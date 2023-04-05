От теории к практике - страница 1567

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Martingeil:

Дядя спекся, КАНДЕР включи))) Курить вредно, но вы не нервничайте, это только начало)))

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....

 
Alexander_K:

Вопрос программерам:

Возможно ли из тиковых архивных котировок создать архивный файл 1-, 2-, ... 5-секундных баров, по примеру:

Бит принадлежности к реальной котировке OPEN HIGH LOW CLOSE
1 1.10112 1.10115 1.10109 1.10111
0 1.10112 1.10115 1.10109  1.10111 

 и т.д.

Где бит (флаг) принадлежности = 1, если была хоть одна реальная тиковая котировка за нужный промежуток времени, = 0, если котировок не было (в этом случае записываются предыдущие значения).

Как это сделать?

Чую, без тестов мне не обойтись и вся эта бодяга может растянуться на годы...

не обойтись
 
Alexander_K:

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....

Скорее вас ждет второе, вечный поиск чего то нужного, только не превратилось бы это в вечность...

 
Martingeil:

Скорее вас ждет второе, вечный поиск чего то нужного, только не превратилось бы это в вечность...

Думаю, тебя ждет то же самое. Те, кто узрел Тихий Дом, не сидят на этом форуме - давно проверено.

Увы, Мудрец Дример прав, изрекая: "Оставь надежду, всяк сюда входящий. Все - тлен и суета. А на заводе - хорошо."

 
Alexander_K:

Думаю, тебя ждет то же самое. Те, кто узрел Тихий Дом, не сидят на этом форуме - давно проверено.

Увы, Мудрец Дример прав, изрекая: "Оставь надежду, всяк сюда входящий. Все - тлен и суета. А на заводе - хорошо."

Не ждет, оно уже есть, и тянется тянется конца нет этому, и завод уже не поможет)))

Нашел профессора нашего, он до сих пор здесь, видите тоже втянулся, ищет граааль....)))

профессор

 
Alexander_K:

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....


Главное чтоб в дурку не увезли.

 
Evgeniy Chumakov:

Главное чтоб в дурку не увезли.

А сейчас мы где?). Вокруг одни Провидцы, Гуру, Наполеоны...
Непоими с каких планет инопланетяне, но что более непонятно -
зачем им мои касеты с записями Бюль-Бюль-оглы?)))

 
Evgeniy Chumakov:

Главное чтоб в дурку не увезли.

Дурка онлайн) 

Ребята может нам объединиться и сериалы выпускать типа "разрушителей мифов"?

Но название придумать  по типу "Священный Грааль - секреты финансовых рынков" со Стенли и Фрэнком только на Discovery Channel.

А что? ...Зато серий было бы до умопомрачения много)))

Чего бы только стоили все эти эмоциональные взлеты и падения профиты и лоссы))) 
Это ж вообще золотая жила кинематографа)))
 
Я вот все думаю, как управлять миром не привлекая внимания санитаров)))))))))))))))
 
Alexander_K:

а может на форексе нету таких закономерностей, чтобы по 30 процентов в мес давали... тогда получается, что мы ищем иголку в стоге сена, в котором ее нет.

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