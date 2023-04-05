От теории к практике - страница 1564
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Че, ну хоть ты видишь, как в этой ветке тоскливо?!
Прошу - покажите график любой стратегии, которая на импульсном движении USDCHF за 23 августа 2019 г. принесла бы прибыль.
Тишина... Только дворовый котяра Феликс какую-то муть прилепил (наверное, примус) и все. Тьфу.
И то вам не так и это вам не эдак))))))))))))))))))))
Че, ну хоть ты видишь, как в этой ветке тоскливо?!
Прошу - покажите график любой стратегии, которая на импульсном движении USDCHF за 23 августа 2019 г. принесла бы прибыль.
Тишина... Только дворовый котяра Феликс какую-то муть прилепил (наверное, примус) и все. Тьфу.
Элементарно, Ватсон.)
И то вам не так и это вам не эдак))))))))))))))))))))
Да, не... Я ничё... Просто скучно тут. Так дела не делаются.
Элементарно, Ватсон.)
:))) В комплексе, плиз... За весь август - чтобы было видно, что это не подгонка под одну сделку.
Элементарно, Ватсон.)
Период МАшки, наверное, месяц? :)))
https://yadi.sk/d/ibG2ep0PilIdJQ
вот можешь скачать видео и посмотреть как у меня система работает в динамике.Именно за тот период про который Ты говорил.
Прикольно.
Прикольно.
могу Тебе хоть за весь август сделать вообще без разницы.
могу Тебе хоть за весь август сделать вообще без разницы.
Не надо. По-крайней мере, видно, что человек работает, а не просто Высоцкого лабает. Спасибо.
А волатильность на указанную дату (у одного из зарубежных брокеров) составила:
на m5 - 106 трендов и 7606 пунктов при потенциальной доходности 65 трейдов и 4182 пунктов,
на m15 - 40 трендов и 5040 пунктов при потенциальной доходности 31 трейдов и 3717 пунктов,
на h1 - 5 трендов и 2721 пунктов, при потенциальной доходности 4 трейда и 2569 пунктов.
но все таки вот)
Если Ты замечал то у меня почти на всех тестах процент прибыльных сделок стремится к 90%.
Интересно почему?)
и заметь я ничего не подстраивал. я практически сразу как Ты написал что и в какой период времени тестировать - протестировал и выложил результат.
я ничего не подгонял. так как на это просто не было времени.Я вообще тестировал сидел EURUSD пока Ты писал)
так что либо Ты послушаешь меня по поводу того, что статистика повторяется но история - никогда, либо делай как делал и верь в чудо которого никогда не случится.
Да, согласен. Ты оперативно все сделал - не вижу никакого подвоха или подгонки.
Благодарю. Это было круто.