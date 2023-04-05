От теории к практике - страница 575

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Alexander_K:

Ну, читается интересно.

Я иногда тоже люблю перед сном почитать че-нить за науку.)


 
Alexander_K:

Ну, читается интересно.

Люди живые всё таки)

 
Yuriy Asaulenko:

Я иногда тоже люблю че-нить почитать за науку.)


Не хочу вас обидеть в очередной раз.

Продвигать свои идеи нужно сейчас, а не ждать звёздный час постигший художников прошлого времени.

 
Uladzimir Izerski:

Не хочу вас обидеть в очередной раз.

Продвигать свои идеи нужно сейчас, а не ждать звёздный час постигший художников прошлого времени.

Вот Кокс и Оукс и продвигают. И, надо сказать, весьма успешно.

 
Uladzimir Izerski:

На этом  всЁ?

Что меня устраивает на m5 и дает схожее +/- пару баров из https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1022#comment_8141534 не соответствует духу научной напряги этой ветки. "от теории к практики" за 500 страниц практически показало - ловля ножей для входов не благодарное дело, какой смысл упираться в этом направлении. Что Вы хотели бы увидеть? 

 
Yuriy Asaulenko:

Вот Кокс и Оукс и продвигают. И, надо сказать, весьма успешно.

Если есть новые идеи, что мешает стать впереди их? Вижу только скромных почитателей.

 
Uladzimir Izerski:

Если есть новые идеи, что мешает стать впереди их? Вижу только скромных почитателей.

Эт к А_К. Он ими фонтанирует.

Вспомнил «Плоды раздумья» К.Пруткова - Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.

 
Unicornis:

"от теории к практики" за 500 страниц практически показало - ловля ножей для входов не благодарное дело, какой смысл упираться в этом направлении

Ничерта оно не показало, потому что автор дилетант, и даже собственные идеи не в состоянии сформулировать, не говоря уж о реализовать. Здесь детский лепет все 500 страниц.
 
Evgeniy Chumakov:
Друзья! Пожалуйста постройте ещё пару гистограмм из этих файлов.

Из первого файла:


Среднее 0,002178956666667
Среднеквадратическое отклонение 0,000152049847675
Мода 0,00293
Медиана 0,00193
Первый квартиль -0,002
Третий квартиль 0,00511
Дисперсия 0,000693574685341
Среднеквадратическое отклонение 0,026335806145645
Эксцесс 1868,56796534387
Асимметрия 42,5433938987229
Диапазон 1,17358
Минимум -0,01117
Максимум 1,16241
Сумма 65,3687
Количество 30000
 
Unicornis:

Что меня устраивает на m5 и дает схожее +/- пару баров из https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1022#comment_8141534 не соответствует духу научной напряги этой ветки. "от теории к практики" за 500 страниц практически показало - ловля ножей для входов не благодарное дело, какой смысл упираться в этом направлении. Что Вы хотели бы увидеть? 

Если вы науку финрынков черпаете из этой ветки, то результат будет может быть не совсем научным , а чисто экспериментальным не доказанным положительными результатами.

Но ваши эксперименты идут на пользу. Даже мне.

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