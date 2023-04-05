От теории к практике - страница 484
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Ну, может где-то перегнул в высказываниях. Пардон...
Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут.
Те, кто знает меня по личной переписке не дадут соврать - я по образованию самый настоящий физик. Тупо "физик" и все - без приставок и прилагательных.
Да, ладно - к делу это не относится.
Я, под гнетом пресловутого 0%, готов выполнить чье-то задание, невзирая на должности и образования, связанное с ТВиМС или теорией броуновского движения - лишь бы сдвинуться с мертвой точки.
Александр, давно зреет мысль, но сам профан и в программировании и в науках, а что если нам строить график таким образом, кстати возможно это реализовано, приравнять время и единицу цены, объединить ренко и обычный график, если за N(минута, секунда или нами установленное ) времени цена не вышла за порог например 10 пунктов, то ставим точку с текущим значением, если же вышла то рисуем кирпич как в ренко и заново начинаем отсчет нашей величины времени, обосновать правильность подхода я не могу, однако видится что таким образом по точкам дискретизации мы сможем получить равное кол-во точек как для флета так и для тренда. Может кто то что подобное реализовывал?
Вот например типа скорости в момент сделки usdjpy что выше
Александр, давно зреет мысль, но сам профан и в программировании и в науках, а что если нам строить график таким образом, кстати возможно это реализовано, приравнять время и единицу цены, объединить ренко и обычный график, если за N(минута, секунда или нами установленное ) времени цена не вышла за порог например 10 пунктов, то ставим точку с текущим значением, если же вышла то рисуем кирпич как в ренко и заново начинаем отсчет нашей величины времени, обосновать правильность подхода я не могу, однако видится что таким образом по точкам дискретизации мы сможем получить равное кол-во точек как для флета так и для тренда. Может кто то что подобное реализовывал?
Александр, давно зреет мысль, но сам профан и в программировании и в науках, а что если нам строить график таким образом, кстати возможно это реализовано, приравнять время и единицу цены, объединить ренко и обычный график, если за N(минута, секунда или нами установленное ) времени цена не вышла за порог например 10 пунктов, то ставим точку с текущим значением, если же вышла то рисуем кирпич как в ренко и заново начинаем отсчет нашей величины времени, обосновать правильность подхода я не могу, однако видится что таким образом по точкам дискретизации мы сможем получить равное кол-во точек как для флета так и для тренда. Может кто то что подобное реализовывал?
Ну вот пришлось опять давить клаву.
Кто запрещает смотреть в зеркало?
Не стандартные свечки от текущего время.
Ну вот пришлось опять давить клаву.
Кто запрещает смотреть в зеркало?
Не стандартные свечки от текущего время.
Если правильно вас понимаю то это не то что я имел ввиду, возьмем ренко класический, и если время образования кирпича больше заданного то рисовать свечу как есть она сейчас, а далее опять стандартный ренко
Если правильно вас понимаю то это не то что я имел ввиду, возьмем ренко класический, и если время образования кирпича больше заданного то рисовать свечу как есть она сейчас, а далее опять стандартный ренко
Это не ренко и не каги. просто мой набросок десятилетней давности в изучении рынка.
Свечка строится от текущего времени и несет в себе больше информации, чем обычная от начала периода.
Забросил из-за новых более интересных идей.
USDCAD GMT+3 27.08.2018
Как видно у меня пока алгоритм сырой. Нужно явно решать с размерами стопа и профита. А то две убыточные сделки сожрали почти весь профит.Получилось + 500 пунктов - 400 пунктов = +100 пунктов.
USDCAD GMT+3 27.08.2018
Как видно у меня пока алгоритм сырой. Нужно явно решать с размерами стопа и профита. А то две убыточные сделки сожрали почти весь профит.Получилось + 500 пунктов - 400 пунктов = +100 пунктов.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
На рынке в основном спекулянты, никакой дурак не будет хеджироваться себе в убыток.
На сколько больше вы отнимете у других - на столько у вас прибавится.
Поэтому на рынке нет никакого фундамента, нет никакого теханализа, есть только большие деньги которые решают куда идти рынку.
Но всё равно есть шанс, большие деньги можно победить только большим умом.
Как думаете, где Европа берет доллары для оплаты российского газа и нефти?