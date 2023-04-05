От теории к практике - страница 1563
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Так вот, все думаю - откуда же такие серьезные провалы встречаются в моей ТС? И так ли уж безобидна т.н. скользящая средняя?
Смотрим на паре USDCHF за август 2019 г. Временное окно - сутки. Работаем с прореженными тиками.
Видно, что - да. На верхнем графике скользящая средняя ушла далеко вверх и имеем глубочайшую просадку и позор (красная стрелка).
В этом же случае на нижнем графике, без смещения, с матожиданием =0, имеем шикарную сделку.
Однако!
Дисперсия на нижнем графике не максимальная за окно наблюдения.
"Хотим купить Lexus, но цена нас не устраивает. Нарисуем ему свою цену, и по ней купим. Шикарная сделка!"
А что по сути на нижнем графике, он показывает что цена будет сближаться с средней, что в итоге и произошло, но как и где? Цену вместе со средней ничего не волнует.
Кажи свой графикЕ.
Да нет у меня графикЕ. Выложи график с участком удачных сделок.
Возьмите с Максимом преобразуйте приращение дисперсии в этого W-Lambert и засуньте в НС. Может спрогнозирует дальнейшее поведение дисперсии , если прогноз на расширение , то не торгуем.
Alexander_K:
Кажи свой графикЕ по этой паре в тот момент.
Еще больше страниц будет, пока такие как ты только глазёнки в монитор будут пучить, а не Грааль искать.
Да лишь бы такие как ты искали ))))
Это модель за 600 12часовых баров. Была покупка даже визуально. Щас уже 100пт примерно рост. Еще может идти вполне
Честно - мне надоел уже этот форум. Был конкретный вопрос - как определить, что идет гигантский выброс, по каким критериям.
Может по приращениям получится?
К примеру делаем выборку приращений, и выводим среднее значение.
Вчера крутил-вертел зигзаг, вывел некую интересную формулЕ для приращений , попробовал прикрутить её к минуткам,
получил такие результаты приращений. (Где сумма период = 240 минут).
Прилагаю файл, хочешь смотри , не хочешь - твое дело.
а ничего что Вы кучу сигналов по выбросу просто пропускаете?точнее не Вы конечно..а Alexander_K...
а ничего что Вы кучу сигналов по выбросу просто пропускаете?точнее не Вы конечно..а Alexander_K...
Че, ну хоть ты видишь, как в этой ветке тоскливо?!
Прошу - покажите график любой стратегии, которая на импульсном движении USDCHF за 23 августа 2019 г. принесла бы прибыль.
Тишина... Только дворовый котяра Феликс какую-то муть прилепил (наверное, примус) и все. Тьфу.
Че, ну хоть ты видишь, как в этой ветке тоскливо?!
Прошу - покажите график любой стратегии, которая на импульсном движении USDCHF за 23 августа 2019 г. принесла бы прибыль.
Тишина... Только дворовый котяра Феликс какую-то муть прилепил (наверное, примус) и все. Тьфу.
погодь сейчас гляну)