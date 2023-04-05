От теории к практике - страница 843
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Для успешной торговли на форекс мало только одних индикаторов. Надо еще быть экономистом, разбираться и ежедневно следить за политикой. "Чуйка" тоже не помешает. Саша же тупа упёрся в индикатор. Да и многие то же.
На истории, все герои, показать результат. А где будет цена через n минут, часов, дней увы 95% не знает. Вот и вся правда.
Цена будет там, где ей по сути (по велению времени или чьему-то повелению) и следует быть. Вопрос в том,
окажемся ли мы в состоянии правильно понимать и реагировать на её предыдущее, текущее и следующее
движение и положение. И достаточно информативный индикатор будет при этом более чем полезен!
Александр, кстати, искал как выделять Тренд-Флэт. Комбинация RSI(14) и MathAbs(100 - RSI(14)) -это где начинать. А индикатор "Их разница" {MathAbs(RSI(14) - MathAbs(100 - RSI(14))} покажет наличие и силу тренда. Может так?
Александр, кстати, искал как выделять Тренд-Флэт. Комбинация RSI(14) и MathAbs(100 - RSI(14)) -это где начинать. А индикатор "Их разница" {MathAbs(RSI(14) - MathAbs(100 - RSI(14))} покажет наличие и силу тренда. Может так?
Другой вариант, с машкой(5).
Тоже разновидность RSI:
Цена будет там, где ей по сути (по велению времени или чьему-то повелению) и следует быть. Вопрос в том,
окажемся ли мы в состоянии правильно понимать и реагировать на её предыдущее, текущее и следующее
движение и положение. И достаточно информативный индикатор будет при этом более чем полезен!
Бесспорно, что индикаторы нужны. Опираться на них только надо осторожно. Они не показывают будущее, они показывают историю на которую мы опираемся для прогнозирования ВОЗМОЖНОГО продолжения поведения-движения цены.
Бесспорно, что индикаторы нужны. Опираться на них только надо осторожно. Они не показывают будущее, они показывают историю на которую мы опираемся для прогнозирования ВОЗМОЖНОГО продолжения поведения-движения цены.
И особенно - индикаторы специальные. Самое смешное, что и история, на которую мы опираемся, в полном объёме-то и не нужна. Она нужна только в пределах диапазона, в котором формируется то, что называется маржинальным доходом. Фактически - в пределах очередного трендового (!) движения, реально приносящего очередную порцию прибыли.
И особенно - индикаторы специальные. Самое смешное, что и история, на которую мы опираемся, в полном объёме-то и не нужна. Она нужна только в пределах диапазона, в котором формируется то, что называется маржинальным доходом. Фактически - в пределах очередного трендового (!) движения, реально приносящего очередную порцию прибыли.
Трейдер и цена должны быть в паре, как например эти ребята и девчёнки, тогда жизнь будет веселее и в карманах будет шуршать.
Кстати. Дырявые карманы деньги не любят.
Трейдер и цена должны быть в паре, как например эти ребята и девчёнки, тогда жизнь будет веселее и в карманах будет шуршать.
Кстати. Дырявые карманы деньги не любят.
Классная песенка... Спасибо!
Трейдер и цена должны быть в паре, как например эти ребята и девчёнки, тогда жизнь будет веселее и в карманах будет шуршать.
Кстати. Дырявые карманы деньги не любят.
А ещё музыка должна соответствовать танцу (а не быть левой, как котировки кухонного дц)
А ещё музыка должна соответствовать танцу (а не быть левой, как котировки кухонного дц)
Вы в первую очередь должны понимать, кто должен подстраиваться по музыку. Или музыка должна подстраиваться под танцора? Вы свернули мою голову на бекрень и будете за это отвечать.