От теории к практике - страница 1565
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:))) В комплексе, плиз... За весь август - чтобы было видно, что это не подгонка под одну сделку.
Каков вопрос таков ответ. Если сделаю за август, попросишь за год. Сделаю за год, попросишь стейт с реала. Выложу стейт с реала попросишь банковскую справку о доходах за последний год.))) Вот прогнал тест за август.
Да, согласен. Ты оперативно все сделал - не вижу никакого подвоха или подгонки.
Благодарю. Это было круто.
Каков вопрос таков ответ. Если сделаю за август, попросишь за год. Сделаю за год, попросишь стейт с реала. Выложу стейт с реала попросишь банковскую справку о доходах за последний год.))) Вот прогнал тест за август.
Зачем? Не надо.
Мне важно было увидеть, что торговля относительно МА в канале на возврат к средней, которая дает тупой 0 за август с колоссальной просадкой - это все ерунда и что есть другие прибыльные стратегии.
В моем случае, это означает, что я полностью переключаюсь на свой нижний график:
и отныне буду работать только с ним.
Спасибо!
Рад, если видео Тебе хоть как-то помогло в понимании того, в какую сторону двигать)
:) Все-таки я помучаю еще свой нижний график. Если сольюсь и на нем - тогда да.
:) Все-таки я помучаю еще свой нижний график. Если сольюсь и на нем - тогда да.
Каков вопрос таков ответ. Если сделаю за август, попросишь за год. Сделаю за год, попросишь стейт с реала. Выложу стейт с реала попросишь банковскую справку о доходах за последний год.))) Вот прогнал тест за август.
Вот график баланса:
Зачем? Не надо.
Мне важно было увидеть, что торговля относительно МА в канале на возврат к средней, которая дает тупой 0 за август с колоссальной просадкой - это все ерунда и что есть другие прибыльные стратегии.
В моем случае, это означает, что я полностью переключаюсь на свой нижний график:
и отныне буду работать только с ним.
Спасибо!
Начерти прямую линию нижнюю эффект будет такой же, расскажи мне новичку что Вы увидели в нижнем графике?
Просто интересно послушать, как нижнюю машку коснулась цена?, возьмите линейку, и начертите на мониторе линию горизонтальную эффект будет колоссальный!
А вот так не пробовал на М5 к примеру, есть же АДХ, и много стандартных индюков который работают хорошо, если их правильно готовить, или я ошибаюсь??? Хочу услышать ответ... Хотя зачем судя по тому что вы анализируете, далеко не уедет ваша стратегия, где все эти разработчики 2005 - 2009 годов, как не зайдешь новая кровь перемалывает тоже самое, были здесь и профессора с Таджикистана, не помню чудака как зовут, кстати где он со своей формулой, что то вышло у него там....
Зачем? Не надо.
Мне важно было увидеть, что торговля относительно МА в канале на возврат к средней, которая дает тупой 0 за август с колоссальной просадкой - это все ерунда и что есть другие прибыльные стратегии.
А раньше вы в этом сомневались?)))
Начерти прямую линию нижнюю эффект будет такой же, расскажи мне новичку что Вы увидели в нижнем графике?
Просто интересно послушать, как нижнюю машку коснулась цена?, возьмите линейку, и начертите на мониторе линию горизонтальную эффект будет колоссальный!
А вот так не пробовал на М5 к примеру, есть же АДХ, и много стандартных индюков который работают хорошо, если их правильно готовить, или я ошибаюсь??? Хочу услышать ответ... Хотя зачем судя по тому что вы анализируете, далеко не уедет ваша стратегия, где все эти разработчики 2005 - 2009 годов, как не зайдешь новая кровь перемалывает тоже самое, были здесь и профессора с Таджикистана, не помню чудака как зовут, кстати где он со своей формулой, что то вышло у него там....
Внизу не МАшка, а дисперсия, расчет которой ведется по некой формуле. Там вообще никаких МАшек нетути. Чтобы понять, как строится нижний индикатор, тебе надо все 1500 страниц данной ветки перечитать.
Только это тебе надо? У тебя и так Грааль есть, равно как и у многих других... Один я, как побитая собака, все ищу Его, ищу... И на луну по ночам вою....
Внизу не МАшка, а дисперсия, расчет которой ведется по некой формуле. Там вообще никаких МАшек нетути. Чтобы понять, как строится нижний индикатор, тебе надо все 1500 страниц данной ветки перечитать.
Только это тебе надо? У тебя и так Грааль есть, равно как и у многих других... Один я, как побитая собака, все ищу Его, ищу... И на луну по ночам вою....
Я понимаю вас, все мы прошли через эти жернова. Но если бы мы слушали тогда, что нам говорили люди с опытом, то скорее всего бы раньше бы поняли куда двигаться. Но человек такая натура, пока не огребет по полной, ничего не доходит, так что вы не первый, и не последний.
Какая разница что там, я писал уже выше был здесь профессор даже статью написал про формулу свою, даже прогеры подключились, я сам тестил этот код дурак был, но и все кто там участвовал не лучше))) А те кто уже с опытом просто смотрели на весь этот цирк)))) Было много всего, сколько разных стратегий перелопатили, и что? В итоге все мы вернулись к стандартным индюкам, вопрос стоило столько лопатить?
Возьмите АДХ, и не парьтесь условие входа я вам показал, один раз в месяц снимите 20 пунктов для начала, потом больше, и больше тренируйте себя к сдержанности. У вас все получится! 20 пунктов в месяц это много, поверьте уж на слово. Вы можете тысячу сделок сделать потратить нервы, в итоге у вас получится в конце месяца 1000 пунктов минус. или даже больше.