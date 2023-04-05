От теории к практике - страница 579

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Evgeniy Chumakov:


Ну собственно на сумму приращений я и смотрю.

то есть на график цены....

Темнишь

;)

 
Evgeniy Chumakov:


Ну собственно на сумму приращений я и смотрю.

Если считать снос, как смещение начальной точки отсчета, то и просто ценой в скользящем окне пользоваться можно.

Вот так:


 
Alexander_K:

Если считать снос, как смещение начальной точки отсчета, то и просто ценой в скользящем окне пользоваться можно.

Вот так:


ок

формулы?

индик на MQL сделаем и сюда положим

реально надоело пережевывать одно и то же

конечную реализацию отписал в личку ранее

а индик, как практика показала, это еще не все

так что выкладывай, не боись

интересует красная, синяя и черная линии с нижнего окна

три формулы

 
Renat Akhtyamov:

интересует красная, синяя и черная линии

три формулы


Он их уже тысячу раз написал.

 
Alexander_K:

Попробовал считать ст.отклонение как СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.3333333) или даже СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.4) вместо СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.5).



Может эти 0.3333 , 0.4 , 0.5 должны быть динамичными?      Я вот как-то подумал, если мы учитываем кол.во реальных котировок, то нужно где-то учитывать количество псевдо котировок.

Например Реальных котировок - 992, псевдо - 448 = сумма = 1440.   Или 31 процент псевдо котировок  или же 0,31111 для формулы выше.   А может туда показатель Херста ставить  , в общем не знаю....

 
Renat Akhtyamov:

то есть на график цены....

Темнишь

;)


Сумма приращений за окно наблюдений.

 
Evgeniy Chumakov:


Может эти 0.3333 , 0.4 , 0.5 должны быть динамичными?      Я вот как-то подумал, если мы учитываем кол.во реальных котировок, то нужно где-то учитывать количество псевдо котировок.

Например Реальных котировок - 992, псевдо - 448 = сумма = 1440.   Или 31 процент псевдо котировок  или же 0,31111 для формулы выше.   А может туда показатель Херста ставить  , в общем не знаю....

все котировки которые поступают реальные

отклонения вы и ловите

 
Renat Akhtyamov:

ок

формулы?

индик на MQL сделаем и сюда положим

реально надоело пережевывать одно и то же

конечную реализацию отписал в личку

а индик, как практика показывает, это еще не все

так что выкладывай, не боись

интересует красная, синяя и черная линии

три формулы

ОК. Давай положим. Мне не жалко - лишь бы собственные карманы набить, а на чужие мне наплевать.

1. Я работаю с тиками в скользящем секундном временном окне.

2. Берем, к примеру окно = 14400 секунд, и создаем 3 (три) буфера FIFO(14400).

3. С частотой = 1 сек. считаем разницу между текущим и предыдущим значением цены (приращения). Все подряд, неважно был ли это реальный тик или нет. записываем в буфер №1. Считаем сумму всех значений в нем. Это - цена. Черная линия.

4. Считаем модули приращений - записываем в буфер №2. Считаем сумму. Делим на 14400. Это средняя скорость изменения цены. Обзовем его С.

5. Теперь чуть сложнее. Нам нужно считать кол-во реальных тиков в этом окне. На каждом шаге смотрим - изменилось ли само приращение или время прихода значения. Если - да, то записываем в буфер №3 единицу (1), если нет - 0. Считаем сумму единиц. К примеру, получаем 12345. Это реальное ко-во пришедших тиков за 14400 секунд. Сумму модулей приращений из буфера №2 делим на 12345. Это - средняя величина приращения Lambda.

6. Считаем коэффициент диффузии по формуле: D^2=C*Lambda*T. Стандартное отклонение Sigma=sqrt(C*Lambda*T).

7. Теперь делаем допущение, что все приращения во ВР являются слабозависимыми. Сумма таких величин дает число, принадлежащее к нормальному распределению.

6.  От нуля откладываем линии поддержки/сопротивления = +-2.5758*Sigma, где 2.5758 - 99%-й квантиль нормального распределения. Это красная и синяя линии.

7. Для цены все то же самое, только там +-2.5758*Sigma откладывается не от 0, а от начальной точки отсчета, т.е. первого элемента в буфере FIFO(14400).

Усё. Это максимум, что можно выжать из стандартной (не аномальной!) диффузии.

 
Alexander_K:

ОК.

ну вот жеж

 
Александр! Если я выгружу три столбца (Сумму приращений и канал дисперсии) сможете его подставить, что бы видеть график?  А то работаю с онлайн exel с ограничением 3000 ячеек.
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