От теории к практике - страница 1563

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Alexander_K:

Так вот, все думаю - откуда же такие серьезные провалы встречаются в моей ТС? И так ли уж безобидна т.н. скользящая средняя?

Смотрим на паре USDCHF за август 2019 г. Временное окно - сутки. Работаем с прореженными тиками.

Видно, что - да. На верхнем графике скользящая средняя ушла далеко вверх и имеем глубочайшую просадку и позор (красная стрелка).

В этом же случае на нижнем графике, без смещения, с матожиданием =0, имеем шикарную сделку.

Однако!


Дисперсия на нижнем графике не максимальная за окно наблюдения.

 
secret:

"Хотим купить Lexus, но цена нас не устраивает. Нарисуем ему свою цену, и по ней купим. Шикарная сделка!"


А что по сути на нижнем графике,  он показывает что цена будет сближаться с средней, что в итоге и произошло, но как и где? Цену вместе со средней ничего не волнует.

 
Alexander_K:

Кажи свой графикЕ.


Да нет у меня графикЕ.    Выложи график с участком удачных сделок. 


Возьмите с Максимом преобразуйте приращение дисперсии в этого W-Lambert и засуньте в НС. Может спрогнозирует дальнейшее поведение дисперсии , если прогноз на расширение , то не торгуем.

 
Чет не понимаю)) Не видно чтоли, что средняя дрейфует постоянно. Капец... Стока страниц.......)))
 

Alexander_K:

Кажи свой графикЕ по этой паре в тот момент.

Еще больше страниц будет, пока такие как ты только глазёнки в монитор будут пучить, а не Грааль искать.




Да лишь бы такие как ты искали ))))

Это модель за 600 12часовых баров. Была покупка даже визуально. Щас уже 100пт примерно рост. Еще может идти вполне

 
Alexander_K:

Честно - мне надоел уже этот форум. Был конкретный вопрос - как определить, что идет гигантский выброс, по каким критериям.

Может по приращениям получится?
К примеру делаем выборку приращений, и выводим среднее значение.

 

Вчера крутил-вертел зигзаг, вывел некую интересную формулЕ для приращений ,  попробовал прикрутить её к минуткам,

получил такие результаты приращений. (Где сумма период = 240 минут).

Прилагаю файл, хочешь смотри , не хочешь - твое дело.

Файлы:
EURUSD_Distribution.zip  856 kb
 
Evgeniy Chumakov:

а ничего что Вы кучу сигналов по выбросу просто пропускаете?

точнее не Вы конечно..а Alexander_K...
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

а ничего что Вы кучу сигналов по выбросу просто пропускаете?

точнее не Вы конечно..а Alexander_K...

Че, ну хоть ты видишь, как в этой ветке тоскливо?!

Прошу - покажите график любой стратегии, которая на импульсном движении USDCHF за 23 августа 2019 г. принесла бы прибыль.

Тишина... Только дворовый котяра Феликс какую-то муть прилепил (наверное, примус) и все. Тьфу.

 
Alexander_K:

Че, ну хоть ты видишь, как в этой ветке тоскливо?!

Прошу - покажите график любой стратегии, которая на импульсном движении USDCHF за 23 августа 2019 г. принесла бы прибыль.

Тишина... Только дворовый котяра Феликс какую-то муть прилепил (наверное, примус) и все. Тьфу.

погодь сейчас гляну)

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