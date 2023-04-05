От теории к практике - страница 842
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если дам ключик, 50% мои ? :-)
За ключик я свою ТС в обмен даю. Присобачим к ней его и будем стричь баблоны.
Но, только это должен быть обоснованный ключ. Ключ + список литературы к нему. В самопальные ключи, приснившиеся либо почудившиеся - не верю, извиняйте.
За ключик я свою ТС в обмен даю. Присобачим к ней его и будем стричь баблоны.
Слово не воробей..
Дело в волшебных пузырьках... К определению тренда по Доу надо добавлять "и низкая корреляция с USDX". Тогда это собственный тренд, а не просто давление бакса. С флетом/каналом (в которых ТС обретает прибыль) примерно до наоборот :-)
У нас тут в отличии от фонды, все инструменты сильно взаимосвязаны и торгуются через доллар. По факту торгуется доллар-против_всех, а вы взяли лишь один компонент.
Слово не воробей..
Дело в волшебных пузырьках... К определению тренда по Доу надо добавлять "и низкая корреляция с USDX". Тогда это собственный тренд, а не просто давление бакса. С флетом/каналом (в которых ТС обретает прибыль) примерно до наоборот :-)
У нас тут в отличии от фонды, все инструменты сильно взаимосвязаны и торгуются через доллар. По факту торгуется доллар-против_всех, а вы взяли лишь один компонент.
Заметано. Проверю. Выгорит - жди подарок. Я не ... (тут каждый может вписать свой или чужой ник/фамилию), чтоб с Граалем в унитазе прятаться
Заметано. Проверю. Выгорит - жди подарок. Я не ... (тут каждый может вписать свой или чужой ник/фамилию), чтоб с Граалем в унитазе прятаться
Ах да, забыл добавить - есть психологические и тем более юридические пределы колебаний курсов. У нас не фонда, тут всё серьёзно :-)
но об этом предпочитают не думать.
На форексе нужна не физика а психология.
Если вы не знаете о целях крупных игроков вы на этом поле не игрок.
Скоро НГ и никакие физические законы уже не смогут вам помочь.
Ветка по своему была интересная, но реального результата возможно не принесла.
Александр. Встряхнитесь. Фиг с ним с Граалем и с Новым годом. Во всяком случае после прохождения в этой и подобных ветках вашего и команды "трактора" на этом участке трассы до Грааля живого места..., извиняюсь, неясных мест уже нет. Просто задачка не простая. По истории состояниий рыбок в аквариуме спрогнозировать когда коты прискочат их лапами в воде гонять. И их поведение изменится.
Может, конечно, я ошибаюсь в своем понимании.
Александр. Встряхнитесь. Фиг с ним с Граалем и с Новым годом. Во всяком случае после прохождения в этой и подобных ветках вашего и команды "трактора" на этом участке трассы до Грааля живого места..., извиняюсь, неясных мест уже нет. Просто задачка не простая. По истории состояниий рыбок в аквариуме спрогнозировать когда коты прискочат их лапами в воде гонять. И их поведение изменится.
Может, конечно, я ошибаюсь в своем понимании.
Вообще-то для успешной работы на Форексе помимо небольшого депозита вполне достаточно иметь простейший индикатор текущего тренда и отработанные до автоматизма навыки открытия и закрытия рабочих ордеров...
Вообще-то для успешной работы на Форексе помимо небольшого депозита вполне достаточно иметь простейший индикатор текущего тренда и отработанные до автоматизма навыки открытия и закрытия рабочих ордеров...
Для успешной торговли на форекс мало только одних индикаторов. Надо еще быть экономистом, разбираться и ежедневно следить за политикой. "Чуйка" тоже не помешает. Саша же тупа упёрся в индикатор. Да и многие то же.
Вообще-то для успешной работы на Форексе помимо небольшого депозита вполне достаточно иметь простейший индикатор текущего тренда и отработанные до автоматизма навыки открытия и закрытия рабочих ордеров...
Можно. Наложи на "правильный" RSI(14) перевернутый MathAbs(100 - RSI(14)) и уже кое-что. Но это рыбалка. А то -теория рыбалки.
Можно. Наложи на "правильный" RSI(14) перевернутый MathAbs(100 - RSI(14)) и уже кое-что. Но это рыбалка. А то -теория рыбалки.
На истории, все герои, показать результат. А где будет цена через n минут, часов, дней увы 95% не знает. Вот и вся правда.