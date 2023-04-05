От теории к практике - страница 1338
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
че тут думать... 80% движение откат на 20% от движения - переворот сигнала.
Ты просто мелкие тренды отсеял и оставил самые крупные
такое отсеял:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1332#comment_12001908
вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:
Какая дата-время стрелочек в терминале? Они на текущем баре на открытии рисуются или на предыдущем?
Какая дата-время стрелочек в терминале? Они на текущем баре на открытии рисуются или на предыдущем?
такое отсеял:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1332#comment_12001908
то что Ты используешь для анализа я использую да адаптации к рыночным движениям при сопровождении ордеров.
Рена никакого секрета тут нет)
вопрос лишь в том что после сигнала Ты не сможешь сказать сколько он будет продолжаться) и у тебя стрелочки будут появляться чаще чем на картинке=) так что у Тебя получился хороший фильтрованный зиг заг)
прааавда Ты решил одну проблему - выборки. У Тебя рынок не разделяется на n анализируемых значений и на все остальное. В этом плюс. да.
Ну а так ну попробуй сигнал запилить если мне не веришь.
Цифры все скажут за меня мне нечего добавить.
то что Ты используешь для анализа я использую да адаптации к рыночным движениям при сопровождении ордеров.
Рена никакого секрета тут нет)
вопрос лишь в том что после сигнала Ты не сможешь сказать сколько он будет продолжаться) и у тебя стрелочки будут появляться чаще чем на картинке=) так что у Тебя получился хороший фильтрованный зиг заг)
прааавда Ты решил одну проблему - выборки. У Тебя рынок не разделяется на n анализируемых значений и на все остальное. В этом плюс. да.
Ну а так ну попробуй сигнал запилить если мне не веришь.
Цифры все скажут за меня мне нечего добавить.
согласен, все это рок-н-ролл, не более
все больше и больше к этому склоняюсь
прогнал вчера в тестере индюка, сигнал появляется раньше чуток, на 1-3 бара, причем не переключаясь бай/селл, это приятно
а стрелка - это уже фиксинг сигнала
ну а фильтр..., он не нужен.
Похоже, что Лесоруб абсолютно прав. Место разворота - это в основном паттерн рельсы.Думаю, что самооптимизацию нужно делать на том что уже есть, без фильтров.
Похоже, что Лесоруб абсолютно прав. Место разворота - это в основном паттерн рельсы.
Да, вот про эту стратегию, мне конечно, хотелось бы почитать-послушать. Но, Полковник, кажись слинял с форума - не видно более его...
Да, вот про эту стратегию, мне конечно, хотелось бы почитать-послушать. Но, Полковник, кажись слинял с форума - не видно более его...
вот они родимые, но паттерн сложный. получился автоматически:
согласен, все это рок-н-ролл, не более
все больше и больше к этому склоняюсь
прогнал вчера в тестере индюка, сигнал появляется раньше чуток, на 2-3 бара, причем не переключаясь бай/селл, это приятно
а стрелка - это уже фиксинг сигнала
ну а фильтр..., он не нужен.
Похоже, что Лесоруб абсолютно прав. Место разворота - это в основном паттерн рельсы.Думаю, что самооптимизацию нужно делать на том что уже есть, без фильтров.
эммм шта..рельсы че?))) Это что-то новенькое)))
ооо оооо ооооооооо иду за попкорном)))
рассказывайте что за рельсы и почему поезд уже ушел)))
эммм шта..рельсы че?))) Это что-то новенькое)))
ооо оооо ооооооооо иду за попкорном)))
рассказывайте что за рельсы и почему поезд уже ушел)))
вся ветка прогнозов ими разукрашена
Лесоруба картинки смотри
вся ветка прогнозов ими разукрашена
Лесоруба картинки смотри
не не не только не Лесорубы Колдуны Ведьмы и так далее) пожалуйста...мне понятия рельсов достаточно..
можно в трех предложениях что это в принципе такое?)