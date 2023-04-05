От теории к практике - страница 567

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Yuriy Asaulenko:

Стационарность как раз есть. Не там ищете.) А есть распределение Г или нет - эт меня не беспокоит.

В чём есть стационарность? Где искать?

Её нет. Иногда может возникать иллюзия стационарности. Но не более того.


зы

заодно уж и о тренде -- я даю ему иное определение.

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Alexander_K:

Хм... Надо сказать, что я и не собирался прям бросаться в нейросети...

Напротив, как раз от таких как вы, Юрий, я ожидаю услышать: "Нет никакого распределения Гаусса , нет и не будет никогда стационарности и теория Колмогорова (помните, я книгу прикреплял?) работать не будет никогда." Это бы сэкономило массу времени...

Впрочем, я эту фразу слышал уже от Автомата... Да-да, припоминаю...

Знаешь, чем математический маятник отличается от физического маятника? Думаю, что знаешь.

Математический маятник нереализуем в природе. Но он является хорошей моделью. Идеальной моделью, своего рода точкой отсчёта, базой, дающей возможность оценивать свойства, качества, близость к идеалу при рассмотрении физического маятника. 

Понимаешь, о чём я говорю?

 
Теоретический ноль даже тряпкой протирать не надо от пыли.
 

Сколько мнений и даже в вопросе тренда не пришли к согласию. Что уж говорить о другом.  


Про реверсирование картинок в паинте это вообще бзик.  Кому нужно, тот и переведёт с арабского и реверсирует хоть по горизонтали хоть по вертикали.

 
Alexander_K:

:))) в Экселе для модулей приращений СУММ(А1:А1440) - 1 значение, СУММ(А2:А1441) - 2-ое и т.д. Не может не быть нормального распределения. Ведь Вы его ищете, не так ли?

Готовьте карманы, милейшая Novaja, а я пока портмоне от пыли почищу...


Стройте гистограмму!  Данные в файле.

 
Или вот ещё, если в первом не то.
 
Evgeniy Chumakov:


Стройте гистограмму!  Данные в файле.

Это просто сумма CLOSE M5?

Вот:

Это, однозначно, сходящееся к нормальному распределение.

Такую вещь, при определенной АКФ, можно и нужно совать в нейросеть - она буквально изымет оттуда наличные.

 
Alexander_K:

Это просто сумма CLOSE M5?



С какого файла строили с первого или второго?

 

А это дисперсия этого процесса:

Очевидно, кси-квадрат.

Перед нами - стационарный процесс... Обыденно как-то...

Готовьте портмоне, господа!!!

 
Evgeniy Chumakov:


С какого файла строили с первого или второго?

Из первого.

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