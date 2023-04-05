От теории к практике - страница 846

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Alexander_K:

Остальное - экспоненциальные мечты, а мы ж на земле грешной живем. Нет?

 Только один раз.

 
Novaja:

 Только один раз.

Браво!!! Значит, после НГ, ринемся на новые приключения!

 
Dmitriy Skub:

Так держать, Александр!

Вашу кривую баланса нужно подрезать снизу (где убыточный период) - кривая подходящая для этого и можно ПАММ открывать. Даже без стопов))

Тогда она взлетит, не по деЦццки ;)

 
Renat Akhtyamov:

Тогда она взлетит, не по деЦццки ;)

Если Вы решили, что это шутка, то адресую к статье: тыц

 
Dmitriy Skub:

Если Вы решили, что это шутка, то адресую к статье: тыц

Кроме шуток

Если падение переделать в рост, то кривая баланса взлетит. Это же элементарно.

Однако, с другой стороны, нужно сначала найти ERROR, пользуясь отрицательным случаем как бы и улучшить ТС.

Я бы посоветовал элементарнейшую фичу:

зафиксировать дату/время начала расчета и не сдвигать, пока хватает мощей компостера для расчета разных статистических прибамбасов.

 
Renat Akhtyamov:

Кроме шуток

Если падение переделать в рост, то кривая баланса взлетит. Это же элементарно.

Однако, с другой стороны, нужно сначала найти ERROR, пользуясь отрицательным случаем как бы и улучшить ТС.

Я бы посоветовал элементарнейшую фичу:

зафиксировать дату/время начала расчета и не сдвигать, пока хватает мощей компостера для расчета разных статистических прибамбасов.

странно, почему все проигрывают ?

ведь одна толька фишка против нас - спред.

 
Denis Sartakov:

странно, почему все проигрывают ?

ведь одна толька фишка против нас - спред.

Не только спред, но и откат или реверс - иногда уже фактически следующий тренд...

 
Denis Sartakov:

странно, почему все проигрывают ?

ведь одна толька фишка против нас - спред.

Представим комнату, в которой находятся люди, на руках которых доллары и евро.

Эти люди обменивают между собой купюры, не важно по какому курсу и с каким спредом. Важно - все купюры останутся в комнате.

Теперь добавим внешний фактор: любая операция обмена сопровождается комиссией на объём сделки и/или в виде надбавки к спреду и эти комиссии выходят из комнаты... Что произойдет с течением времени? Верно, в комнате не останется денег совсем, какой бы стратегии не придерживались торговцы в комнате - в конце концов они остануться без денег.

 
Denis Sartakov:

странно, почему все проигрывают ?

ведь одна толька фишка против нас - спред.

На самом деле - концептуальный вопрос.

Ответ на него таков:

1. Фраза: "против нас только спред" справедлива только для случайного блуждания с матожиданием =0

2. Рынок - это не случайное блуждание, а гораздо более сложный процесс, у которого матожидание отсутствует. Соответствующий интеграл тупо расходится, стремится к бесконечности.

Вот те, которые умеют смотреть в бесконечность, умеют переместить свои ум и душу в гильбертово пространство, тот и побеждает рынок. А таких людей всего 5%, включая папуасов. Увы...

 
Alexander_K:

На самом деле - концептуальный вопрос.

Ответ на него таков:

1. Фраза: "против нас только спред" справедлива только для случайного блуждания с матожиданием =0

2. Рынок - это не случайное блуждание, а гораздо более сложный процесс, у которого матожидание отсутствует. Соответствующий интеграл тупо расходится, стремится к бесконечности.

Вот те, которые умеют смотреть в бесконечность, умеют переместить свои ум и душу в гильбертово пространство, тот и побеждает рынок. А таких людей всего 5%, включая папуасов. Увы...

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