От теории к практике - страница 1461
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может автор в командировке передумает. и надумает уйти с форекса.
писец, 2 года искать закономерности и не 1 не найти, какой же сложный рынок форекс!
с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот.
если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)
с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот.
если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)
во во
мучаю теперь этот индюк
каких тока стейтов не получалось
но все равно не нравится
один из них, в силу необычности сохранил
вечная ему память в этой ветке (с 1.01.2014 по сегодня)
самый прикол в том, что казалось бы ордер, открытый по тренду, как бы подвисает на крючке и болтается в минусах до потери пульса
;))))
самый прикол в том, что казалось бы ордер, открытый по тренду, как бы подвисает на крючке и болтается в минусах до потери пульса
попробуй первый ордер лимитный ставить хотя бы по значению МА, обычно код минимум переделывать для такой модификации
попробуй первый ордер лимитный ставить хотя бы по значению МА, обычно код минимум переделывать для такой модификации
Да я просто побоялся в ФормулЕ период увеличить, только что понял причину
совсем маленький был, вот и намучился с перерисовкой индюка
ощутимая разница, по сравнении с МА-шкой, наступает при значительном увеличении периода
независимо от того, какой ставлю, хоть 1000, хоть 10000, не отстает ни на чуть (текущий вариант):
здесь не то чтобы средняя, а как бы антисредняя получается, с резким импульсом перехода от покупки к продаже и наоборот (встречное движение линии цены и индикатора)
идем дальше ...
Да я просто побоялся в ФормулЕ период увеличить, только что понял причину
совсем маленький был, вот и намучился с перерисовкой индюка
ощутимая разница, по сравнении с МА-шкой, наступает при значительном увеличении периода
независимо от того, какой ставлю, хоть 1000, хоть 10000, не отстает ни на чуть (текущий вариант):
здесь не то чтобы средняя, а как бы антисредняя получается, с резким импульсом перехода от покупки к продаже и наоборот (встречное движение линии цены и индикатора)
идем дальше ...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2019.08.05 15:38
примерно то же самое написано в подобных математических статьях, на которые опирается кот Шредингера в том числе
полностью согласена у-син - эт почти та же ФормулЕ, неплохая фишка
Если это у тебя "ФормулЕ", то от "у-син" она очень далека.
С чего ты взял, что "у-син - эт почти та же ФормулЕ" ???
Если это у тебя "ФормулЕ", то от "у-син" она очень далека.
С чего ты взял, что "у-син - эт почти та же ФормулЕ" ???
по кругу прогонял
сглаживается
получается как у тебя на графике
но тормозить начинает, к сожалению
по кругу прогонял
сглаживается
получается как у тебя на графике
но тормозить начинает, к сожалению
Нет, я вижу совершенно иное. Уж не знаю, что и как ты прогонял по кругу, но я вижу на твоей картинке совсем не то.
А если у тебя тормозит, то где-то что-то ты напутал.
Нет, я вижу совершенно иное. Уж не знаю, что и как ты прогонял по кругу, но я вижу на твоей картинке совсем не то.
А если у тебя тормозит, то где-то что-то ты напутал.
ну я же черный крестик на картине поставил, чтобы видно было что нет запаздывания
а если сглаживать эту картинку, то на пару баров отставать начинаету-син - это многократное сглаживание?
ну я же черный крестик на картине поставил, чтобы видно было что нет запаздывания
а если сглаживать эту картинку, то на пару баров отставать начинаету-син - это многократное сглаживание?
Нет, это не просто многократное сглаживание, это замкнутая система с перекрёстными, прямыми и обратными связями.
ну я же черный крестик на картине поставил, чтобы видно было что нет запаздывания
а если сглаживать эту картинку, то на пару баров отставать начинаету-син - это многократное сглаживание?
Нет, это не просто многократное сглаживание, это замкнутая система с прямыми, перекрёстными и обратными связями.