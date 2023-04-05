От теории к практике - страница 1777
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Новости по евре и фунту? Ждем... Чем раньше вскроются баги в ТС, тем лучше.
Седня рановато новости, ну такое себе. Хотя кто их знает, мож и лупанут)
Ну че, нормуль?
Ну че, нормуль?
:))) Я сегодня на заборе - решил не испытывать судьбу. Но, смотрю, наверное, был бы в плюсе. Завтра посмотрю.
:))) Я сегодня на заборе - решил не испытывать судьбу. Но, смотрю, наверное, был бы в плюсе. Завтра посмотрю.
Ок)
:))) Я сегодня на заборе - решил не испытывать судьбу. Но, смотрю, наверное, был бы в плюсе. Завтра посмотрю.
что так ? а как-же "Чем раньше вскроются баги в ТС, тем лучше." :-)
кстати, в некотором царстве-государстве проскакивал скрин (не мой, поэтому обрезан и замазан):
да и математически записано неверно и константы от личных тараканов:-) но принцип ФормулЕ примерно так, просто потому что
что так ? а как-же "Чем раньше вскроются баги в ТС, тем лучше." :-)
кстати, в некотором царстве-государстве проскакивал скрин (не мой, поэтому обрезан и замазан):
да и математически записано неверно и константы от личных тараканов:-) но принцип ФормулЕ примерно так, просто потому что
Че за формула? 168 на корень кедровый)
Че за формула? 168 на корень кедровый)
кедровый корень крепче орешка
"пейте дети молоко, будете здоровы" :-)
кедровый корень крепче орешка
"пейте дети молоко, будете здоровы" :-)
Арни сказал в свое время. Врасцвете в самом на вопрос журналиста про молоко)) Молоко для младенцев. Настоящие мужики должны пить пиво)))))))))))))))
А по теме-то?))) Че за корни
Думаю, что через это можно выделить циклы в любых данных, хоть тиковых
Вопрос: а есть ли устойчивые на форе? надо проверить
Вместо регрессии/трендового компонента можно использовать МАху (кто запретит?)
https://www.scb.se/contentassets/ca21efb41fee47d293bbee5bf7be7fb3/stl-a-seasonal-trend-decomposition-procedure-based-on-loess.pdf