тестерный грааль?)
нормально, прикольно себя ведет.
Он справился с тем, что я отвлекся от рынка на некоторое время и дал разгрузку своему черепу.
Теперь я продолжаю разработку прогнозирующей системы.
Основной подход состоит в том, чтобы избежать задержки входа в рынок.
При этом получится торговля против всех, т.е. когда я уже покупаю - все продолжают продавать и наоборот.
;)
При этом получится торговля против всех, т.е. когда я уже покупаю - все продолжают продавать и наоборот.
;)
Зачем же так рано? Если все продают, цена идет вниз. На рынке в любой момент можно купить или продать. Может чуть-чуть погодить с покупкой?
ЗЫ И потом Ренат удивляется - "когда входишь в сделку цена всегда идет против тебя". Правильно я цитирую?
нормально, прикольно себя ведет.
Он справился с тем, что я отвлекся от рынка на некоторое время и дал разгрузку своему черепу.
Теперь я продолжаю разработку прогнозирующей системы.
Основной подход состоит в том, чтобы избежать задержки входа в рынок.
При этом получится торговля против всех, т.е. когда я уже покупаю - все продолжают продавать и наоборот.
;)
Учитывая Те методы которые я видел у Тебя, Тебе наоборот нужна задержка...тем более что индикаторы, основанные на периоде расчетов в любом случае ее дадут..покажи еще раз ту картинку которую ты скидывал сюда а потом удалил, если Тебе не сложно.
Зачем же так рано? Если все продают, цена идет вниз. На рынке в любой момент можно купить или продать. Может чуть-чуть погодить с покупкой?
Вот поясняющий рисунок
МА-шка еще не выдала сигнал в продажу, народ продолжает покупать.
Раз покупают, цена падает.
Я захожу на продажу, т.к. по моему индикатору уже прёт сигнал в продажи
и....
говорю всем "Спасибо!"
Раз покупают, цена падает.
Ничего не путаем? Раз покупают - цена может только расти. По другому не бывает.