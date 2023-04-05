От теории к практике - страница 483
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глянул на АКФ для приращений (напоминаю, что это сумма произведений приращений в скользящем окне - более точно в ветке у Автомата) в окне =1440.
Мне кажется, что ты зря недооцениваешь ее силу.
А сделки у тебя, по сути, копия моих :)))
Какой инструмент ваш график иллюстрирует?
А вот как выглядит сумма приращений за окно наблюдения.
И значения почти всегда (иногда немного выходят за интервалы) лежат в заданном интервале которой мне нужен. Правда стоит отметить что это ничего не даёт.
Какой инструмент ваш график иллюстрирует?
Какой инструмент ваш график иллюстрирует?
Я в принципе понимаю что ищет Александр, что-то типа скорости, инерции и т.д. чтобы понять когда лучший момент входа. А то не известно сколько может ещё протянуть цена.
Кстати то, что я сейчас исследую вообще не нуждается в расчётах дисперсий и прочего.
Я в принципе понимаю что ищет Александр, что-то типа скорости, инерции и т.д. чтобы понять когда лучший момент входа. А то не известно сколько может ещё протянуть цена.
Именно так.
Дисперсия, как бы она не рассчитывалась - стандартным классическим методом или непараметрическим, как у меня - не спасает. Выход за ее пределы и возврат к средней гарантируют только 0% прибыли, что доказано на практике.
Я в принципе понимаю что ищет Александр, что-то типа скорости, инерции и т.д. чтобы понять когда лучший момент входа. А то не известно сколько может ещё протянуть цена.
Кстати то, что я сейчас исследую вообще не нуждается в расчётах дисперсий и прочего.
Есть такая неприятная штука как зацикливание на определенных факторах, в большинстве своём ошибочных. От них трудно отойти. Болеют большинство присутствующих на этом форуме.
Лучший физик это Доктор Эмметт Браун )))
Печатать сегодня буквы уже не буду. Буду только читать.))))
USDJPY 27.08.2018 05:33 GMT+3