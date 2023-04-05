От теории к практике - страница 1569

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Igor Makanu:

сегодня была Шнобелевская премия

ученые получили награды за исследование в области психологии:

Премия в области психологии досталась немецкому учёному Фрицу Штраку (Fritz Strack), который выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку, что делает человека счастливее

думаю, что можно к мнению ученых в этот раз прислушаться!

Какие ученые такие и премии. Ручкой можно и наградить что бы улыбался лучше.))

 
Evgeniy Chumakov:


Конечно же нет.

Вот потому и нет у вас граалей, одни тестерные игрушки.
 
 

улыбнуло XDD

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

улыбнуло XDD

)))

Нельзя забывать о современных технологиях....

 
Хе...ли затаились в пятницу)))))))))) Водка пей, земля валяйся))))))))))
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

улыбнуло XDD

однако, даже торгуя против своей системы или наоборот, результат будет все равно тот же самый

когда я пришел к такому выводу, я нашел последнюю ошибкЕ в ФормулЕ и все получилось

черный юмор, но это факт

ahahaha

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© new-rena

 
Хм.. они начали догадываться, что льют на спреде..
Не прошло и сто лет
 
Uladzimir Izerski:

Для меня довольно интересная картинка. Без шуток.

Не все понятно. Но интересно.

Мне тоже интересно

можно расшифровку (для уверенности)

 
Renat Akhtyamov:

однако, даже торгуя против своей системы или наоборот, результат будет все равно тот же самый

когда я пришел к такому выводу, я нашел последнюю ошибкЕ в ФормулЕ и все получилось

© new-rena

И эта ошибка была в том что Ты думал, что формулЕ существует?)
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