От теории к практике - страница 572
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Для трейдера ждать 1 сделки в месяц немыслимо - чокнуться можно.
Почему же месяц или даже неделю, вот около полтора дня данные. Три сигнала по паре eurusd. Время GMT +3.
11.09.2018 23:45
12.09.2018 09:56
12.09.2018 18:15
а сегодня проосада?
На момент публикации сегодня сигналов не было.
Я сказал "к откату".
А ну понятно, это не новость из той же оперы - Сбацай чё-нибудь. Это и я так могу. А чё же сыграть-то? Мурку.
А ну понятно, это не новость из той же оперы - Сбацай чё-нибудь. Это и я так могу. А чё же сыграть-то? Мурку.
Доброе утро! Ты чего грубишь? Я просто напомнил, что я сказал. Вася.
А ну понятно, это не новость из той же оперы - Сбацай чё-нибудь. Это и я так могу. А чё же сыграть-то? Мурку.
Из пункта А в пункт В есть более-менее прямой путь, есть с бантиком.
Я сдался...
Не уходи. Грааля не нашел, но можно поискать Лампу Алладина. На худой конец, попробовать поймать Золотую Рыбку.
Но, помнится, Джин в итоге сказал - Э, батенька, некорректно поставленная задача. Но с Золотой Рыбкой все было, по крайней мере, обратимо.
Не уходи. Грааля не нашел, но можно поискать Лампу Алладина. На худой конец, попробовать поймать Золотую Рыбку.
Но, помнится, Джин в итоге сказал - Э, батенька, некорректно поставленная задача. Но с Золотой Рыбкой все было, по крайней мере, обратимо.
Не, я читаю, конечно.
Здесь какие-то "уши" Грааля публикуют - я посмотрел, это фактически Евгений разбил распределение приращений на прародительское распределение. Чё-то вообще на грани фантастики...
На ветке "Машинное обучение..." старички собрались.
В общем, интересно.
Не, я читаю, конечно.
На ветке "Машинное обучение..." старички собрались.
В общем, интересно.
В теме МО, вообще-то, уже даже читать нечего.) Рыбы там нет, и уже никогда не будет.
Аминь.
P.S. В ЗигЗаги не верю, извиняйте :)
"В статье предложено решать задачу прогнозирования как задачу классификации локальных экстремумов сигнала."
https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-vremennogo-ryada-na-osnove-modifitsirovannogo-metoda-blizhayshih-sosedey
Экстремумы они же Зигзаги...
В чём есть стационарность? Где искать?
Её нет. Иногда может возникать иллюзия стационарности. Но не более того.
зы
заодно уж и о тренде -- я даю ему иное определение.
какое?
Вот тренд, вот точки разворота. За 2 недели один ложный сигнал, совершенно несущественный.Скрин не копируется.