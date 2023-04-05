От теории к практике - страница 848

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Alexander_K:

:))) Мне уже осточертели неучи, лезущие спорить.

Я воспринимаю исключительно и только физиков, математиков, которых сразу вижу. А также людей творческих, нестандартно и нелинейно мыслящих. Вот с ними всегда интересно. А так... лишь бы чё сказать... - вообще не переношу.

в каждой шутке есть доля правды

пытаю рынок на очень хорошем индюке

ТС зеркально ведет себя в тренде/флете при непривязанной точке начала расчета, 100%

в твоем случае - это так называемое скользящее окно наблюдения ;)

PS

граалей море и все они граали, просто разные

 
Renat Akhtyamov:

в каждой шутке есть доля правды

пытаю рынок на очень хорошем индюке

ТС зеркально ведет себя в тренде/флете при непривязанной точке начала расчета, 100%

PS

граалей море и все они граали, просто разные

граблей море и все разные и они повсюду :-)

 

Друзья!

Вынужден сделать ремарку к своим постам, которые, возможно, вызывают неприятие и неудовольствие каких-то подозрительных стариканов и тайных граалелюбцев.

Эта ветка - исключительно для добровольного и открытого обсуждения метОд взятия рынка и получения вожделенного Грааля.

Для обмена идеями, исследованиями, результатами, литературой.

Но, никак не для скрытного, жульнического подглядывания, передергивания и увода темы в никуда.

Все попытки направить ветку в русло недомолвок и старческого слабоумия будут мной пресекаться. Поверьте, сил и могучего русского языка, у меня для этого хватит.

С уважением,

кот Шредингера.

 
Maxim Kuznetsov:

граблей море и все разные и они повсюду :-)

версия 1(желтые), версия 2(сиреневенькие) и т.д.

;)

 
Alexander_K:

Друзья!

Вынужден сделать ремарку к своим постам, которые, возможно, вызывают неприятие и неудовольствие каких-то подозрительных стариканов и тайных граалелюбцев.

Эта ветка - исключительно для добровольного и открытого обсуждения метОд взятия рынка и получения вожделенного Грааля.

Для обмена идеями, исследованиями, результатами, литературой.

Но, никак не для скрытного, жульнического подглядывания, передергивания и увода темы в никуда.

Все попытки направить ветку в русло недомолвок и старческого слабоумия будут мной пресекаться. Поверьте, сил и могучего русского языка, у меня для этого хватит.

С уважением,

кот Шредингера.

Нет.

Человеку, который утверждает об ОТСУТСТВИИ математического ожидания у временного ряда и ищет функцию распределения НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЯДАХ верить нельзя.

 
Alexander_K:

Это - не Коши, но очень близко.

Оно принадлежит к классу устойчивых распределений с 0<Alpha<1, в отличие от Коши, у которого Alpha=1.

Это еще сложнее, чем Коши. Но, я вовремя остановился в исследованиях (чего и Вам желаю) и тупо работаю с таким распределением, какое оно есть. Просто внимательно слежу за его эксцессом и асимметрией в динамике.

Изучайте основы теорвера. Если у распределения нет матожидания, то нет и моментов более высокого порядка т.е. эксцесс и асимметрия для него не определены.

 
Дмитрий:

Нет.

Человеку, который утверждает об ОТСУТСТВИИ математического ожидания у временного ряда и ищет функцию распределения НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЯДАХ верить нельзя.

Дядя, мне с тобой не о чем говорить.

 
Aleksey Nikolayev:

Изучайте основы теорвера. Если у распределения нет матожидания, то нет и моментов более высокого порядка т.е. эксцесс и асимметрия для него не определены.

Изучай, Алексей, изучай. Пройдут годы, а они пройдут (с), но вы так и будете бесконечно далеки от Грааля.

Эх, математик... Мне он советует изучать основы, с ума сойти... Лишь из уважения к, очевидно, некислому образованию, я не буду откровенно высмеивать вас.

 
Дмитрий:

Нет.

Человеку, который утверждает об ОТСУТСТВИИ математического ожидания у временного ряда и ищет функцию распределения НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЯДАХ верить нельзя.

Aleksey Nikolayev:

Изучайте основы теорвера. Если у распределения нет матожидания, то нет и моментов более высокого порядка т.е. эксцесс и асимметрия для него не определены.

А_К, могу помочь с основами ТВ. Сразу предупреждаю, здесь без стакана не разберешься. Потому, без бутылки занятия не провожу. Степень усвоения пропорциональна качеству напитка.

 
Yuriy Asaulenko:

А_К, могу помочь с основами ТВ. Сразу предупреждаю, здесь без стакана не разберешься. Потому, без бутылки занятия не провожу. Степень усвоения пропорциональна качеству напитка.

Мне - не надо. Это дитятям, не шарящим в непараметрических метОдах, помогай.

Мне от тебя ключик нужен и все.

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