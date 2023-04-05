От теории к практике - страница 1126
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Что в тиковом объёме можно выкопать, если там плюсуются тики от открывающихся и закрывающихся ордеров.
Кто то открылся, а кто то закрылся в определённый момент, а цена может остаться на месте или вырасти или упасть в зависимости от перекоса реальных объёмов.
Реальных объёмом нет - сидим тихо))
П.с.
Пример:
Цена поднимается к определённому уровню. Все начинают закрывать позиции. Тиковый объём начинает интенсивно расти.
Куда пойдет дальше цена?
Тиковые объемы тут использовать смысла не имеет. Там у каждой кухни свой контингент, они его и транслируют. Потому и пробовал получить из цен. А квадраты дают болееинтенсивную реакцию на движ.... В общем куда пойдет цена хз))) и с объемом и без. И с рыночным и без))) Но это нас не останавливает)))) Всякие футпринты и клястердельты не особо помогают, хотя конечно доп инфа.... Прячутся щас эти все игроки за алгоритмами, хер их выудишь. Компы - зло)))))))))
На реальных объемах с тиков можно вытащить кое-что. На форе почти бесполезно.
Реальные объемы с фьючей спокойно снимаются. 6е и евра - копия, если всякие экспирации выкинуть. Остальные тоже. Толку то)) Явный объем то они покажут, но это будет уже с ценой в 99% случаев. Уже поздняк метаться - риски запредельные
Только наличные могут меня развеселить и утешить.
Бац:
Только наличные могут меня развеселить и утешить.
Бац:
демозит же это...
Последний месяц на демо. Последний месяц испытаний:) Самому уже надоело :))
Только наличные могут меня развеселить и утешить.
Бац:
Это проценты ?
10 в квартал..
надо над этим работать и работать. Или иметь сразу подушку порядка 1/4 миллиона.
Это проценты ?
10 в квартал..
надо над этим работать и работать. Или иметь сразу подушку порядка 1/4 миллиона.
Максим, стёклышки протри. +7,5% за 3 дня торгов (проведено 7 сделок). Просадка 6%.
Пошел-ка я рваное портмоне чинить...
Максим, стёклышки протри. +7,5% за 3 дня торгов (проведено 7 сделок). Просадка 6%.
Пошел-ка я рваное портмоне чинить...
сорри..на графике не квартал, а два месяца. И счётное по пальцам число сделок
всё равно - непочатый край работы. и 10% это крайне мало - вы даже штопку карманов не отобьёте :-)
хотя хозяин-барин. Была-бы уверенность в методе то всё уже крутилось бы на центах как минимум
Только наличные могут меня развеселить и утешить.
Бац:
слишком резкий рост = высокие риски = убыток в итоге
слишком резкий рост = высокие риски = убыток в итоге
Не думаю. Будет однозначнейший плюс. Но какой?! Интрига.