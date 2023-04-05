От теории к практике - страница 573
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какое?
Вот тренд, вот точки разворота. За 2 недели один ложный сигнал, совершенно несущественный.Скрин не копируется.
иное, в сравнении с тем, какое даёт Yuriy Asaulenko
зы
а картинки я уже показывал достаточно.
Сколько мнений и даже в вопросе тренда не пришли к согласию. Что уж говорить о другом.
Про реверсирование картинок в паинте это вообще бзик. Кому нужно, тот и переведёт с арабского и реверсирует хоть по горизонтали хоть по вертикали.
Машины ездют левосторонне и правосторонне, просто условились, что в одном месте так, а в другом месте так. Апологеты праворуля(согласен что дешево и единственный доступный вариант в определенных регионах) будут доказывать что праворуль не представляет опасности. Причем в США праворуль, который будет ездить слева не пройдет регистрации никак, потому что это исключает различные холивары и ущербы сторон. Так что удобнее все таки придерживаться одинаковой схемы для восприятия.
Вот подборка мучений из этой ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page495#comment_8534315 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page495#comment_8534315 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page482#comment_8500731
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page483#comment_8501173 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page484#comment_8501795
Вот из другой ветки входы: https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1022#comment_8141534
Тутошние окодемично-комичные перлы пока не представляют категорию "нужно", скорее как не "нужно", если вдруг интересная мысль у кого проскочит (пока не у а_к и не у вас). Посмотрите внимательно последнюю ссылку, где и какие экстремумы, где входы и выходы (просто на глаза попалось) У Вас ровно наоборот, причем это тут уже написали 100500 раз.
И что там смотреть? И если вас в моих постах что-то не устраивает можете их не читать.
И что там смотреть? И если вас в моих постах что-то не устраивает можете их не читать.
Unicornis, 2018.09.14 01:12
Посмотрите внимательно последнюю ссылку, где и какие экстремумы, где входы и выходы (просто на глаза попалось) У Вас ровно наоборот.
Вы ловите какой то экстремум, на этом экстремуме должен быть один из выходов(а не вход), если далее подтверждается этот экстремум, то делается следующий вход. Соответственно, Вам минимум необходимо найти точку для входа перед найденным экстремумом и точку для входа после подтвержденного экстремума.
Если для Вас не приемлемо обсуждение Ваших постов и идей - не публикуйте их.
Вы ловите какой то экстремум, на этом экстремуме должен быть один из выходов(а не вход), если далее подтверждается этот экстремум, то делается следующий вход. Соответственно, Вам минимум необходимо найти точку для входа перед найденным экстремумом и точку для входа после подтвержденного экстремума.
Если для Вас не приемлемо обсуждение Ваших постов и идей - не публикуйте их.
На этом всЁ?
Если для Вас не приемлемо обсуждение Ваших постов и идей - не публикуйте их.
Я разве об этом говорил? Да уж, прав был Автомат.
Так цена ходит по законам цены и никто её не изменит её маршрут.
///.... никто её не изменит её маршрут.
а Я могу. Но не хочу.))))
а Я могу. Но не хочу.))))
Да, запросто. Счас нарисуем. Но, тоже не хочется.)