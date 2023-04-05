От теории к практике - страница 1126

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Uladzimir Izerski:

Что в тиковом объёме можно выкопать, если там плюсуются тики от открывающихся и закрывающихся ордеров.

Кто то открылся, а кто то закрылся в определённый момент, а цена может остаться на месте или вырасти или упасть в зависимости от перекоса реальных объёмов.

Реальных объёмом нет - сидим тихо))

П.с.

Пример:

Цена поднимается к определённому уровню. Все начинают закрывать позиции. Тиковый объём начинает интенсивно расти.

Куда пойдет дальше цена?

Тиковые объемы тут использовать смысла не имеет. Там у каждой кухни свой контингент, они его и транслируют. Потому и пробовал получить из цен. А квадраты дают болееинтенсивную реакцию на движ.... В общем куда пойдет цена хз))) и с объемом и без. И с рыночным и без))) Но это нас не останавливает)))) Всякие футпринты и клястердельты не особо помогают, хотя конечно доп инфа.... Прячутся щас эти все игроки за алгоритмами, хер их выудишь. Компы - зло)))))))))

 
Andrey Gladyshev:

На реальных объемах с тиков можно вытащить кое-что. На форе почти бесполезно.

Реальные объемы с фьючей спокойно снимаются. 6е и евра - копия, если всякие экспирации выкинуть. Остальные тоже. Толку то)) Явный объем то они покажут, но это будет уже с ценой в 99% случаев. Уже поздняк метаться - риски запредельные

 

Только наличные могут меня развеселить и утешить.

Бац:


 
Alexander_K:

Только наличные могут меня развеселить и утешить.

Бац:

демозит же это...
 
Renat Akhtyamov:
демозит же это...

Последний месяц на демо. Последний месяц испытаний:) Самому уже надоело :))

 
Alexander_K:

Только наличные могут меня развеселить и утешить.

Бац:


Это проценты ?

10 в квартал..

надо над этим работать и работать. Или иметь сразу подушку порядка 1/4 миллиона.

 
Maxim Kuznetsov:

Это проценты ?

10 в квартал..

надо над этим работать и работать. Или иметь сразу подушку порядка 1/4 миллиона.

Максим, стёклышки протри. +7,5% за 3 дня торгов (проведено 7 сделок). Просадка 6%.

Пошел-ка я рваное портмоне чинить...

 
Alexander_K:

Максим, стёклышки протри. +7,5% за 3 дня торгов (проведено 7 сделок). Просадка 6%.

Пошел-ка я рваное портмоне чинить...

сорри..на графике не квартал, а два месяца. И счётное по пальцам число сделок

всё равно - непочатый край работы. и 10% это крайне мало - вы даже штопку карманов не отобьёте :-)

хотя хозяин-барин. Была-бы уверенность в методе то всё уже крутилось бы на центах как минимум

 
Alexander_K:

Только наличные могут меня развеселить и утешить.

Бац:


слишком резкий рост  = высокие риски = убыток в итоге

 
Martin Cheguevara:

слишком резкий рост  = высокие риски = убыток в итоге

Не думаю. Будет однозначнейший плюс. Но какой?! Интрига.

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