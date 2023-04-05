От теории к практике - страница 849
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне - не надо. Это дитятям, не шарящим в непараметрических метОдах, помогай.
Мне от тебя ключик нужен и все.
Смешались в кучу кони, люди
То у вас речь про устойчивые распределения, которые представляют из себя, очевидно, параметрическое семейство, то про непараметрические методы.
Мне - не надо. Это дитятям, не шарящим в непараметрических метОдах, помогай.
Мне от тебя ключик нужен и все.
Дык уже дал. Али забыл?
Уже писал, что другого ключа в природе не существует. Есть только вариации на тему. Поварьируй немного, глядишь и подойдёт.
Кстати, и о закрытии сделки неплохо подумать. Только не стоп - это не рабочий, а только аварийный вариант.
Смешались в кучу кони, люди
То у вас речь про устойчивые распределения, которые представляют из себя, очевидно, параметрическое семейство, то непараметрические методы.
Т.е. распределение Коши, являясь устойчивым, вами исследуется только параметрическими статистиками?
Все, Алексей, довольно - идите в школу.
Кстати, и о закрытии сделки неплохо подумать. Только не стоп - это не рабочий, а только аварийный вариант.
Согласен. Именно это и нужно. На выходных подумаю.
Готовьте карманы, Юрий! Вот сколько мы с вами тут копий сломали, а отдаю должное - вы тут один из самых шарящих. Респект! Грааль будет вручен вам просто так, за помощь и долготерпение.
изготовление грааля из советника, "потоковый метод"
- вход в рынок отложками, можно сеткой
- мартингейл (увеличение риска) с разумными, не слишком лихими параметрами
- стартовый капитал делится 75-80% в сайт и рекламу, 25-20% на счёт и издержки типа VDS
- запузыривается сигнал
деньги берутся с подписчиков и фоловеров
---
и не думайте что это обман.
Это бизнес такой, в отличии от :-) А вот бизнес это уже деньги, а не просто профит
Т.е. распределение Коши, являясь устойчивым, вами исследуется только параметрическими статистиками?
Все, Алексей, довольно - идите в школу.
Что подразумевается под его исследованием, кроме определения значений для двух полностью задающих его параметров? Это и есть именно то, что называют параметрической статистикой.
Что подразумевается под его исследованием, кроме определения значений для двух полностью задающих его параметров? Это и есть именно то, что называют параметрической статистикой.
Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.
Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.
Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.
Результат за 2 недели:
Годится? Или еще что-то нужно?
Согласен. Именно это и нужно. На выходных подумаю.
Готовьте карманы, Юрий! Вот сколько мы с вами тут копий сломали, а отдаю должное - вы тут один из самых шарящих. Респект! Грааль будет вручен вам просто так, за помощь и долготерпение.
Не, только не это. Не надо Грааль. Грааль это мечта. Не лишайте меня мечты. Что я тогда вечерами делать буду? ))
Не, только не это. Не надо Грааль. Грааль это мечта. Не лишайте меня мечты. Что я тогда вечерами делать буду? ))
Деньги считать! Машину выкупил уже аль нет еще? Вот, то-то и оно. Наличность, в таких делах, пригодится.
Результат за 2 недели:
Годится? Или еще что-то нужно?
Никуда не годится. Нужно. В печку.
Ничего не потеряете. А рукописи по любому не горят.)