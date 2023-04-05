От теории к практике - страница 568
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Александр, вы о нейросетях кроме названия хоть что-нибудь слышали?
вряд ли, я сам много лет назад был очарован сим чудесным названием, пока не решил, что чтобы что то понять нужно использовать простые задачи, сначала научил НС таблице умножения, причем вывод процесса обучения делал онлайн, потом обучил НС индикатор, который просто МАщку учил - тоже визиализировал.... вывод, НС это круто, но результат НС напрямую зависит от входных данных, сели на входе "мусор" - на выходе НС Грааль не будет, будет очередной мусор
если почитать этот форум, были реально занимающиеся НС люди (не тыкающие в ПК, а именно занимающиеся серьезно), кто то из них сказал, что если есть хорошо подобранная мат.модель, то НС оказывается просто не нужна )))
Гистограмму! Если есть нормальное распределение - Грааль, нет - да, ничего не меняется...
вот сделал гистограмму и добавил прореживание Эрлангом, настройки "скользящего окна" и Эрланга доступны для изменения
ЗЫ: онлайн нулевой бар будет не правильно считать, лень заниматься,пока речь идет о самой мат.модели
Это по данным от брокера?
Не, нужны хотя бы М5 от надежного источника - биржевые котировки, если уж работа с потоками Эрланга вызывает непреодолимое препятствие...
блин... ну как тяжело с Вами.... Вы понимаете, что ну нет в природе идеальных котировок? я уже писал, поищете посты админа Рената на тему "тики"
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page2#comment_6403
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page7#comment_2968102
не хочу за Вас искать, Вам лень, а я уже читал это
так вот, кто такой надежный источник биржевых котировок?... как Вариант это можете быть лишь Вы сами, при условии, что стали брокером и поставщиком ликвидности одновременно и пригласили торговать пару сотен юзеров - вот только в такой схеме у Вас будут идеальные котировки... НО до лишь до момента пока у Вас или не закончится Ликвидность - Вам нужно будет обратиться к другому поставщику ликвидности и увы... придется принять его текущие цены котирования.
Ладно, тут не важно что там с ликвидностью в будущем, но вот момент, что среди Ваших юзеров с идеальными котировками появится умный юзер который займется арбитражем. Что будет с Вашими котировками? - он "сьест" Вашу ликвидность и????? - опять не будет ижеальных котировок?
еще раз про идеальность биржевых котировок - датафидов вагон, тики все фильтруются https://www.mql5.com/ru/forum/8977/page18#comment_377528
Из первого.
Там в первом столбце приращения M1 , а во втором как вы писали = Сумма 1440 приращений - 1 значение приращения.
А теперь постройте тоже самое, только из второго файла. Там по другому.
Чё это такое, Евгений??!!
У меня аж ручонки затряслись.
Чё это такое, Евгений??!!
У меня аж ручонки затряслись.
Где?
В первом файле. CLOSE М1? Второй - не то, не годится... А CLOSE М5 есть? А чё-нить из потоков Эрланга есть? А нейросеть использовать могёшь? А когда нейросетевой Грааль сделаешь?!
В первом файле. CLOSE М1?
Да.
Держи пятиминутки.
7000 - мало данных, не видно ничего...