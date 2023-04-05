От теории к практике - страница 849

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Alexander_K:

Мне - не надо. Это дитятям, не шарящим в непараметрических метОдах, помогай.

Мне от тебя ключик нужен и все.

Смешались в кучу кони, люди

То у вас речь про устойчивые распределения, которые представляют из себя, очевидно, параметрическое семейство, то про непараметрические методы.

 
Alexander_K:

Мне - не надо. Это дитятям, не шарящим в непараметрических метОдах, помогай.

Мне от тебя ключик нужен и все.

Дык уже дал. Али забыл?

Уже писал, что другого ключа в природе не существует. Есть только вариации на тему. Поварьируй немного, глядишь и подойдёт.

Кстати, и о закрытии сделки неплохо подумать. Только не стоп - это не рабочий, а только аварийный вариант.

 
Aleksey Nikolayev:

Смешались в кучу кони, люди

То у вас речь про устойчивые распределения, которые представляют из себя, очевидно, параметрическое семейство, то непараметрические методы.

Т.е. распределение Коши, являясь устойчивым, вами исследуется только параметрическими статистиками?

Все, Алексей, довольно - идите в школу.

 
Yuriy Asaulenko:

Кстати, и о закрытии сделки неплохо подумать. Только не стоп - это не рабочий, а только аварийный вариант.

Согласен. Именно это и нужно. На выходных подумаю.

Готовьте карманы, Юрий! Вот сколько мы с вами тут копий сломали, а отдаю должное - вы тут один из самых шарящих. Респект! Грааль будет вручен вам просто так, за помощь и долготерпение.

 

изготовление грааля из советника, "потоковый метод"

- вход в рынок отложками, можно сеткой

- мартингейл (увеличение риска) с разумными, не слишком лихими параметрами

- стартовый капитал делится 75-80% в сайт и рекламу, 25-20% на счёт и издержки типа VDS

- запузыривается сигнал

деньги берутся с подписчиков и фоловеров

---

и не думайте что это обман.

Это бизнес такой, в отличии от :-) А вот бизнес это уже деньги, а не просто профит

 
Alexander_K:

Т.е. распределение Коши, являясь устойчивым, вами исследуется только параметрическими статистиками?

Все, Алексей, довольно - идите в школу.

Что подразумевается под его исследованием, кроме определения значений для двух полностью задающих его параметров? Это и есть именно то, что называют параметрической статистикой.

 
Aleksey Nikolayev:

Что подразумевается под его исследованием, кроме определения значений для двух полностью задающих его параметров? Это и есть именно то, что называют параметрической статистикой.

Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.

Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.

Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.

Результат за 2 недели:

Годится? Или еще что-то нужно?

 
Alexander_K:

Согласен. Именно это и нужно. На выходных подумаю.

Готовьте карманы, Юрий! Вот сколько мы с вами тут копий сломали, а отдаю должное - вы тут один из самых шарящих. Респект! Грааль будет вручен вам просто так, за помощь и долготерпение.

Не, только не это. Не надо Грааль. Грааль это мечта. Не лишайте меня мечты. Что я тогда вечерами делать буду? ))

 
Yuriy Asaulenko:

Не, только не это. Не надо Грааль. Грааль это мечта. Не лишайте меня мечты. Что я тогда вечерами делать буду? ))

Деньги считать! Машину выкупил уже аль нет еще? Вот, то-то и оно. Наличность, в таких делах, пригодится.

 
Alexander_K:

Результат за 2 недели:

Годится? Или еще что-то нужно?

Никуда не годится. Нужно. В печку.

Ничего не потеряете. А рукописи по любому не горят.)

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