От теории к практике - страница 850

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Alexander_K:

Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.

Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.

Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.

Результат за 2 недели:

Годится? Или еще что-то нужно?

Шикарный график, Александр, в нем отражены боль, страдание и слезы участников рынка

 
Alexander_K:

Деньги считать! Машину выкупил уже аль нет еще? Вот, то-то и оно. Наличность, в таких делах, пригодится.

Не успел. Ушла тачка. Хорошие влет уходят. Конкуренция. )) Ищу, но пока нет ничего подходящего

 
Maxim Dmitrievsky:

Шикарный график, Александр, в нем отражены боль, страдание и слезы участников рынка

Лучше не скажешь, Макс.

Мне, разумеется, тоже не нравятся "провалы", когда я иногда попадаю на сильнейшие тренды. Но, на графике - реальная жизнь и эмоции. Словами не передать.

 
Alexander_K:

Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.

Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.

Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.

Результат за 2 недели:

Годится? Или еще что-то нужно?

(пятничное)

у советников есть огромное достоинство - они всегда трезвы :-)


 
Alexander_K:

Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.

Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.

Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.

Результат за 2 недели:

Годится? Или еще что-то нужно?

Используете квантильные аналоги коэффициентов эксцесса и асимметрии? Они, конечно, робастны, но достигается это за счёт потери чувствительности к форме хвостов.

Есть ощущение, что вы изобретаете велосипед - критерии однородности выборок.

 
Aleksey Nikolayev:

Используете квантильные аналоги коэффициентов эксцесса и асимметрии? Они, конечно, робастны, но достигается это за счёт потери чувствительности к форме хвостов.

Есть ощущение, что вы изобретаете велосипед - критерии однородности выборок.

Ну, типа того. Это реально работает, Алексей.

Насчет велосипеда... Не знаю. При всей очевидности такого подхода к рынку, я чё-то не вижу в стандартном наборе МТ ни медиан, ни квартилей. Ну, а насчет Фоккера-Планка-Колмогорова я вообще помолчу - наверное и без этой модели можно обойтись, но как на рынке можно работать не применяя медиану - вообще не представляю.

 
Alexander_K:

Ну, типа того. Это реально работает, Алексей.

Насчет велосипеда... Не знаю. При всей очевидности такого подхода к рынку, я чё-то не вижу в стандартном наборе МТ ни медиан, ни квартилей. Ну, а насчет Фоккера-Планка-Колмогорова я вообще помолчу - наверное и без этой модели можно обойтись, но как на рынке можно работать не применяя медиану - вообще не представляю.

Медиана и квантили.

Квартили

 
Aleksey Nikolayev:

Медиана и квантили.

Блин... КВАРТИЛИ, МежкваРтильный размах! Я знаю о чем пишу, блин. Скока можно занудствовать, вместо того, чтобы, растопырив ухи, внимать каждому моему слову?

 
Alexander_K:

Блин... КВАРТИЛИ, МежкваРтильный размах! Я знаю о чем пишу, блин. Скока можно занудствовать, вместо того, чтобы, растопырив ухи, внимать каждому моему слову?

Вы не в курсе, что квартили (и медиана тоже) - это частный случай квантилей?

 
Aleksey Nikolayev:

Вы не в курсе, что квартили (и медиана тоже) - это частный случай квантилей?

Пусть будет по-вашему. Не в этом дело.

А дело, повторю, в том, что применением стандартных статистических метОд обработки данных ничего не получишь. И Тьюки со своими методами был недалеко от истины.

Не хотите понимать глубинный физический смысл уравнения Фоккера-Планка и иже с ним - не надо.

Но, следить за формой распределения именно непараметрическими методами при значимой выборке, знать о нем буквально все на текущем шаге вычислений, вы, как любитель статистики - просто обязаны.

Аминь.

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