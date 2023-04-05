От теории к практике - страница 1568

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multiplicator:

а может на форексе нету таких закономерностей, чтобы по 30 процентов в мес давали... тогда получается, что мы ищем иголку в стоге сена, в котором ее нет.

Это просто Форекс жадным стал настолько, что на нем заработать стало практически нереально.

И все эти веселые картинки с анализом исторических данных - это..., даже не знаю как и назвать

Много конечно кого можно перечислить, кому не лень голову ломать над этим ........

А скорее всего назвать тех, кто не занимается -  ... ?
 
Renat Akhtyamov:

Это просто Форекс жадным стал настолько

Да дай ты уже Саньку формулу)))

 
multiplicator:

а может на форексе нету таких закономерностей, чтобы по 30 процентов в мес давали... тогда получается, что мы ищем иголку в стоге сена, в котором ее нет.

Смотря при какой просадке. Для меня приемлемо, если прибыль за месяц >= величины максимальной просадки за этот же период.

 
Vizard_:

Да дай ты уже Саньку формулу)))

Да нет на рынках формул, есть только интерес.

Вот зелененькая в подвале дойдет и интерес поменяется.

b MT4

 
Uladzimir Izerski:

Да нет на рынках формул, есть только интерес.

Вот зелененькая в подвале дойдет и интерес поменяется.



Раз уж у нас тут кружок изобразительного искусства, то.... вот тоже картинка


 
На сам график смотреть не пробовали, товарищи? Без ***, которая только производная от графика.
 
Макс:
На сам график смотреть не пробовали, товарищи? 


Конечно же нет.

 
Evgeniy Chumakov:


Раз уж у нас тут кружок изобразительного искусства, то.... вот тоже картинка


Для меня довольно интересная картинка. Без шуток.

Не все понятно. Но интересно.

 
Renat Akhtyamov:

чо вы ищете там, на мертвом графике, нет тама рыбы

жизнь кипит здесь и сейчас, остальное - это уже история

хотяяяя

жизнь еще по интереснее есть и будет, например в течении дня

ну что происходит в течении дня, ну никто пока даже и намека не кинул

например на МОЕХ два раза день

ну какая формула ишшо нужна, если и на форе такжи???

Повторяется постоянно. Главное получить из такжи выгоду. 

 
Alexander_K:

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца....

сегодня была Шнобелевская премия

ученые получили награды за исследование в области психологии:

Премия в области психологии досталась немецкому учёному Фрицу Штраку (Fritz Strack), который выяснил, что пишущая ручка во рту вызывает улыбку, что делает человека счастливее

думаю, что можно к мнению ученых в этот раз прислушаться!
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