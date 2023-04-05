От теории к практике - страница 1561
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Вроде бы у меня там ничего не было про выход по времени. Приращения цены суммируются до достижения определённой величины, причём неизвестно заранее сколько уйдёт на это баров.
значит не правильно понял Ваше сообщение
ну и в довесок, для размышления, графики имеют всплески валотильности привязанные ко времени, обычно это связывают с новостями, я сейчас заставляю себя быть истинным чартистом, поэтому такой факт как новости не рассматриваю
так вот, если в оптимизаторе тестера стратегий получить ТС с более менее стабильным результатом, это занимает ХХ часов, сели же искать эту же стратегию на производном графике по сути в логарифмическом масштабе то поиск этой же ТС займет в 3 раза меньше времени, и ТС будет иметь такие же параметры как при генетической оптимизации на обычном графике, есть конечно падение доходности, но это и ожидаемо, масштаб движения цены немного другой, но параметры ТС находит четко
ну и к чему это? - если есть способы преобразования цены без потери информации, то скорее всего на производных графиках будут более четче обозначены статистические свойства цены, имхо
ЗЫ: как вариант - здесь на форуме в статьях есть Бокса Кокса, материал очень хорошо подан.
Ну так а кто будет решать, отбрасывать гипотезу или отбрасывать число) ликвидность разная бывает, гэп может вернуться, а может и продолжиться.
Если ДЦ согласится отбросить котировку, то гипотезу можно оставить)
Построил CUSUM-карту по ГОСТ Р ИСО 7870-4-2013 для GBPAUD за август 2019:
См. - нижний график.
По-моему, ничего интересного....
Построил CUSUM-карту по ГОСТ Р ИСО 7870-4-2013 для GBPAUD за август 2019:
См. - нижний график.
По-моему, ничего интересного....
В гостах не разбираюсь, но насколько понимаю там предлагается применять метод непосредственно к исходным данным. У нас не совсем всё так просто - строится уравнение авторегрессии моделирующее цены и уже к его остаткам применяется CUSUM и каждый раз по обнаружении разладки заново пересчитываются коэффициенты авторегрессии и тд.
Собственно, коэффициенты авторегрессии и служат индикаторами, на основе которых принимаются торговые решения.
Почему никто не смотрит спред и комиссии?
Продолжая ковырять хрен пойми что.
Поставьте наконец то себе на двух терминалах илана , и илана с реверсом.
Честно - мне надоел уже этот форум. Был конкретный вопрос - как определить, что идет гигантский выброс, по каким критериям. Если единственный критерий это - ОИ, как его получить в терминал, или как его вычислить.
В ответ - лабание Высоцкого, высокая философия с предъявами к моим сигналам, и просто тупизна.
О чем говорить?
Анатолий - это не конкретно к тебе обращение, а просто рассуждения о бессмысленности всех начинаний на форуме.
Открой себе счет на бирже и делай что хочешь.
Все данные доступны.
Шлак твой ОИ
Шлак твой ОИ
Это - точно? На практике проверял? Если - да, благодарю. Время на исследования экономится.
Это - точно? На практике проверял? Если - да, благодарю. Время на исследования экономится.
У тебя ещё больше времени сократится когда двух иланов поставишь.
Может прозреешь
<Мне не нужны 5-10-20% в месяц. Я зарабатываю столько, сколько многим и не снилось. Зачем мне суета вокруг копья?! Все или ничего - и никак иначе.>
Нашел счет этого Горчакова.
200% за 2,66 года. Это по сложному проценту 3,5% в месяц.
просадка 14 проц.
кандидат ф м наук, крутой специалист по матстату.
каэфэмы делают 3,5, а ты говоришь 30. ))
Нашел счет этого Горчакова.
200% за 2,66 года. Это по сложному проценту 3,5% в месяц.
просадка 14 проц.
кандидат ф м наук, крутой специалист по матстату.
каэфэмы делают 3,5, а ты говоришь 30. ))
Ну, моя фраза была слишком экзальтирована и я за нее извиняюсь (негоже хвастать), но сути дела это не меняет.
Считаем.
Ну, пусть зарплата в Москве = 100.000 р. (1.500$). Сколько надо иметь на депозите, чтобы зарабатывать на рынке столько же при +3.5% в месяц? Примерно 45.000$ !!! Это порядка 3.000.000 рублей, однокомнатная квартира в Подмосковье!
Нет, это никуда не годиться... +3.5% - это мусор при больших рисках.
Надо работать и искать, пока еще есть время.