От теории к практике - страница 575
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Ну, читается интересно.
Я иногда тоже люблю перед сном почитать че-нить за науку.)
Ну, читается интересно.
Люди живые всё таки)
Я иногда тоже люблю че-нить почитать за науку.)
Не хочу вас обидеть в очередной раз.
Продвигать свои идеи нужно сейчас, а не ждать звёздный час постигший художников прошлого времени.
Не хочу вас обидеть в очередной раз.
Продвигать свои идеи нужно сейчас, а не ждать звёздный час постигший художников прошлого времени.
Вот Кокс и Оукс и продвигают. И, надо сказать, весьма успешно.
На этом всЁ?
Что меня устраивает на m5 и дает схожее +/- пару баров из https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1022#comment_8141534 не соответствует духу научной напряги этой ветки. "от теории к практики" за 500 страниц практически показало - ловля ножей для входов не благодарное дело, какой смысл упираться в этом направлении. Что Вы хотели бы увидеть?
Вот Кокс и Оукс и продвигают. И, надо сказать, весьма успешно.
Если есть новые идеи, что мешает стать впереди их? Вижу только скромных почитателей.
Если есть новые идеи, что мешает стать впереди их? Вижу только скромных почитателей.
Эт к А_К. Он ими фонтанирует.
Вспомнил «Плоды раздумья» К.Пруткова - Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
"от теории к практики" за 500 страниц практически показало - ловля ножей для входов не благодарное дело, какой смысл упираться в этом направлении
Друзья! Пожалуйста постройте ещё пару гистограмм из этих файлов.
Из первого файла:
Что меня устраивает на m5 и дает схожее +/- пару баров из https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1022#comment_8141534 не соответствует духу научной напряги этой ветки. "от теории к практики" за 500 страниц практически показало - ловля ножей для входов не благодарное дело, какой смысл упираться в этом направлении. Что Вы хотели бы увидеть?
Если вы науку финрынков черпаете из этой ветки, то результат будет может быть не совсем научным , а чисто экспериментальным не доказанным положительными результатами.
Но ваши эксперименты идут на пользу. Даже мне.