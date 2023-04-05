От теории к практике - страница 495

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Alexander_K2:

Пора делать ноги с Форекса.

Всячески поддерживаю это начинание.

Но, если уж продолжать, то надо начинать с понимания предмета.

Вы попытались "украсть" вечный двигатель. Естественно, ничего не получилось, т.к. сути вам не сказали. Это было ясно уже на 5-10 страницах, что тема тупиковая. Я об этом писал еще тогда. Мартышка с очками не справилась.)

Если уж продолжать, то надо начать с пересечения 2-х МАшек, и выяснить, почему они не работают. Хотя, на самом деле, в хороших добрых руках даже пересечение МАшек неплохо работает. Только добавить надо совсем чуть-чуть - деревянного масла капнуть куда надо.

 
Renat Akhtyamov:

эти вопросы можно подключить абсолютно к любой стратегии, использующий преобразование цены, с целью более наглядного восприятия текущей ситуации

и действительно, начиная расчеты с разных точек начала отсчета времени, картина будет кардинально меняться

также абсолютно соглашусь и стем, что этот вопрос возможно и надо решить

Но! Именно поэтому один из лучших методов - отброс нерешаемой задачи из общего списка задач

Браво, Ренат, поддержка +
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Novaja:
Ну вот опять общие фразы, а в дополнение обвинение в некопенгаген)) Если реально хотите помочь, так укажите дорогу, да возблагодарится Вам это в виде профита))

Ну что вы... это не обвинение, это констатация факта.

Если вам нужен перст указующий, то таким перстом указующим является тренд. Если сумеете вычленять тренд, то будет и вам профит.

[Удален]  
Novaja:
Вероятно я использую слово "динамика" в отличном от Вас контексте, скажу иначе, его система "дышала", это не было " статистическое дерево" , -то что хотела сказать.

Это, конечно, очень красочно и поэтично, но далеко от определения динамики.


Дина́мика (от греч. δύναμις «сила, мощь») — состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов.

 
Novaja:
Браво, Ренат, поддержка +

Кстати, Олег Автомат в своей ветке однажды разместил гифку, с года три-четыре назад, где-то так.

Но именно на ней не было времени и проблема Александра К2 там кстати решена.

Мне пока не понятно, почему Олег сам не обратил на неё внимания и до сих пор строит индюки...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Кстати, Олег Автомат в своей ветке однажды разместил гифку, с года три назад, где-то так.

Но именно на ней не было времени и проблема Александра К2 там кстати решена.

Мне пока не понятно, почему Олег сам не обратил на неё внимания и до сих пор строит индюки...

Уточни, о чём речь? И почему не надо строить индюки? 

зы

всё какими-то загадками говоришь...

 
Олег avtomat:

неужели сдался?

Пожалуй - да.

Нужен перерыв - поискать новые идеи.

Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...

При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.

 
Alexander_K2:

Пожалуй - да.

Нужен перерыв - поискать новые идеи.

Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...

При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.

Просто рынок в тренде

Я Вам писал уже - Ваша система слепа, но не уточнил:

она не видит тренд

Это же самое касается нейросетевых стратегий

Индикатор по Вашей стратегии я уже давно сделал, на нем этот момент очевиден.
 
Alexander_K2:

Пожалуй - да.

Нужен перерыв - поискать новые идеи.

Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...

При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.

Слабак. И года не продержался.

to by continue

 
Nikolay Demko:

Слабак. И года не продержался.



А ведь как многие говорят что сумели зарабатывать только после 6-10 лет изучения рынка.   


Не так-то это просто, что пришёл и забрал деньги. 

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