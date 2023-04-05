От теории к практике - страница 495
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Пора делать ноги с Форекса.
Всячески поддерживаю это начинание.
Но, если уж продолжать, то надо начинать с понимания предмета.
Вы попытались "украсть" вечный двигатель. Естественно, ничего не получилось, т.к. сути вам не сказали. Это было ясно уже на 5-10 страницах, что тема тупиковая. Я об этом писал еще тогда. Мартышка с очками не справилась.)
Если уж продолжать, то надо начать с пересечения 2-х МАшек, и выяснить, почему они не работают. Хотя, на самом деле, в хороших добрых руках даже пересечение МАшек неплохо работает. Только добавить надо совсем чуть-чуть - деревянного масла капнуть куда надо.
эти вопросы можно подключить абсолютно к любой стратегии, использующий преобразование цены, с целью более наглядного восприятия текущей ситуации
и действительно, начиная расчеты с разных точек начала отсчета времени, картина будет кардинально меняться
также абсолютно соглашусь и стем, что этот вопрос возможно и надо решить
Но! Именно поэтому один из лучших методов - отброс нерешаемой задачи из общего списка задач
Ну вот опять общие фразы, а в дополнение обвинение в некопенгаген)) Если реально хотите помочь, так укажите дорогу, да возблагодарится Вам это в виде профита))
Ну что вы... это не обвинение, это констатация факта.
Если вам нужен перст указующий, то таким перстом указующим является тренд. Если сумеете вычленять тренд, то будет и вам профит.
Вероятно я использую слово "динамика" в отличном от Вас контексте, скажу иначе, его система "дышала", это не было " статистическое дерево" , -то что хотела сказать.
Это, конечно, очень красочно и поэтично, но далеко от определения динамики.
Дина́мика (от греч. δύναμις «сила, мощь») — состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов.
Браво, Ренат, поддержка +
Кстати, Олег Автомат в своей ветке однажды разместил гифку, с года три-четыре назад, где-то так.
Но именно на ней не было времени и проблема Александра К2 там кстати решена.
Мне пока не понятно, почему Олег сам не обратил на неё внимания и до сих пор строит индюки...
Кстати, Олег Автомат в своей ветке однажды разместил гифку, с года три назад, где-то так.
Но именно на ней не было времени и проблема Александра К2 там кстати решена.
Мне пока не понятно, почему Олег сам не обратил на неё внимания и до сих пор строит индюки...
Уточни, о чём речь? И почему не надо строить индюки?
зы
всё какими-то загадками говоришь...
неужели сдался?
Пожалуй - да.
Нужен перерыв - поискать новые идеи.
Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...
При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.
Пожалуй - да.
Нужен перерыв - поискать новые идеи.
Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...
При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.
Просто рынок в тренде
Я Вам писал уже - Ваша система слепа, но не уточнил:
она не видит тренд
Это же самое касается нейросетевых стратегийИндикатор по Вашей стратегии я уже давно сделал, на нем этот момент очевиден.
Пожалуй - да.
Нужен перерыв - поискать новые идеи.
Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...
При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.
Слабак. И года не продержался.
Слабак. И года не продержался.
А ведь как многие говорят что сумели зарабатывать только после 6-10 лет изучения рынка.
Не так-то это просто, что пришёл и забрал деньги.