От теории к практике - страница 1569
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сегодня была Шнобелевская премия
ученые получили награды за исследование в области психологии:
Премия в области психологии досталась немецкому учёному Фрицу Штраку (Fritz Strack), который выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку, что делает человека счастливее
Какие ученые такие и премии. Ручкой можно и наградить что бы улыбался лучше.))
Конечно же нет.
улыбнуло XDD
улыбнуло XDD
)))
Нельзя забывать о современных технологиях....
улыбнуло XDD
однако, даже торгуя против своей системы или наоборот, результат будет все равно тот же самый
когда я пришел к такому выводу, я нашел последнюю ошибкЕ в ФормулЕ и все получилось
черный юмор, но это факт
ahahaha
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© new-rena
Для меня довольно интересная картинка. Без шуток.
Не все понятно. Но интересно.
Мне тоже интересно
можно расшифровку (для уверенности)
однако, даже торгуя против своей системы или наоборот, результат будет все равно тот же самый
когда я пришел к такому выводу, я нашел последнюю ошибкЕ в ФормулЕ и все получилось
© new-rena