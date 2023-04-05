От теории к практике - страница 1567
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Дядя спекся, КАНДЕР включи))) Курить вредно, но вы не нервничайте, это только начало)))
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....
Вопрос программерам:
Возможно ли из тиковых архивных котировок создать архивный файл 1-, 2-, ... 5-секундных баров, по примеру:
и т.д.
Где бит (флаг) принадлежности = 1, если была хоть одна реальная тиковая котировка за нужный промежуток времени, = 0, если котировок не было (в этом случае записываются предыдущие значения).
Как это сделать?
Чую, без тестов мне не обойтись и вся эта бодяга может растянуться на годы...
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....
Скорее вас ждет второе, вечный поиск чего то нужного, только не превратилось бы это в вечность...
Скорее вас ждет второе, вечный поиск чего то нужного, только не превратилось бы это в вечность...
Думаю, тебя ждет то же самое. Те, кто узрел Тихий Дом, не сидят на этом форуме - давно проверено.
Увы, Мудрец Дример прав, изрекая: "Оставь надежду, всяк сюда входящий. Все - тлен и суета. А на заводе - хорошо."
Думаю, тебя ждет то же самое. Те, кто узрел Тихий Дом, не сидят на этом форуме - давно проверено.
Увы, Мудрец Дример прав, изрекая: "Оставь надежду, всяк сюда входящий. Все - тлен и суета. А на заводе - хорошо."
Не ждет, оно уже есть, и тянется тянется конца нет этому, и завод уже не поможет)))
Нашел профессора нашего, он до сих пор здесь, видите тоже втянулся, ищет граааль....)))
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....
Главное чтоб в дурку не увезли.
Главное чтоб в дурку не увезли.
А сейчас мы где?). Вокруг одни Провидцы, Гуру, Наполеоны...
Непоими с каких планет инопланетяне, но что более непонятно -
зачем им мои касеты с записями Бюль-Бюль-оглы?)))
Главное чтоб в дурку не увезли.
Дурка онлайн)
Ребята может нам объединиться и сериалы выпускать типа "разрушителей мифов"?
Но название придумать по типу "Священный Грааль - секреты финансовых рынков" со Стенли и Фрэнком только на Discovery Channel.
А что? ...Зато серий было бы до умопомрачения много)))Чего бы только стоили все эти эмоциональные взлеты и падения профиты и лоссы)))
а может на форексе нету таких закономерностей, чтобы по 30 процентов в мес давали... тогда получается, что мы ищем иголку в стоге сена, в котором ее нет.