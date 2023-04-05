От теории к практике - страница 844

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Uladzimir Izerski:

Вы в первую очередь должны понимать, кто должен подстраиваться по музыку. Или музыка должна подстраиваться под танцора? Вы свернули мою голову на бекрень и будете за это отвечать.

Главное - не подстраиваться под вкусы тех, кто прикручивает левую музыку к видео.

 

ВСЁ, приехали и приплыли...люди отчаялись и переквалифицировались

в самых популярных топиках форума собрались художники и музыканты :-)

в одном топике обсуждают тонкости визуального восприятия аватарок, во втором соответствие танца музыке


 
Maxim Kuznetsov:

К определению тренда по Доу надо добавлять "и низкая корреляция с USDX". Тогда это собственный тренд, а не просто давление бакса.

Не всё ли равно, от какого тренда получать убыток? :) от еврового или баксового.

 
secret:

Не всё ли равно, от какого тренда получать убыток? :) от еврового или баксового.

так хотя-бы явным образом отсеивается часть. Кореляция с USDX мала, значит попали в личный тренд и не торгуем флет/канал 

 
Maxim Kuznetsov:

так хотя-бы явным образом отсеивается часть. Кореляция с USDX мала, значит попали в личный тренд и не торгуем флет/канал 

1. В личный тренд, это куда? 

2.Отчего канал не поторговать? Зарплату трейдерам платят еженедельно,- торгуйте недельный канал, все трейдеры мира Вам посодействуют. 


 
Алексей Тарабанов:

1. В личный тренд, это куда? 

2.Отчего канал не поторговать? Зарплату трейдерам платят еженедельно,- торгуйте недельный канал, все трейдеры мира Вам посодействуют. 

1. куда нибуть :) вопрос тренд/не тренд..когда пара теряет кореляцию с USDX она точно не флетит, а уж куда её несёт это тот ещё вопрос

2. не ко мне вопрос, я вообще контр-тренд торгую. Стратегия ТС льёт на трендах, я лишь предложил снизить число проливов

 
Maxim Kuznetsov:


я вообще контр-тренд торгую. 

Я тоже. Картинку ведь дал... 

 
От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...
 
Alexander_K:
От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...
может это к деньгам ? он им подмигивает..
 
Alexander_K:
От немыслимой жажды Грааля, и именно к НГ, у меня аж левый глаз дергаться начал...
Ок. Подними веки и нет проблем 😄
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