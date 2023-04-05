От теории к практике - страница 571

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Evgeniy Chumakov:
Александр! Построй гистограмму с этого файла, думаю будет интересно. Хотя кто его знает.

Прикольно...

Я и говорю - нужны свежайшие, гениальные графики и гистограммы.

И чё с этим делать?

Понятия не имею. Пусть остается здесь на память - авось, кто-нить придумает...

Гении!

Когда создадите Грааль на этих "ушах Форекса" - киньте в личку ссылку на торговый сигнал. Я сдался...

 
Alexander_K:

Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.

Это абсолютно нормально. Чем лучше условия для входа в сделку, тем реже они встречаются. Нельзя извлечь из рынка то, чего в нем нет.
 
Alexander_K:

Я и говорю - нужны свежайшие, гениальные графики и гистограммы.

график довольно свеж, и наверное за ним гениальное будущее, так сказать новая фигура в графическом анализе - есть двойная вершина, есть голова и плечи, а Вы нашли на графиках "титьки"!!!

 
Evgeniy Chumakov:
Александр! Построй гистограмму с этого файла, думаю будет интересно. Хотя кто его знает.

Ради интереса, можно посмотреть разницу гистограмм на одном и том же отрезке:

1)Приращения CLOSE(напр.минутки)

2)Приращения SMA по CLOSE (взять период небольшой,от 2- 4 до 10) на этом же участке

Я бы сделала, только скиньте данные кому не лень.

 

Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.

Почему же месяц или даже неделю, вот около полтора дня данные. Три сигнала по паре eurusd. Время GMT +3.

11.09.2018 23:45

12.09.2018 09:56

12.09.2018 18:15

 
Сигнал - длинная свеча перед закрытием. Это - к откату. Далеко ушла от машки. Это не новость.
 
Evgeniy Chumakov:
К самокату.

хм, но он же прав

как вот в чем и вопрос.... простые вещи (торговые стратегии) работают не хуже, но и не лучше сложных математических объяснений рынка, так сказать наблюдательность и статистические закономерности рулят

 
Igor Makanu:

хм, но он же прав


Тогда после каждой бы большой свечи был откат назад , а не всегда.

[Удален]  
Во всем нужна сноровка
Музыка: В. Соловьёв-Седой Слова: В. Лебедев-Кумач

Во всем нужна сноровка, 
Закалка, тренировка. 
Умейте выжидать, 
Умейте нападать. 
При каждой неудаче 
Давать умейте сдачи. 
Иначе вам удачи не видать. 

Я весь дрожу, едва завижу я 
Боксерский ринг с его канатами,
Вновь молодею я, мои друзья, 
Когда работаю с ребятами. 

Боксерский ринг едва завижу я, 
Вновь молодею я, мои друзья. 
Горит огнем душа моя, 
Прилив отваги чую я, 
И молодею я, мои друзья. 

Во всем нужна сноровка, 
Закалка, тренировка. 
Умейте выжидать, 
Умейте нападать. 
При каждой неудаче 
Давать умейте сдачи. 
Иначе вам удачи не видать.

1946


 

.

 
Evgeniy Chumakov:


Тогда после каждой бы большой свечи был откат назад , а не всегда.

Если бы после каждой большой свечи был серьезный откат, то в мире был бы один автомат, он же Грааль, одна ТС. Я сказал "к откату". Вероятность отката велика.Многие играют по RSI на откатах.

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