От теории к практике - страница 283
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Если удалось добиться нормального распределения приращений - процесс винеровский, т.е. стационарен и прогнозируем. Выкладывай математику преобразования ВР - это Грааль, будем исследовать. Долларовую наличность поделим без обид.
Я не добивался, просто оно такое и есть
Ряд я не преобразовывал пока что, это просто анализ
Сижу вот репку чешу..... Не может быть такого.
Распределение приращений - нормальное, как и ожидалось. Но почему симметричное, ну копия просто.
Ошибка? :
Видимо действительно ошибка, если симметрично. Не бывает так, чтобы совсем.
Не может оно быть нормальным. Оно должно быть типа такого. Тоже Close на 1м.
Однако, чтобы не заморачиваться, я его принимаю нормальным. Потом поправочные коэффициенты в ТС и все нормально.
Я не добивался, просто оно такое и есть
Быть того не может. Приращения OPEN на минутах?
Быть того не может. Приращения OPEN на минутах?
Видимо действительно ошибка, если симметрично. Не бывает так, чтобы совсем.
Не может оно быть нормальным. Оно должно быть типа такого
Однако, чтобы не заморачиваться, я его принимаю нормальным. Потом поправочные коэффициенты в ТС и все нормально.
такое, скрин поменял уже, т.к. ошибки в индюке нашел
тут поболе выборка
Распределение приращений - нормальное, как и ожидалось.
Ну всё чо, процесс немарковский, что и требовалось доказать !!!
Марковский как раз
ок.
Пхахахах )))
чо путаешь?
с какого ... марковский, с нормальным то распределением?)))
чо путаешь?
с какого ... марковский?