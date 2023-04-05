От теории к практике - страница 848
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:))) Мне уже осточертели неучи, лезущие спорить.
Я воспринимаю исключительно и только физиков, математиков, которых сразу вижу. А также людей творческих, нестандартно и нелинейно мыслящих. Вот с ними всегда интересно. А так... лишь бы чё сказать... - вообще не переношу.
в каждой шутке есть доля правды
пытаю рынок на очень хорошем индюке
ТС зеркально ведет себя в тренде/флете при непривязанной точке начала расчета, 100%
в твоем случае - это так называемое скользящее окно наблюдения ;)
PS
граалей море и все они граали, просто разные
в каждой шутке есть доля правды
пытаю рынок на очень хорошем индюке
ТС зеркально ведет себя в тренде/флете при непривязанной точке начала расчета, 100%
PS
граалей море и все они граали, просто разные
граблей море и все разные и они повсюду :-)
Друзья!
Вынужден сделать ремарку к своим постам, которые, возможно, вызывают неприятие и неудовольствие каких-то подозрительных стариканов и тайных граалелюбцев.
Эта ветка - исключительно для добровольного и открытого обсуждения метОд взятия рынка и получения вожделенного Грааля.
Для обмена идеями, исследованиями, результатами, литературой.
Но, никак не для скрытного, жульнического подглядывания, передергивания и увода темы в никуда.
Все попытки направить ветку в русло недомолвок и старческого слабоумия будут мной пресекаться. Поверьте, сил и могучего русского языка, у меня для этого хватит.
С уважением,
кот Шредингера.
граблей море и все разные и они повсюду :-)
версия 1(желтые), версия 2(сиреневенькие) и т.д.
;)
Друзья!
Вынужден сделать ремарку к своим постам, которые, возможно, вызывают неприятие и неудовольствие каких-то подозрительных стариканов и тайных граалелюбцев.
Эта ветка - исключительно для добровольного и открытого обсуждения метОд взятия рынка и получения вожделенного Грааля.
Для обмена идеями, исследованиями, результатами, литературой.
Но, никак не для скрытного, жульнического подглядывания, передергивания и увода темы в никуда.
Все попытки направить ветку в русло недомолвок и старческого слабоумия будут мной пресекаться. Поверьте, сил и могучего русского языка, у меня для этого хватит.
С уважением,
кот Шредингера.
Нет.
Человеку, который утверждает об ОТСУТСТВИИ математического ожидания у временного ряда и ищет функцию распределения НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЯДАХ верить нельзя.
Это - не Коши, но очень близко.
Оно принадлежит к классу устойчивых распределений с 0<Alpha<1, в отличие от Коши, у которого Alpha=1.
Это еще сложнее, чем Коши. Но, я вовремя остановился в исследованиях (чего и Вам желаю) и тупо работаю с таким распределением, какое оно есть. Просто внимательно слежу за его эксцессом и асимметрией в динамике.
Изучайте основы теорвера. Если у распределения нет матожидания, то нет и моментов более высокого порядка т.е. эксцесс и асимметрия для него не определены.
Нет.
Человеку, который утверждает об ОТСУТСТВИИ математического ожидания у временного ряда и ищет функцию распределения НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЯДАХ верить нельзя.
Дядя, мне с тобой не о чем говорить.
Изучайте основы теорвера. Если у распределения нет матожидания, то нет и моментов более высокого порядка т.е. эксцесс и асимметрия для него не определены.
Изучай, Алексей, изучай. Пройдут годы, а они пройдут (с), но вы так и будете бесконечно далеки от Грааля.
Эх, математик... Мне он советует изучать основы, с ума сойти... Лишь из уважения к, очевидно, некислому образованию, я не буду откровенно высмеивать вас.
Нет.
Человеку, который утверждает об ОТСУТСТВИИ математического ожидания у временного ряда и ищет функцию распределения НА НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЯДАХ верить нельзя.
Изучайте основы теорвера. Если у распределения нет матожидания, то нет и моментов более высокого порядка т.е. эксцесс и асимметрия для него не определены.
А_К, могу помочь с основами ТВ. Сразу предупреждаю, здесь без стакана не разберешься. Потому, без бутылки занятия не провожу. Степень усвоения пропорциональна качеству напитка.
А_К, могу помочь с основами ТВ. Сразу предупреждаю, здесь без стакана не разберешься. Потому, без бутылки занятия не провожу. Степень усвоения пропорциональна качеству напитка.
Мне - не надо. Это дитятям, не шарящим в непараметрических метОдах, помогай.
Мне от тебя ключик нужен и все.