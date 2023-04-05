От теории к практике - страница 1568
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а может на форексе нету таких закономерностей, чтобы по 30 процентов в мес давали... тогда получается, что мы ищем иголку в стоге сена, в котором ее нет.
Это просто Форекс жадным стал настолько, что на нем заработать стало практически нереально.
И все эти веселые картинки с анализом исторических данных - это..., даже не знаю как и назвать
Много конечно кого можно перечислить, кому не лень голову ломать над этим ........А скорее всего назвать тех, кто не занимается - ... ?
Это просто Форекс жадным стал настолько
Да дай ты уже Саньку формулу)))
а может на форексе нету таких закономерностей, чтобы по 30 процентов в мес давали... тогда получается, что мы ищем иголку в стоге сена, в котором ее нет.
Смотря при какой просадке. Для меня приемлемо, если прибыль за месяц >= величины максимальной просадки за этот же период.
Да дай ты уже Саньку формулу)))
Да нет на рынках формул, есть только интерес.
Вот зелененькая в подвале дойдет и интерес поменяется.
Да нет на рынках формул, есть только интерес.
Вот зелененькая в подвале дойдет и интерес поменяется.
Раз уж у нас тут кружок изобразительного искусства, то.... вот тоже картинка
На сам график смотреть не пробовали, товарищи?
Конечно же нет.
Раз уж у нас тут кружок изобразительного искусства, то.... вот тоже картинка
Для меня довольно интересная картинка. Без шуток.
Не все понятно. Но интересно.
чо вы ищете там, на мертвом графике, нет тама рыбы
жизнь кипит здесь и сейчас, остальное - это уже история
хотяяяя
жизнь еще по интереснее есть и будет, например в течении дня
ну что происходит в течении дня, ну никто пока даже и намека не кинул
например на МОЕХ два раза день
ну какая формула ишшо нужна, если и на форе такжи???
Повторяется постоянно. Главное получить из такжи выгоду.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....
сегодня была Шнобелевская премия
ученые получили награды за исследование в области психологии:
Премия в области психологии досталась немецкому учёному Фрицу Штраку (Fritz Strack), который выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку, что делает человека счастливее