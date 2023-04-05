От теории к практике - страница 938

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vladevgeniy:

Неявные преобразования то да))) уже привык писать double n=0.0; 

или 

int p = 1;

double s=1000.0;

double s1 = s/(double)p;

ну этот так. Мож и поизящнее делают хз))))

double s1 = NormalizeDouble(s/NormalizeDouble((double)p,2),1); - я только так делаю) ахах))) 

 
vladevgeniy:

Неявные преобразования то да))) уже привык писать double n=0.0; 

или 

int p = 1;

double s=1000.0;

double s1 = s/(double)p;

ну этот так. Мож и поизящнее делают хз))))

и деление например на 2 лучше заменить *0.5 тогда не придется проверять на деление на ноль

С mql я вообще никогда не уверен, что у меня все работает правильно:D
 
Ну главное избавиться от превращения в инт неявного))) Вот они ручки-то)))
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2019.02.09 16:08


вот визуально - принцип работы сетки с взаимным перекрытием ордеров.

Как думаете будет работать?  Может видели где-нибудь ветку с реализацией данного метода. ?

а то честно сегодня так в лоооом это запрограммировать в готовом роботе и проверять на баги, что просто жесть.


Реализовал данный метод если кому интересно, 

результаты оптимизации стратегии

Как видно невооруженным глазом при одних и тех же параметрах тестирования на одном и том же инструменте, риски упали примерно в два раза, количество прибыльных сделок возросло 

с 80 до 90% при том, что количество сделок выросло примерно в два раза.

Грубо говоря стратегией которая описана выше, почти в два раза улучшили работу всей системы она стала гораздо безопаснее.

Конечно, большую, но отнюдь не главную роль, играет анализ движений на рынке.

И главное этот анализ должен происходить на ТФ ниже или равном М5, так как если кто-нибудь читал мои заметки касающиеся статистического анализа именно на фоне М5 или М1 реальные неслучайные движения относительно всех движений наиболее выражены. 

Выше М30 вообще нет смысла что-либо анализировать там средние движения почти полностью перекрывают, "скрывают" неслучайные так как там колебания гораздо выше.

Большинство трейдеров надеются, что с повышением ТФ и надежность сама по себе вырастет. Что касается валютных пар на практике - это совершенно неверное предположение.

PS: для одаренных людей типа #тестнаценахоткрытияневерныекотировки я уже пояснял что я программно учитываю особенности условий тестирования и делаю так, чтобы на реале торговля была идентична.

 
Martin Cheguevara:

Реализовал данный метод если кому интересно, 

Это же тестер...

На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.

//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реале
 

Саша куда пропал? Есть какие-то мысли? 

Я пока могу сказать одно -  таким способом, как сейчас, работать с приращениями нельзя.  Хоть тики, хоть минуты, хоть что...

Потому-что такой подход напрочь убивает память процесса и никакие формулы энтропии и прочей лабуды не помогут.

Но это мое мнение!

 
Renat Akhtyamov:

Это же тестер...


Вообще-то если ему верить на слово, то он уже на реале торгует несколько лет.

 
Renat Akhtyamov:

Это же тестер...

На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.

//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реале
Ну...если Ты читал выше...то я про это писал уже...почему я принимаю тест за почти чистую монету.
 
Renat Akhtyamov:

Это же тестер...

На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.

//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реале
Честно говоря я ещё не встречал стратегии со стопом и профитом , который давал бы плюс. Постоянный плюс. Так стоит ли париться на счёт мартина, Если он продуманный?)
Да даже у меня система даёт в 70-80% случаев +- верное определение  направления цены. И это все равно не помогает без усреднения или Мартина. И именно поэтому я в своей стратегии реализовал закрытие частичное тяжёлых в плане лотов ордеров.  Чтобы частично закрыть плюс уменьшить нагрузку, увеличить запас маржи.

Методы простые (визуально) и эффективные как топор потому и работают.


Если есть хоть один человек, кто знает как с помощью одного ордера со стопом и профитом сделать относительно постоянный профит при верном направлении открытия пишите буду очень рад у Вас поучиться.

 
Martin Cheguevara:

Если есть хоть один человек, кто знает как с помощью одного ордера со стопом и профитом сделать постоянный профит при верном направлении открытия...

на фьючах играю, в большинстве случаев, только одной позицией, без доливов и отливов, и, кроме того, без стопов и ТП. Интересно, откуда можно знать заранее, где закрыть позицию - м.б. на 10 п, а может на 110.

И про выход из сделки, аналогично. Что ждать некоего СЛ, если уже понятно, что цена идет не туда, и останавливаться не собирается.

Имхо, на рынке можно что-то решить только по текущей ситуации. Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с)

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