От теории к практике - страница 343

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А вообще, автор наверняка продумал все пути отступления в плане не ударить фейсом в грязь, и предварительно вёл общение под несколькими никами. Так что бросив свой ник, ещё не означает что его здесь нет. И кто эта загадочная жена))). Новая что ли. Устроили Санту Барбару.

Одна доча так на минималках в институт и ходит.


 
Yuriy Asaulenko:

Понятно, Вы все о вечном и о бесконечном, да об идеальном.)

Вообще-то, в общем случае, у вас даже не будет способа отличить замкнутый объем от бесконечного.

А вы предпочли бы наверное чтобы мы говорили не о научных теориях, а о ваших фантазих.

 
ILNUR777:

А вы предпочли бы наверное чтобы мы говорили не о научных теориях, а о ваших фантазих.

По моему, пока мы говорим о ваших.) Научные теории, которые вы предлагаете обсуждать повсеместно все давно и хорошо известны. Кстати, их назначение - решение реальных задач.)

 
Yuriy Asaulenko:

 Научные теории, которые вы предлагаете обсуждать повсеместно все давно и хорошо известны. 

Ваш пример говорит об обратном.
 
ILNUR777:
А вообще, автор наверняка продумал все пути отступления в плане не ударить фейсом в грязь, и предварительно вёл общение под несколькими никами. Так что бросив свой ник, ещё не означает что его здесь нет. И кто эта загадочная жена))). Новая что ли. Устроили Санту Барбару.

Одна доча так на минималках в институт и ходит.

Он здесь. С нами. (с)

 
Yuriy Asaulenko:

Он здесь. С нами. (с)

Вы прям как о покойнике.
 
Yuriy Asaulenko:

Он здесь. С нами. (с)

Шредингер?

===

Какой выхлоп на форексе с нормального распределения, вообще не пойму.

Можете вразумительно пояснить что нибуть на эту тему?

 
Renat Akhtyamov:

Шредингер?

===

Какой выхлоп на форексе с нормального распределения, вообще не пойму.

Можете вразумительно пояснить что нибуть на эту тему?

Одному уже объяснил - полгода му...ся. И скрылся в тумане, так ничего и не поняв.)

Все не могу, а намеков люди не понимают.)

 
Yuriy Asaulenko:

Одному уже объяснил - полгода му...ся. И скрылся в тумане, так ничего и не поняв.)

Все не могу, а намеков люди не понимают.)

Ок. Значит выхлопа нет.

Я так понимаю что весь пост говорит только об этом

 
Renat Akhtyamov:
Ок. Значит выхлопа нет.

Тест системы могу показать, и уже показывал в какой-то теме. Но опять вопли начнутся, что, дескать, тест - фигня все это. А реал я не показываю.

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