От теории к практике - страница 483

Новый комментарий
 
Alexander_K2:

Глянул на АКФ для приращений (напоминаю, что это сумма произведений приращений в скользящем окне - более точно в ветке у Автомата) в окне =1440.

Мне кажется, что ты зря недооцениваешь ее силу.

А сделки у тебя, по сути, копия моих :)))

Какой инструмент ваш график иллюстрирует?

 
Evgeniy Chumakov:

А вот как выглядит сумма приращений за окно наблюдения.

И значения почти всегда (иногда немного выходят за интервалы) лежат в заданном интервале которой мне нужен.  Правда стоит отметить что это ничего не даёт.

Какой инструмент ваш график иллюстрирует?

 
Uladzimir Izerski:

Какой инструмент ваш график иллюстрирует?

EURUSD
 

Я в принципе понимаю что ищет Александр,  что-то типа скорости, инерции и т.д. чтобы понять когда лучший момент входа. А то не известно сколько может ещё протянуть цена.

Кстати то, что я сейчас исследую вообще не нуждается в расчётах дисперсий и прочего.  

 
Evgeniy Chumakov:

Я в принципе понимаю что ищет Александр,  что-то типа скорости, инерции и т.д. чтобы понять когда лучший момент входа. А то не известно сколько может ещё протянуть цена.


Именно так.

Дисперсия, как бы она не рассчитывалась - стандартным классическим методом или непараметрическим, как у меня - не спасает. Выход за ее пределы и возврат к средней гарантируют только 0% прибыли, что доказано на практике.

 
Вот ещё для GBPUSD данные, так же как для евро я выкладывал.
Файлы:
GBPUSD_M1_Period_1440.zip  253 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Я в принципе понимаю что ищет Александр,  что-то типа скорости, инерции и т.д. чтобы понять когда лучший момент входа. А то не известно сколько может ещё протянуть цена.

Кстати то, что я сейчас исследую вообще не нуждается в расчётах дисперсий и прочего.  

Есть такая неприятная штука как зацикливание на определенных факторах, в большинстве своём ошибочных. От них трудно отойти. Болеют большинство присутствующих на этом форуме.

 
Лучший физик это Доктор Эмметт Браун )))
 
Evgeniy Chumakov:
Лучший физик это Доктор Эмметт Браун )))

Печатать сегодня буквы уже не буду. Буду только читать.))))

 

USDJPY 27.08.2018 05:33 GMT+3

1...476477478479480481482483484485486487488489490...1981
Новый комментарий