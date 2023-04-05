От теории к практике - страница 343
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Одна доча так на минималках в институт и ходит.
Понятно, Вы все о вечном и о бесконечном, да об идеальном.)
Вообще-то, в общем случае, у вас даже не будет способа отличить замкнутый объем от бесконечного.
А вы предпочли бы наверное чтобы мы говорили не о научных теориях, а о ваших фантазих.
А вы предпочли бы наверное чтобы мы говорили не о научных теориях, а о ваших фантазих.
По моему, пока мы говорим о ваших.) Научные теории, которые вы предлагаете обсуждать повсеместно все давно и хорошо известны. Кстати, их назначение - решение реальных задач.)
Научные теории, которые вы предлагаете обсуждать повсеместно все давно и хорошо известны.
А вообще, автор наверняка продумал все пути отступления в плане не ударить фейсом в грязь, и предварительно вёл общение под несколькими никами. Так что бросив свой ник, ещё не означает что его здесь нет. И кто эта загадочная жена))). Новая что ли. Устроили Санту Барбару.
Одна доча так на минималках в институт и ходит.
Он здесь. С нами. (с)
Он здесь. С нами. (с)
Он здесь. С нами. (с)
Шредингер?
===
Какой выхлоп на форексе с нормального распределения, вообще не пойму.
Можете вразумительно пояснить что нибуть на эту тему?
Шредингер?
===
Какой выхлоп на форексе с нормального распределения, вообще не пойму.
Можете вразумительно пояснить что нибуть на эту тему?
Одному уже объяснил - полгода му...ся. И скрылся в тумане, так ничего и не поняв.)
Все не могу, а намеков люди не понимают.)
Одному уже объяснил - полгода му...ся. И скрылся в тумане, так ничего и не поняв.)
Все не могу, а намеков люди не понимают.)
Ок. Значит выхлопа нет.
Я так понимаю что весь пост говорит только об этом
Ок. Значит выхлопа нет.
Тест системы могу показать, и уже показывал в какой-то теме. Но опять вопли начнутся, что, дескать, тест - фигня все это. А реал я не показываю.