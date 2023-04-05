От теории к практике - страница 1338

Новый комментарий
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

че тут думать... 80% движение откат на 20% от движения - переворот сигнала.

Ты просто мелкие тренды отсеял и оставил самые крупные

такое отсеял:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1332#comment_12001908

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.06.08
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Renat Akhtyamov:

вот, что получилось, после борьбы за тренд, и после фильтрации флета:

Какая дата-время стрелочек в терминале? Они на текущем баре на открытии рисуются или на предыдущем?

 
Unicornis:

Какая дата-время стрелочек в терминале? Они на текущем баре на открытии рисуются или на предыдущем?

на текущем
 
Renat Akhtyamov:

такое отсеял:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1332#comment_12001908

то что Ты используешь для анализа я использую да адаптации к рыночным движениям при сопровождении ордеров. 

Рена никакого секрета тут нет) 

вопрос лишь в том что после сигнала Ты не сможешь сказать сколько он будет продолжаться) и у тебя стрелочки будут появляться чаще чем на картинке=) так что у Тебя получился хороший фильтрованный зиг заг)

прааавда Ты решил одну проблему - выборки. У Тебя рынок не разделяется на n анализируемых значений и на все остальное. В этом плюс. да. 

Ну а так ну попробуй сигнал запилить если мне не веришь.

Цифры все скажут за меня мне нечего добавить.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

то что Ты используешь для анализа я использую да адаптации к рыночным движениям при сопровождении ордеров. 

Рена никакого секрета тут нет) 

вопрос лишь в том что после сигнала Ты не сможешь сказать сколько он будет продолжаться) и у тебя стрелочки будут появляться чаще чем на картинке=) так что у Тебя получился хороший фильтрованный зиг заг)

прааавда Ты решил одну проблему - выборки. У Тебя рынок не разделяется на n анализируемых значений и на все остальное. В этом плюс. да. 

Ну а так ну попробуй сигнал запилить если мне не веришь.

Цифры все скажут за меня мне нечего добавить.

согласен, все это рок-н-ролл, не более

все больше и больше к этому склоняюсь

прогнал вчера в тестере индюка, сигнал появляется раньше чуток, на 1-3 бара, причем не переключаясь бай/селл, это приятно

а стрелка - это уже фиксинг сигнала

ну а фильтр..., он не нужен.

Похоже, что Лесоруб абсолютно прав. Место разворота - это в основном паттерн рельсы.

Думаю, что самооптимизацию нужно делать на том что уже есть, без фильтров.
 
Renat Akhtyamov:

Похоже, что Лесоруб абсолютно прав. Место разворота - это в основном паттерн рельсы.

Да, вот про эту стратегию, мне конечно, хотелось бы почитать-послушать. Но, Полковник, кажись слинял с форума - не видно более его...

 
Alexander_K:

Да, вот про эту стратегию, мне конечно, хотелось бы почитать-послушать. Но, Полковник, кажись слинял с форума - не видно более его...

вот они родимые, но паттерн сложный. получился автоматически:


 
Renat Akhtyamov:

согласен, все это рок-н-ролл, не более

все больше и больше к этому склоняюсь

прогнал вчера в тестере индюка, сигнал появляется раньше чуток, на 2-3 бара, причем не переключаясь бай/селл, это приятно

а стрелка - это уже фиксинг сигнала

ну а фильтр..., он не нужен.

Похоже, что Лесоруб абсолютно прав. Место разворота - это в основном паттерн рельсы.

Думаю, что самооптимизацию нужно делать на том что уже есть, без фильтров.

эммм шта..рельсы че?))) Это что-то новенькое)))

ооо оооо ооооооооо иду за попкорном)))

рассказывайте что за рельсы и почему поезд уже ушел)))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

эммм шта..рельсы че?))) Это что-то новенькое)))

ооо оооо ооооооооо иду за попкорном)))

рассказывайте что за рельсы и почему поезд уже ушел)))

вся ветка прогнозов ими разукрашена

Лесоруба картинки смотри

 
Renat Akhtyamov:

вся ветка прогнозов ими разукрашена

Лесоруба картинки смотри

не не не только не Лесорубы Колдуны Ведьмы и так далее) пожалуйста...мне понятия рельсов достаточно..

можно в трех предложениях что это в принципе такое?)

1...133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345...1981
Новый комментарий