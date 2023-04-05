От теории к практике - страница 572

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Evgeniy Chumakov:

Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.

Почему же месяц или даже неделю, вот около полтора дня данные. Три сигнала по паре eurusd. Время GMT +3.

11.09.2018 23:45

12.09.2018 09:56

12.09.2018 18:15

а сегодня проосада?
 
Renat Akhtyamov:
а сегодня проосада?


На момент публикации сегодня сигналов не было.

 
Oleg Papkov:

 Я сказал "к откату".


А ну понятно, это не новость из той же оперы - Сбацай чё-нибудь. Это и я так могу. А чё же сыграть-то? Мурку.

 
Evgeniy Chumakov:


А ну понятно, это не новость из той же оперы - Сбацай чё-нибудь. Это и я так могу. А чё же сыграть-то? Мурку.

Доброе утро! Ты чего грубишь?  Я просто напомнил, что я сказал. Вася.

 
Evgeniy Chumakov:


А ну понятно, это не новость из той же оперы - Сбацай чё-нибудь. Это и я так могу. А чё же сыграть-то? Мурку.

Из пункта А в пункт В есть более-менее прямой путь, есть с бантиком.

 
Alexander_K:

Я сдался...

Не уходи. Грааля не нашел, но можно поискать Лампу Алладина. На худой конец, попробовать поймать Золотую Рыбку.

Но, помнится, Джин в итоге сказал - Э, батенька, некорректно поставленная задача. Но с Золотой Рыбкой все было, по крайней мере, обратимо.

 
Yuriy Asaulenko:

Не уходи. Грааля не нашел, но можно поискать Лампу Алладина. На худой конец, попробовать поймать Золотую Рыбку.

Но, помнится, Джин в итоге сказал - Э, батенька, некорректно поставленная задача. Но с Золотой Рыбкой все было, по крайней мере, обратимо.

Не, я читаю, конечно.

Здесь какие-то "уши" Грааля публикуют - я посмотрел, это фактически Евгений разбил распределение приращений на прародительское распределение. Чё-то вообще на грани фантастики...

На ветке "Машинное обучение..." старички собрались.

В общем, интересно.

 
Alexander_K:

Не, я читаю, конечно.

На ветке "Машинное обучение..." старички собрались.

В общем, интересно.

В теме МО, вообще-то, уже даже читать нечего.) Рыбы там нет, и уже никогда не будет.

 
Alexander_K:
Аминь.

P.S. В ЗигЗаги не верю, извиняйте :)

"В статье предложено решать задачу прогнозирования как задачу классификации локальных экстремумов сигнала."

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-vremennogo-ryada-na-osnove-modifitsirovannogo-metoda-blizhayshih-sosedey

Экстремумы они же Зигзаги...

 
Олег avtomat:

В чём есть стационарность? Где искать?

Её нет. Иногда может возникать иллюзия стационарности. Но не более того.


зы

заодно уж и о тренде -- я даю ему иное определение.

какое? 

Вот тренд, вот точки разворота. За 2 недели один ложный сигнал, совершенно несущественный. 

Скрин не копируется. 
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