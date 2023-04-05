От теории к практике - страница 482
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Вот это слова человека более реально представляющего сложность задачи получения прибыли на рынке.
А слова "...Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут." могут принадлежать только либо новичку, либо слишком борзому и привыкшему к лёгким победам человеку, который ещё не понял насколько сложен механизм форекса. Он считал, что если он физик, то может быстро научиться разговаривать с форексом на "ты", но форекс уже преподнёс и ещё преподнесёт ему множество уроков. Существует множество экономистов, математиков и физиков, которые "обломали на форексе рога" и забросили это дело. Из истории известны случаи, когда некоторые хеджфонды, на которых работали целые научные коллективы в отдельные годы прогорали. Так что при приходе на форекс наполеоновские замашки типа "пришёл, увидел, победил" нужно забыть и готовиться к многолетнему кропотливому труду, либо бросать это дело. А нервничать по поводу, что прибыль на нуле это не по мужски. На нуле для начала это даже хорошо.)
Вот. Из далека виден жизненный опыт. А шапкокозакидателей тоже будем лелеять из них тоже могут вырасти ростки будущих ... даже боюсь сказать кто.
Вот это слова человека более реально представляющего сложность задачи получения прибыли на рынке.
А слова "...Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут." могут принадлежать только либо новичку, либо слишком борзому и привыкшему к лёгким победам человеку, который ещё не понял насколько сложен механизм форекса. Он считал, что если он физик, то может быстро научиться разговаривать с форексом на "ты", но форекс уже преподнёс и ещё преподнесёт ему множество уроков. Существует множество экономистов, математиков и физиков, которые "обломали на форексе рога" и забросили это дело. Из истории известны случаи, когда некоторые хеджфонды, на которых работали целые научные коллективы в отдельные годы прогорали. Так что при приходе на форекс наполеоновские замашки типа "пришёл, увидел, победил" нужно забыть и готовиться к многолетнему кропотливому труду, либо бросать это дело. А нервничать по поводу, что прибыль на нуле это не по мужски. На нуле для начала это даже хорошо.)
Проблема в том, что современная физика привыкла подгонять природу под теорию. И подходы соответствующие. А здесь это не прокатывает, поскольку главный критерий не подгонишь, а именно - размер P/L.
Вот для примера по паре EURUSD 27.08.2018 03:02 GMT+3 сигнал на продажу.
Проблема в том, что современная физика привыкла подгонять природу под теорию. И подходы соответствующие. А здесь это не прокатывает, поскольку главный критерий не подгонишь, а именно - размер P/L.
крайне не согласен
я люблю физику, но правда не до глубины души, как некоторые...
очень многого достигли за счет физиков, за что им честь и похвала
однако, анализируя достижения, очень трудно назвать что-нибудь на тему финансов
так что.....
Вот что природа делает в планетарном масштабе.
Сегодня собрались на форуме личности, не побоюсь этого слова, которые пересекаются одновременно на форуме.
Александр гляньте файл, я собрал там данные за прошлую неделю. Скажите есть что-то там интересное.
Глянул на АКФ для приращений (напоминаю, что это сумма произведений приращений в скользящем окне - более точно в ветке у Автомата) в окне =1440.
Мне кажется, что ты зря недооцениваешь ее силу.
А сделки у тебя, по сути, копия моих :)))
А вот как выглядит сумма приращений за окно наблюдения.
И значения почти всегда (иногда немного выходят за интервалы) лежат в заданном интервале которой мне нужен. Правда стоит отметить что это ничего не даёт.
крайне не согласен
я люблю физику, но правда не до глубины души, как некоторые...
очень многого достигли за счет физиков, за что им честь и похвала
однако, анализируя достижения, очень трудно назвать что-нибудь на тему финансов
так что.....
Так финансы самая трудная задача. Нужен комплексный подход для вкуривания . А кто на это заточен? Единицы.
А сделки у тебя, по сути, копия моих :)))
Ну там где скрин сделки это совсем другой подход.