От теории к практике - страница 283

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Alexander_K2:

Если удалось добиться нормального распределения приращений - процесс винеровский, т.е. стационарен и прогнозируем. Выкладывай математику преобразования ВР - это Грааль, будем исследовать. Долларовую наличность поделим без обид.

Я не добивался, просто оно такое и есть

Ряд я не преобразовывал пока что, это просто анализ

 
Renat Akhtyamov:

Сижу вот репку чешу..... Не может быть такого.

Распределение приращений - нормальное, как и ожидалось. Но почему симметричное, ну копия просто.

Ошибка? :

Видимо действительно ошибка, если симметрично. Не бывает так, чтобы совсем.

Не может оно быть нормальным. Оно должно быть типа такого. Тоже Close на 1м.

Однако, чтобы не заморачиваться, я его принимаю нормальным. Потом поправочные коэффициенты в ТС и все нормально.

 
Renat Akhtyamov:
Я не добивался, просто оно такое и есть

Быть того не может. Приращения OPEN на минутах?

 
Alexander_K2:

Быть того не может. Приращения OPEN на минутах?

CLOSE на минутках. Количество баров там написано - 1195
 
Yuriy Asaulenko:

Видимо действительно ошибка, если симметрично. Не бывает так, чтобы совсем.

Не может оно быть нормальным. Оно должно быть типа такого

Однако, чтобы не заморачиваться, я его принимаю нормальным. Потом поправочные коэффициенты в ТС и все нормально.

такое, скрин поменял уже, т.к. ошибки в индюке нашел

тут поболе выборка


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Распределение приращений - нормальное, как и ожидалось.

Ну всё чо, процесс немарковский, что и требовалось доказать !!!


Марковский как раз
 
Maxim Dmitrievsky:
Марковский как раз
ок.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
ок.
Пхахахах )))
 
Maxim Dmitrievsky:
Пхахахах )))

чо путаешь?

с какого ... марковский, с нормальным то распределением?

)))
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

чо путаешь?

с какого ... марковский?

А с какого немарковский? наблюдения как-то от прошлых зависят?
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