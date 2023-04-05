От теории к практике - страница 854
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Полностью согласен.
.....А HIGH/LOW анализировать можно только на тиках.....
Я конечно многого не понимаю, на почему два значения можно анализировать только на тиках... Может имелись в виду какие-то другие HIGH/LOW ?? Но пока от этого заявления я просто впал в ступор...
Я конечно многого не понимаю, на почему два значения можно анализировать только на тиках... Может имелись в виду какие-то другие HIGH/LOW ?? Но пока от этого заявления я просто впал в ступор...
В режиме real-time - только на тиках.
1. куда нибуть :) вопрос тренд/не тренд..когда пара теряет кореляцию с USDX она точно не флетит, а уж куда её несёт это тот ещё вопрос
2. не ко мне вопрос, я вообще контр-тренд торгую. Стратегия ТС льёт на трендах, я лишь предложил снизить число проливов
Понятное дело, сплошные тренды, канала и близко нет.
Полностью согласен.
Интересненько. Как будем анализировать бары на тиках? И с какой целью?
Не, ну вот: начинаем собирать тики, внимательно отслеживая High/Low. Дальше - момент отсечки (время нового бара). Тоже понятно. Ну, дык отчего не использовать МТ, который делает то же самое?
На любителя...
Ну, дык отчего не использовать МТ, который делает то же самое?
Вот он его и не использует. Зачем, если он делает тоже самое, но с большими трудозатратами.
Кто и с кем? Что-то мне подсказывает, что характеристики бара Метаквоты быстрее считают.
Кто и с кем? Что-то мне подсказывает, что характеристики бара Метаквоты быстрее считают.
Вот он его и не использует. Зачем, если он делает тоже самое, но с большими трудозатратами.
24 ВА ВГК ОН, Винница. А какие там женщины... И город очень красивый. В центре.