От теории к практике - страница 482

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khorosh:

Вот это слова человека более реально представляющего сложность задачи получения прибыли на рынке.

А слова "...Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут."  могут принадлежать только либо новичку, либо слишком борзому и привыкшему к лёгким победам человеку, который ещё не понял насколько сложен механизм форекса. Он считал, что если он физик, то может быстро научиться разговаривать с форексом на "ты", но форекс уже преподнёс и ещё преподнесёт ему множество уроков. Существует множество экономистов, математиков и физиков, которые "обломали на форексе рога" и забросили это дело. Из истории известны случаи, когда некоторые хеджфонды, на которых работали целые научные коллективы в отдельные годы прогорали. Так что при приходе на форекс наполеоновские замашки типа "пришёл, увидел, победил" нужно забыть и готовиться к многолетнему кропотливому труду, либо бросать это дело. А нервничать по поводу, что прибыль на нуле это не по мужски. На нуле для начала это даже хорошо.)

Вот. Из далека виден жизненный опыт. А шапкокозакидателей тоже будем лелеять из них  тоже могут вырасти ростки будущих ... даже боюсь сказать  кто.

 
Александр! А у вас в системе когда сигнал известно на сколько пунктов будет возврат?
 
khorosh:

Вот это слова человека более реально представляющего сложность задачи получения прибыли на рынке.

А слова "...Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут."  могут принадлежать только либо новичку, либо слишком борзому и привыкшему к лёгким победам человеку, который ещё не понял насколько сложен механизм форекса. Он считал, что если он физик, то может быстро научиться разговаривать с форексом на "ты", но форекс уже преподнёс и ещё преподнесёт ему множество уроков. Существует множество экономистов, математиков и физиков, которые "обломали на форексе рога" и забросили это дело. Из истории известны случаи, когда некоторые хеджфонды, на которых работали целые научные коллективы в отдельные годы прогорали. Так что при приходе на форекс наполеоновские замашки типа "пришёл, увидел, победил" нужно забыть и готовиться к многолетнему кропотливому труду, либо бросать это дело. А нервничать по поводу, что прибыль на нуле это не по мужски. На нуле для начала это даже хорошо.)

Проблема в том, что современная физика привыкла подгонять природу под теорию. И подходы соответствующие. А здесь это не прокатывает, поскольку главный критерий не подгонишь, а именно - размер P/L.

 

Вот для примера по паре EURUSD 27.08.2018 03:02 GMT+3 сигнал на продажу.



 
Dmitriy Skub:

Проблема в том, что современная физика привыкла подгонять природу под теорию. И подходы соответствующие. А здесь это не прокатывает, поскольку главный критерий не подгонишь, а именно - размер P/L.

крайне не согласен

я люблю физику, но правда не до глубины души, как некоторые...

очень многого достигли за счет физиков, за что им честь и похвала

однако, анализируя достижения, очень трудно назвать что-нибудь на тему финансов

так что.....

 

Вот что природа делает в планетарном масштабе.

Сегодня собрались на форуме личности, не побоюсь этого слова, которые пересекаются одновременно на форуме.

 
Evgeniy Chumakov:

Александр гляньте файл, я собрал там данные за прошлую неделю.   Скажите есть что-то там интересное.


Глянул на АКФ для приращений (напоминаю, что это сумма произведений приращений в скользящем окне - более точно в ветке у Автомата) в окне =1440.

Мне кажется, что ты зря недооцениваешь ее силу.

А сделки у тебя, по сути, копия моих :)))

 

А вот как выглядит сумма приращений за окно наблюдения.

И значения почти всегда (иногда немного выходят за интервалы) лежат в заданном интервале которой мне нужен.  Правда стоит отметить что это ничего не даёт.

 
Renat Akhtyamov:

крайне не согласен

я люблю физику, но правда не до глубины души, как некоторые...

очень многого достигли за счет физиков, за что им честь и похвала

однако, анализируя достижения, очень трудно назвать что-нибудь на тему финансов

так что.....

Так финансы самая трудная задача. Нужен комплексный подход для вкуривания . А кто на это заточен? Единицы.

 
Alexander_K2:

А сделки у тебя, по сути, копия моих :)))

Ну там где скрин сделки это совсем другой подход. 

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