От теории к практике - страница 569

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В общем сделала по модулю приращения и построила гистограмму окно около 30000 значений, очень похоже с этим

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page567#comment_8665711

 
Evgeniy Chumakov:
Держи

Ну, тоже сходится к нормальному, ч.т.д.

Теперь смотри какая тема - я ее уже озвучил в "Машинном обучении..."

Можно, как щас я делаю - ждать, когда сумма приращений выйдет за определенный интервал и т.д. и т.п. Но, сделки крайне редки... Ужасно скучно и муторно...

Если это барахлишко (сумму приращений) засунуть в нейросеть, она его тупо взломает и сделки будут на каждом временном шаге - 5 мин. Весело. Доходно. Грааль. Не?

 
Alexander_K:

Если это барахлишко (сумму приращений) засунуть в нейросеть, она его тупо взломает и сделки будут на каждом временном шаге - 5 мин. Весело. Доходно. Грааль. Не?

НС для меня сложно.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:

НС для меня сложно.

да это он дурака включил

 

А эрланга как считать, в сумме приращений считать не всё подряд, а через интервал определённый. Т.е = приращение 1 +

приращение 3 + приращение 5 и т.д.

 
Evgeniy Chumakov:

А эрланга как считать, в сумме приращений считать не всё подряд, а через интервал определённый. Т.е = приращение 1 +

приращение 3 + приращение 5 и т.д.

Нет. Там гораздо сложнее... Позже выложу данные.

 
Олег avtomat:

да это он дурака включил

Ничего я не включал. Просто сейчас в тупике - ищу различные варианты, общаюсь с молодежью на их языке. А что еще делать?! И так тоскливо...

 
Alexander_K:

Нет. Там гораздо сложнее... Позже выложу данные.


Напиши алгоритм, может пойму что к чему.


Кстати, приращения M5 считать на пятиминутном графике? Или логичней на минутном Close(текущий) - Close(5) ? 

 
Evgeniy Chumakov:


Напиши алгоритм, может пойму что к чему.


Кстати, приращения M5 считать на пятиминутном графике? Или логичней на минутном Close(текущий) - Close(5) ? 

На пятиминутном.

Алгоритм потоков Эрланга? Надо принимать данные через сумму временных экспоненциальных промежутков. Таких архивов нет и быть не может - поэтому и не могу использовать тестер стратегий.

 
Novaja:

В общем сделала по модулю приращения и построила гистограмму окно около 30000 значений, очень похоже с этим

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page567#comment_8665711

Ну, это кси-квадрат, очевидно.

Это дисперсия. Я, конечно, ошибся - сумма модулей приращений прямо пропорциональна дисперсии.

Надо просто сумму приращений считать - имеем нормальное распределение.

Но, опять-таки, что с ним делать? Работать с уровнями в недельном окне? Мне легче вообще прекратить заниматься рынком - тоска и никакие деньги не нужны.

Ничего другого, кроме нейросетей, в голову не приходит...

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