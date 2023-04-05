От теории к практике - страница 1565

Новый комментарий
 
Alexander_K:

:))) В комплексе, плиз... За весь август - чтобы было видно, что это не подгонка под одну сделку. 

Каков вопрос таков ответ. Если сделаю за август, попросишь за год. Сделаю за год, попросишь стейт с реала. Выложу стейт с реала попросишь банковскую справку о доходах за последний год.))) Вот прогнал тест за август.

 

 
Alexander_K:

Да, согласен. Ты оперативно все сделал - не вижу никакого подвоха или подгонки.

Благодарю. Это было круто.

Рад, если видео Тебе хоть как-то помогло в понимании того, в какую сторону двигать)
 
khorosh:

Каков вопрос таков ответ. Если сделаю за август, попросишь за год. Сделаю за год, попросишь стейт с реала. Выложу стейт с реала попросишь банковскую справку о доходах за последний год.))) Вот прогнал тест за август.

 

Зачем? Не надо.

Мне важно было увидеть, что торговля относительно МА в канале на возврат к средней, которая дает тупой 0 за август с колоссальной просадкой - это все ерунда и что есть другие прибыльные стратегии.

В моем случае, это означает, что я полностью переключаюсь на свой нижний график:


и отныне буду работать только с ним.

Спасибо!

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Рад, если видео Тебе хоть как-то помогло в понимании того, в какую сторону двигать)

:) Все-таки я помучаю еще свой нижний график. Если сольюсь и на нем - тогда да.

 
Alexander_K:

:) Все-таки я помучаю еще свой нижний график. Если сольюсь и на нем - тогда да.

Слава Богу, церковь всегда открыта для прихожан, а карманы для брокера;)
 
khorosh:

Каков вопрос таков ответ. Если сделаю за август, попросишь за год. Сделаю за год, попросишь стейт с реала. Выложу стейт с реала попросишь банковскую справку о доходах за последний год.))) Вот прогнал тест за август.

 

Вот график баланса:


 
Alexander_K:

Зачем? Не надо.

Мне важно было увидеть, что торговля относительно МА в канале на возврат к средней, которая дает тупой 0 за август с колоссальной просадкой - это все ерунда и что есть другие прибыльные стратегии.

В моем случае, это означает, что я полностью переключаюсь на свой нижний график:

и отныне буду работать только с ним.

Спасибо!

Начерти прямую линию нижнюю эффект будет такой же, расскажи мне новичку что Вы увидели в нижнем графике?

Просто интересно послушать, как нижнюю машку коснулась цена?, возьмите линейку, и начертите на мониторе линию горизонтальную эффект будет колоссальный! 

А вот так не пробовал на М5 к примеру, есть же АДХ, и много стандартных индюков который работают хорошо, если их правильно готовить, или я ошибаюсь??? Хочу услышать ответ... Хотя зачем судя по тому что вы анализируете, далеко не уедет ваша стратегия, где все эти разработчики 2005 - 2009 годов, как не зайдешь новая кровь перемалывает тоже самое, были здесь и профессора с Таджикистана, не помню чудака как зовут, кстати где он со своей формулой, что то вышло у него там....

Евра

 
Alexander_K:

Зачем? Не надо.

Мне важно было увидеть, что торговля относительно МА в канале на возврат к средней, которая дает тупой 0 за август с колоссальной просадкой - это все ерунда и что есть другие прибыльные стратегии.


А раньше вы в этом сомневались?)))

 
Pul-Adgi Mo-UlStan:

Начерти прямую линию нижнюю эффект будет такой же, расскажи мне новичку что Вы увидели в нижнем графике?

Просто интересно послушать, как нижнюю машку коснулась цена?, возьмите линейку, и начертите на мониторе линию горизонтальную эффект будет колоссальный! 

А вот так не пробовал на М5 к примеру, есть же АДХ, и много стандартных индюков который работают хорошо, если их правильно готовить, или я ошибаюсь??? Хочу услышать ответ... Хотя зачем судя по тому что вы анализируете, далеко не уедет ваша стратегия, где все эти разработчики 2005 - 2009 годов, как не зайдешь новая кровь перемалывает тоже самое, были здесь и профессора с Таджикистана, не помню чудака как зовут, кстати где он со своей формулой, что то вышло у него там....


Внизу не МАшка, а дисперсия, расчет которой ведется по некой формуле. Там вообще никаких МАшек нетути. Чтобы понять, как строится нижний индикатор, тебе надо все 1500 страниц данной ветки перечитать.

Только это тебе надо? У тебя и так Грааль есть, равно как и у многих других... Один я, как побитая собака, все ищу Его, ищу... И на луну по ночам вою....

 
Alexander_K:

Внизу не МАшка, а дисперсия, расчет которой ведется по некой формуле. Там вообще никаких МАшек нетути. Чтобы понять, как строится нижний индикатор, тебе надо все 1500 страниц данной ветки перечитать.

Только это тебе надо? У тебя и так Грааль есть, равно как и у многих других... Один я, как побитая собака, все ищу Его, ищу... И на луну по ночам вою....

Я понимаю вас, все мы прошли через эти жернова. Но если бы мы слушали тогда, что нам говорили люди с опытом, то скорее всего бы раньше бы поняли куда двигаться. Но человек такая натура, пока не огребет по полной, ничего не доходит, так что вы не первый, и не последний.

Какая разница что там, я писал уже выше был здесь профессор даже статью написал про формулу свою, даже прогеры подключились, я сам тестил этот код дурак был, но и все кто там участвовал не лучше))) А те кто уже с опытом просто смотрели на весь этот цирк)))) Было много всего, сколько разных стратегий перелопатили, и что? В итоге все мы вернулись к стандартным индюкам, вопрос стоило столько лопатить? 

Возьмите АДХ, и не парьтесь условие входа я вам показал, один раз в месяц снимите 20 пунктов для начала, потом больше, и больше тренируйте себя к сдержанности. У вас все получится! 20 пунктов в месяц это много, поверьте уж на слово. Вы можете тысячу сделок сделать потратить нервы, в итоге у вас получится в конце месяца 1000 пунктов минус. или даже больше.

1...155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572...1981
Новый комментарий