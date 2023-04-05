От теории к практике - страница 856

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Сейчас на минутках мучаю всякое.

Может совпадение, но самая убыточная сделка в тестовом периоде была ликвидирована с помощью условия Скорость < Эксцесс, где скорость = (Абсолютная сумма приращений)/t и Эксцесс = t * (M4/MathPow(M2,2))


Это там где непараметрический эксцесс не справился.
 
Renat Akhtyamov:

к тому же тестирование показывает, что кукл практически не приносит вреда от Н4 и выше

Согласен. Работать с временным окном ниже Н4 - жесть, для неслабонервных или вообще гениев, что и показывает практика.

Но и залезать на дневки я бы не советовал - скучно, а трейдеру нужны наличные здесь и сейчас.

Нужен оптимальный баланс количества принятых тиков и временного окна - это тоже один из ключей к Граалю.

 
Evgeniy Chumakov:

Сейчас на минутках мучаю всякое.

Может совпадение, но самая убыточная сделка в тестовом периоде была ликвидирована с помощью условия Скорость < Эксцесс, где скорость = (Абсолютная сумма приращений)/t и Эксцесс = t * (M4/MathPow(M2,2))


Это там где непараметрический эксцесс не справился.

А по размерностям эти величины совпадают? А литература к формуле для эксцесса есть?

Если нет - то, остается надеяться на Дар Божий. А это - только для творческих людей. Ну, ты понимаешь.

 
Alexander_K:

 А литература к формуле для эксцесса есть?


https://www.macroption.com/kurtosis-formula/


Alexander_K:

А по размерностям эти величины совпадают?

Совпадают.

Ещё по тесту заметил, что если текущее значение непараметрического эксцесса > показателя в начале скользящего окна (сдвиг) , то прибыльности больше.

Kurtosis Formula - Macroption
Kurtosis Formula - Macroption
  • www.macroption.com
This page explains the formula for kurtosis, excess kurtosis, sample kurtosis, and sample excess kurtosis. Kurtosis is one of the summary statistics; it is used for describing or estimating a distribution’s peakedness and frequency of extreme values. You can easily calculate kurtosis in Excel using the Descriptive Statistics Excel Calculator...
 
Я бы для начала посчитал средний эксцесс по парам (как говорил выше)  посмотрел есть ли какая-нибудь зависимость.
 
Alexander_K:

Согласен. Работать с временным окном ниже Н4 - жесть, для неслабонервных или вообще гениев, что и показывает практика.

Но и залезать на дневки я бы не советовал - скучно, а трейдеру нужны наличные здесь и сейчас.

Нужен оптимальный баланс количества принятых тиков и временного окна - это тоже один из ключей к Граалю.

тут явно не хватает уточнений:  " ... на демо-счете"

ибо на реале с тиками работать в плюс будет невозможно.

так что демо-грааль, а точнее демо-ТС, это уже некий пилотный проект.
 
Renat Akhtyamov:

тут явно не хватает уточнений:  " ... на демо-счете"

ибо на реале с тиками работать в плюс будет невозможно.

так что демо-грааль, а точнее демо-ТС, это уже кое что.


Так Саша данные берёт с реального счёта, а тестирует на демке.

 
Evgeniy Chumakov:


Так Саша данные берёт с реального счёта, а тестирует на демке.

тестирует на демке, край фантастики...

ну теперь пусть попробует на реале и затем расскажет нам где на самом деле жесть, а где нет

пусть оценит вкус кукловских тиков, так скажем
 
Evgeniy Chumakov:


Так Саша данные берёт с реального счёта, а тестирует на демке.

Именно так. У меня запущено на компе 2 терминала. Один как сервер с реальным NDD-счетом, с которого я беру котировки, а на втором - демо-счет на котором тупо выполняются команды открыть/закрыть сделку и все. Разницы с реалом в упор не вижу.

 
Alexander_K:

Именно так. У меня запущено на компе 2 терминала. Один как сервер с реальным NDD-счетом, с которого я беру котировки, а на втором - демо-счет на котором тупо выполняются команды открыть/закрыть сделку и все. Разницы с реалом в упор не вижу.


Та вот вся соль в том, что разница может появится как только откроется ордер на реале.

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