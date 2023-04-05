От теории к практике - страница 846
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Остальное - экспоненциальные мечты, а мы ж на земле грешной живем. Нет?
Только один раз.
Только один раз.
Браво!!! Значит, после НГ, ринемся на новые приключения!
Так держать, Александр!
Вашу кривую баланса нужно подрезать снизу (где убыточный период) - кривая подходящая для этого и можно ПАММ открывать. Даже без стопов))
Тогда она взлетит, не по деЦццки ;)
Тогда она взлетит, не по деЦццки ;)
Если Вы решили, что это шутка, то адресую к статье: тыц
Если Вы решили, что это шутка, то адресую к статье: тыц
Кроме шуток
Если падение переделать в рост, то кривая баланса взлетит. Это же элементарно.
Однако, с другой стороны, нужно сначала найти ERROR, пользуясь отрицательным случаем как бы и улучшить ТС.
Я бы посоветовал элементарнейшую фичу:
зафиксировать дату/время начала расчета и не сдвигать, пока хватает мощей компостера для расчета разных статистических прибамбасов.
Кроме шуток
Если падение переделать в рост, то кривая баланса взлетит. Это же элементарно.
Однако, с другой стороны, нужно сначала найти ERROR, пользуясь отрицательным случаем как бы и улучшить ТС.
Я бы посоветовал элементарнейшую фичу:
зафиксировать дату/время начала расчета и не сдвигать, пока хватает мощей компостера для расчета разных статистических прибамбасов.
странно, почему все проигрывают ?
ведь одна толька фишка против нас - спред.
странно, почему все проигрывают ?
ведь одна толька фишка против нас - спред.
Не только спред, но и откат или реверс - иногда уже фактически следующий тренд...
странно, почему все проигрывают ?
ведь одна толька фишка против нас - спред.
Представим комнату, в которой находятся люди, на руках которых доллары и евро.
Эти люди обменивают между собой купюры, не важно по какому курсу и с каким спредом. Важно - все купюры останутся в комнате.
Теперь добавим внешний фактор: любая операция обмена сопровождается комиссией на объём сделки и/или в виде надбавки к спреду и эти комиссии выходят из комнаты... Что произойдет с течением времени? Верно, в комнате не останется денег совсем, какой бы стратегии не придерживались торговцы в комнате - в конце концов они остануться без денег.
странно, почему все проигрывают ?
ведь одна толька фишка против нас - спред.
На самом деле - концептуальный вопрос.
Ответ на него таков:
1. Фраза: "против нас только спред" справедлива только для случайного блуждания с матожиданием =0
2. Рынок - это не случайное блуждание, а гораздо более сложный процесс, у которого матожидание отсутствует. Соответствующий интеграл тупо расходится, стремится к бесконечности.
Вот те, которые умеют смотреть в бесконечность, умеют переместить свои ум и душу в гильбертово пространство, тот и побеждает рынок. А таких людей всего 5%, включая папуасов. Увы...
На самом деле - концептуальный вопрос.
Ответ на него таков:
1. Фраза: "против нас только спред" справедлива только для случайного блуждания с матожиданием =0
2. Рынок - это не случайное блуждание, а гораздо более сложный процесс, у которого матожидание отсутствует. Соответствующий интеграл тупо расходится, стремится к бесконечности.
Вот те, которые умеют смотреть в бесконечность, умеют переместить свои ум и душу в гильбертово пространство, тот и побеждает рынок. А таких людей всего 5%, включая папуасов. Увы...