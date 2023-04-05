От теории к практике - страница 1562

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Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема
 
Vladimir Baskakov:
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема

Не проблема, сместите МА вправо и будет опережать.)

 
Alexander_K:

Честно - мне надоел уже этот форум. Был конкретный вопрос - как определить, что идет гигантский выброс, по каким критериям. Если единственный критерий это - ОИ, как его получить в терминал, или как его вычислить.

В ответ - лабание Высоцкого, высокая философия с предъявами к моим сигналам, и просто тупизна.

О чем говорить?

Анатолий - это не конкретно к тебе обращение, а просто рассуждения о бессмысленности всех начинаний на форуме.

Вы думаете, что все должны заниматься вашими проблемами и весь мир должен крутиться вокруг вас?  Вы, выбрав однажды одно направление, а именно - использование возврата к средней, долбите его не смотря ни на что, используя все возможности матанализа. С одной стороны похвально ваше упорство, а с другой стороны где гарантии успеха такого одностороннего подхода? Ведь можно заниматься решением одной задачи всю жизнь и не решить её. У меня совсем другой подход к созданию торговых автоматов. Во-первых мой подход имеет не такой научный характер как у вас , а более инженерный, прикладной. И во-вторых я не зацикливаюсь слишком долго на одном направлении и, если какой-то вариант ТС не даёт результат, то без сожалений начинаю поиск в другом направлении и на других принципах.

А здесь я появляюсь, когда устав от своей работы, хочу немного отвлечься и пошутить. Ну ещё иногда выкладываю результаты тестирования своих последних советников.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
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khorosh:

Не проблема, сместите МА вправо и будет опережать.)

Точно, как в Ишимоку
 
Vladimir Baskakov:
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема


Будет опережать, только если знать будущие цены. Но тогда и машки не нужны.

 
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
  • smart-lab.ru
Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки...
 
Natalja Romancheva:
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php

Ахххх.... KinMax пожаловала... А значит - будем жить.

 
Natalja Romancheva:
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php

Спасибо за ссылку. В комментариях там Горчаков (А.Г.) задаёт напрашивающийся вопрос про проверку стационарности остатков авторегрессии. Адекватного ответа пока вроде бы не последовало.

 
 
Alexander_K:

на нижнем графике имеем шикарную сделку.

"Хотим купить Lexus, но цена нас не устраивает. Нарисуем ему свою цену, и по ней купим. Шикарная сделка!"

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