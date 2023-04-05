От теории к практике - страница 854

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Alexander_K:

Полностью согласен.

И совершенно напрасно.
[Удален]  
Sergey Chalyshev:

.....А HIGH/LOW анализировать можно только на тиках.....

Я конечно многого не понимаю, на почему два значения можно анализировать только на тиках... Может имелись в виду какие-то другие HIGH/LOW ?? Но пока от этого заявления я просто впал в ступор...

 
Сергей Таболин:

Я конечно многого не понимаю, на почему два значения можно анализировать только на тиках... Может имелись в виду какие-то другие HIGH/LOW ?? Но пока от этого заявления я просто впал в ступор...

В режиме real-time - только на тиках.

 
Maxim Kuznetsov:

1. куда нибуть :) вопрос тренд/не тренд..когда пара теряет кореляцию с USDX она точно не флетит, а уж куда её несёт это тот ещё вопрос

2. не ко мне вопрос, я вообще контр-тренд торгую. Стратегия ТС льёт на трендах, я лишь предложил снизить число проливов

Понятное дело, сплошные тренды, канала и близко нет. 


 
Alexander_K:

Полностью согласен.

Интересненько. Как будем анализировать бары на тиках? И с какой целью? 

Не, ну вот: начинаем собирать тики, внимательно отслеживая High/Low. Дальше - момент отсечки (время нового бара). Тоже понятно. Ну, дык отчего не использовать МТ, который делает то же самое? 

На любителя... 

 
Алексей Тарабанов:

 Ну, дык отчего не использовать МТ, который делает то же самое? 

Вот он его и не использует. Зачем, если он делает тоже самое, но с большими трудозатратами.
 
Переживаю за братьев-кочегаров. 
 
Yuriy Asaulenko:
Вот он его и не использует. Зачем, если он делает тоже самое, но с большими трудозатратами.

Кто и с кем? Что-то мне подсказывает, что характеристики бара Метаквоты быстрее считают. 

 
Алексей Тарабанов:

Кто и с кем? Что-то мне подсказывает, что характеристики бара Метаквоты быстрее считают. 

безусловно
 
Yuriy Asaulenko:
Вот он его и не использует. Зачем, если он делает тоже самое, но с большими трудозатратами.

24 ВА ВГК ОН, Винница. А какие там женщины... И город очень красивый. В центре. 

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