От теории к практике - страница 844
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Вы в первую очередь должны понимать, кто должен подстраиваться по музыку. Или музыка должна подстраиваться под танцора? Вы свернули мою голову на бекрень и будете за это отвечать.
Главное - не подстраиваться под вкусы тех, кто прикручивает левую музыку к видео.
ВСЁ, приехали и приплыли...люди отчаялись и переквалифицировались
в самых популярных топиках форума собрались художники и музыканты :-)
в одном топике обсуждают тонкости визуального восприятия аватарок, во втором соответствие танца музыке
К определению тренда по Доу надо добавлять "и низкая корреляция с USDX". Тогда это собственный тренд, а не просто давление бакса.
Не всё ли равно, от какого тренда получать убыток? :) от еврового или баксового.
Не всё ли равно, от какого тренда получать убыток? :) от еврового или баксового.
так хотя-бы явным образом отсеивается часть. Кореляция с USDX мала, значит попали в личный тренд и не торгуем флет/канал
так хотя-бы явным образом отсеивается часть. Кореляция с USDX мала, значит попали в личный тренд и не торгуем флет/канал
1. В личный тренд, это куда?
2.Отчего канал не поторговать? Зарплату трейдерам платят еженедельно,- торгуйте недельный канал, все трейдеры мира Вам посодействуют.
1. В личный тренд, это куда?
2.Отчего канал не поторговать? Зарплату трейдерам платят еженедельно,- торгуйте недельный канал, все трейдеры мира Вам посодействуют.
1. куда нибуть :) вопрос тренд/не тренд..когда пара теряет кореляцию с USDX она точно не флетит, а уж куда её несёт это тот ещё вопрос
2. не ко мне вопрос, я вообще контр-тренд торгую. Стратегия ТС льёт на трендах, я лишь предложил снизить число проливов
я вообще контр-тренд торгую.
Я тоже. Картинку ведь дал...
От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...
От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...