Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ?

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Собственно вопрос в теме. Ранее я завел себе карту для вывода средств так как думал этот способ будет дешевле.

На практике получилось что вывод на карту дешевле а при обналичивании снимают варварскую комиссию. 

Я отказался от использования этой карты и системы в общем.

Вчера пришло письмо поражающие свой не адекватностью, что ль...



[Удален]  


Потому что мы банда.

А разве сложно завести 1$ на карту и еще 6 месяцев ничего не делать

 
Такова цена скрытия доходов и ухода от налогов.
 
Vladimir Tkach:
Такова цена скрытия доходов и ухода от налогов.

минимум 10

 

пользуюсь системой периодически для вывода. 

довольно удобно, даже в экселе сделал простой калькулятор: "сколько могу максимум вывести в рублях с учетом всех комиссий".

[Удален]  

А не надо было карту выписывать...
Тарифы конские... пользуешься, не пользуешься... все равно за обслуживание сдирают..
Отсутствие средств на счете не означает, что Вы не останетесь должны.

 
Andrey Alekseev:

А не надо было карту выписывать...
Тарифы конские... пользуешься, не пользуешься... все равно за обслуживание сдирают..
Отсутствие средств на счете не означает, что Вы не останетесь должны.


Просто нужно с умом подходить. В данном случае обналичка невыгодна. Использовать карту только для расчетов в магазинах. Если при этом валюта расчета совпадает с валютой карты, то получается бесплатное пользование картой (обслуживание карты в первый год пользования - бесплатное).

 
Vladimir Pastushak:

Собственно вопрос в теме. Ранее я завел себе карту для вывода средств так как думал этот способ будет дешевле.

На практике получилось что вывод на карту дешевле а при обналичивании снимают варварскую комиссию. 

Я отказался от использования этой карты и системы в общем.

Вчера пришло письмо поражающие свой не адекватностью, что ль...



Наша, многими любимая система Яндекс-деньги также пользуется этим нехитрым приёмом очистки кошельков своих клиентов. Я как-то забыл за свой кошелёк на некоторое время. А когда вспомнил, там только статистика о ежемесячных снятиях комиссии вплоть до обнуления кошелька. После обнуления, правда, великодушно долги не насчитывали, а только начали напоминать о необходимости пополнения кошелька.

Теперь вот, сам не пользуюсь этой подловатой системой и другим не рекомендую.

 
ePayments вам хотя бы письмо с предупреждением прислала. Значит коэффициент подлости у неё меньше.
[Удален]  

Ну там есть еще один не афишируемый подвох.

...клиенту необходимо будет осуществить оплату членства в Epayments, цена годового членства составляет 34,95 американских доллара.

Либо Вы - аноним, ограниченный в возможностях...
Либо - Верифицированный клиент, с полным набором услуг.
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