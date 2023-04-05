От теории к практике - страница 567
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Стационарность как раз есть. Не там ищете.) А есть распределение Г или нет - эт меня не беспокоит.
В чём есть стационарность? Где искать?
Её нет. Иногда может возникать иллюзия стационарности. Но не более того.
зы
заодно уж и о тренде -- я даю ему иное определение.
Хм... Надо сказать, что я и не собирался прям бросаться в нейросети...
Напротив, как раз от таких как вы, Юрий, я ожидаю услышать: "Нет никакого распределения Гаусса , нет и не будет никогда стационарности и теория Колмогорова (помните, я книгу прикреплял?) работать не будет никогда." Это бы сэкономило массу времени...
Впрочем, я эту фразу слышал уже от Автомата... Да-да, припоминаю...
Знаешь, чем математический маятник отличается от физического маятника? Думаю, что знаешь.
Математический маятник нереализуем в природе. Но он является хорошей моделью. Идеальной моделью, своего рода точкой отсчёта, базой, дающей возможность оценивать свойства, качества, близость к идеалу при рассмотрении физического маятника.
Понимаешь, о чём я говорю?
Сколько мнений и даже в вопросе тренда не пришли к согласию. Что уж говорить о другом.
Про реверсирование картинок в паинте это вообще бзик. Кому нужно, тот и переведёт с арабского и реверсирует хоть по горизонтали хоть по вертикали.
:))) в Экселе для модулей приращений СУММ(А1:А1440) - 1 значение, СУММ(А2:А1441) - 2-ое и т.д. Не может не быть нормального распределения. Ведь Вы его ищете, не так ли?
Готовьте карманы, милейшая Novaja, а я пока портмоне от пыли почищу...
Стройте гистограмму! Данные в файле.
Стройте гистограмму! Данные в файле.
Это просто сумма CLOSE M5?
Вот:
Это, однозначно, сходящееся к нормальному распределение.
Такую вещь, при определенной АКФ, можно и нужно совать в нейросеть - она буквально изымет оттуда наличные.
Это просто сумма CLOSE M5?
С какого файла строили с первого или второго?
А это дисперсия этого процесса:
Очевидно, кси-квадрат.
Перед нами - стационарный процесс... Обыденно как-то...
Готовьте портмоне, господа!!!
С какого файла строили с первого или второго?
Из первого.