От теории к практике - страница 845
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От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...
"Так погибают замыслы с размахом. В начале обещавшие успех. От промедления долгого..." (Из монолога Гамлета.)
может это к деньгам ? он им подмигивает..
Мне не до смеха... Вчера в метро какая-то бабуся аж креститься начала, глядя на меня...
Мне не до смеха... Вчера в метро какая-то бабуся аж креститься начала, глядя на меня...
Cвят-свят-свят, развелось нечисти, осиновый кол в спину этому физику и сжечь, а перед этим можно еще толстый хвост(распределения) оторвать. ;)
Cвят-свят-свят, развелось нечисти, осиновый кол в спину этому физику и сжечь, а перед этим можно еще толстый хвост(распределения) оторвать. ;)
:))) Типа того.
А график-то, график глянь:
Хорошшшшш...
:))) Типа того.
А график-то, график глянь:
Хорошшшшш...
так по прогнозу же идем https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page838#comment_9819698 ;)
https://c.mql5.com/3/256/fny6tw_.pngМысль: (Не известный закон формирования котировок)*(известная ТС АК) = Стохастик в балансе. Надо что-то поменять в ТС, чтобы в балансе была экспонента.
Саша а ты не исследовал взаимосвязь коэффициента эксцесса и непараметрического эксцесса.
Есть ли там зависимость на тренд/флет или ничего нет.
Саша а ты не исследовал взаимосвязь коэффициента эксцесса и непараметрического эксцесса.
Есть ли там зависимость на тренд/флет или ничего нет.
Я смотрел и эксцесс (4-й момент СВ) и гиперэксцесс (6-й момент). Все - не то...
Основная проблема - не удавалось определить граничное значение между трендом и флетом.
А по формуле, которую я приводил ранее в своих постах, удалось вычислить значение =20.
Короче, непараметрический эксцесс - мой окончательный выбор, пусть даже иногда и просадки случаются. Эксцесс в них абсолютно не виноват... Точки входа выбираются верно, а просадка начинается тогда, когда я уже сижу в сделке, а в этот момент начинается "разладка" - резко вырастают эксцесс и асимметрия. В этот момент надо срочно выходить из сделки, но - я ж упрямый как баран и на стопы просто плюю из принципа.
так по прогнозу же идем https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page838#comment_9819698 ;)
https://c.mql5.com/3/256/fny6tw_.pngМысль: (Не известный закон формирования котировок)*(известная ТС АК) = Стохастик в балансе. Надо что-то поменять в ТС, чтобы в балансе была экспонента.
А может необходимо начать рисковать?PS. Эквити в случайном блуждании, ну почти, несколько градусов не хватает, а там далее... детерминированная кривая, а?
На самом деле, если спуститься с небес на землю и вспомнить слова podotr'a: "Я знаю о рынке всё, но более +20-30% прибыли в месяц гарантировать не могу", то буду считать, что эта цифра и есть такой себе трудовой, умытый пОтом Грааль.
Повторю, я видел сделки и сигнал (какой-то не МТшный, с другого сервиса) этого гражданина - это был класс. И его слова помню.
Осталось маленько выровнять кривую баланса и +20-30% в месяц меня устроят. Остальное - экспоненциальные мечты, а мы ж на земле грешной живем. Нет?
На самом деле, если спуститься с небес на землю и вспомнить слова podotr'a: "Я знаю о рынке всё, но более +20-30% прибыли в месяц гарантировать не могу", то буду считать, что эта цифра и есть такой себе трудовой, умытый пОтом Грааль.
Повторю, я видел сделки и сигнал (какой-то не МТшный, с другого сервиса) этого гражданина - это был класс. И его слова помню.
Осталось маленько выровнять кривую баланса и +20-30% в месяц меня устроят. Остальное - экспоненциальные мечты, а мы ж на земле грешной живем. Нет?
Так держать, Александр!
Вашу кривую баланса нужно подрезать снизу (где убыточный период) - кривая подходящая для этого и можно ПАММ открывать. Даже без стопов))