От теории к практике - страница 571
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр! Построй гистограмму с этого файла, думаю будет интересно. Хотя кто его знает.
Прикольно...
Я и говорю - нужны свежайшие, гениальные графики и гистограммы.
И чё с этим делать?
Понятия не имею. Пусть остается здесь на память - авось, кто-нить придумает...
Гении!
Когда создадите Грааль на этих "ушах Форекса" - киньте в личку ссылку на торговый сигнал. Я сдался...
Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.
Я и говорю - нужны свежайшие, гениальные графики и гистограммы.
график довольно свеж, и наверное за ним гениальное будущее, так сказать новая фигура в графическом анализе - есть двойная вершина, есть голова и плечи, а Вы нашли на графиках "титьки"!!!
Александр! Построй гистограмму с этого файла, думаю будет интересно. Хотя кто его знает.
Ради интереса, можно посмотреть разницу гистограмм на одном и том же отрезке:
1)Приращения CLOSE(напр.минутки)
2)Приращения SMA по CLOSE (взять период небольшой,от 2- 4 до 10) на этом же участке
Я бы сделала, только скиньте данные кому не лень.
Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.
Почему же месяц или даже неделю, вот около полтора дня данные. Три сигнала по паре eurusd. Время GMT +3.
11.09.2018 23:45
12.09.2018 09:56
12.09.2018 18:15
К самокату.
хм, но он же прав
как вот в чем и вопрос.... простые вещи (торговые стратегии) работают не хуже, но и не лучше сложных математических объяснений рынка, так сказать наблюдательность и статистические закономерности рулят
хм, но он же прав
Тогда после каждой бы большой свечи был откат назад , а не всегда.
Музыка: В. Соловьёв-Седой Слова: В. Лебедев-Кумач
Закалка, тренировка.
Умейте выжидать,
Умейте нападать.
При каждой неудаче
Давать умейте сдачи.
Иначе вам удачи не видать.
Я весь дрожу, едва завижу я
Боксерский ринг с его канатами,
Вновь молодею я, мои друзья,
Когда работаю с ребятами.
Боксерский ринг едва завижу я,
Вновь молодею я, мои друзья.
Горит огнем душа моя,
Прилив отваги чую я,
И молодею я, мои друзья.
Во всем нужна сноровка,
Закалка, тренировка.
Умейте выжидать,
Умейте нападать.
При каждой неудаче
Давать умейте сдачи.
Иначе вам удачи не видать.
1946
.
Тогда после каждой бы большой свечи был откат назад , а не всегда.
Если бы после каждой большой свечи был серьезный откат, то в мире был бы один автомат, он же Грааль, одна ТС. Я сказал "к откату". Вероятность отката велика.Многие играют по RSI на откатах.