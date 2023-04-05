От теории к практике - страница 845

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Alexander_K:
От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...
поспеши. а то уже торговые сигналы по таким системам открывают, на сотни человек подписчиков. скоро они перестанут работать.)
"Так погибают замыслы с размахом. В начале обещавшие успех. От промедления долгого..." (Из монолога Гамлета.)
 
Maxim Kuznetsov:
может это к деньгам ? он им подмигивает..

Мне не до смеха... Вчера в метро какая-то бабуся аж креститься начала, глядя на меня...

 
Alexander_K:

Мне не до смеха... Вчера в метро какая-то бабуся аж креститься начала, глядя на меня...

Cвят-свят-свят, развелось нечисти, осиновый кол в спину этому физику и сжечь, а перед этим можно еще толстый хвост(распределения) оторвать. ;)

 
Unicornis:

Cвят-свят-свят, развелось нечисти, осиновый кол в спину этому физику и сжечь, а перед этим можно еще толстый хвост(распределения) оторвать. ;)

:))) Типа того.

А график-то, график глянь:

Хорошшшшш...

 
Alexander_K:

:))) Типа того.

А график-то, график глянь:

Хорошшшшш...

так по прогнозу же идем https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page838#comment_9819698 ;)

https://c.mql5.com/3/256/fny6tw_.png

Мысль: (Не известный закон формирования котировок)*(известная ТС АК) = Стохастик в балансе. Надо что-то поменять в ТС, чтобы в балансе была экспонента. 
От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.09
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 

Саша а ты не исследовал взаимосвязь коэффициента эксцесса и непараметрического эксцесса.  

Есть ли там зависимость на тренд/флет или ничего нет. 

 
Evgeniy Chumakov:

Саша а ты не исследовал взаимосвязь коэффициента эксцесса и непараметрического эксцесса.  

Есть ли там зависимость на тренд/флет или ничего нет. 

Я смотрел и эксцесс (4-й момент СВ) и гиперэксцесс (6-й момент). Все - не то...

Основная проблема - не удавалось определить граничное значение между трендом и флетом.

А по формуле, которую я приводил ранее в своих постах, удалось вычислить значение =20.

Короче, непараметрический эксцесс - мой окончательный выбор, пусть даже иногда и просадки случаются. Эксцесс в них абсолютно не виноват... Точки входа выбираются верно, а просадка начинается тогда, когда я уже сижу в сделке, а в этот момент начинается "разладка" - резко вырастают эксцесс и асимметрия. В этот момент надо срочно выходить из сделки, но - я ж упрямый как баран и на стопы просто плюю из принципа.

 
Unicornis:

так по прогнозу же идем https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page838#comment_9819698 ;)

https://c.mql5.com/3/256/fny6tw_.png

Мысль: (Не известный закон формирования котировок)*(известная ТС АК) = Стохастик в балансе. Надо что-то поменять в ТС, чтобы в балансе была экспонента. 

А может необходимо начать рисковать?

PS. Эквити в случайном блуждании, ну почти, несколько градусов не хватает, а там далее... детерминированная кривая, а?
 
Novaja:


На самом деле, если спуститься с небес на землю и вспомнить слова podotr'a: "Я знаю о рынке всё, но более +20-30% прибыли в месяц гарантировать не могу", то буду считать, что эта цифра и есть такой себе трудовой, умытый пОтом Грааль.

Повторю, я видел сделки и сигнал (какой-то не МТшный, с другого сервиса) этого гражданина - это был класс. И его слова помню.

Осталось маленько выровнять кривую баланса и +20-30% в месяц меня устроят. Остальное - экспоненциальные мечты, а мы ж на земле грешной живем. Нет?

 
Alexander_K:

На самом деле, если спуститься с небес на землю и вспомнить слова podotr'a: "Я знаю о рынке всё, но более +20-30% прибыли в месяц гарантировать не могу", то буду считать, что эта цифра и есть такой себе трудовой, умытый пОтом Грааль.

Повторю, я видел сделки и сигнал (какой-то не МТшный, с другого сервиса) этого гражданина - это был класс. И его слова помню.

Осталось маленько выровнять кривую баланса и +20-30% в месяц меня устроят. Остальное - экспоненциальные мечты, а мы ж на земле грешной живем. Нет?

Так держать, Александр!

Вашу кривую баланса нужно подрезать снизу (где убыточный период) - кривая подходящая для этого и можно ПАММ открывать. Даже без стопов))

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