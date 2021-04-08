Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ?
Собственно вопрос в теме. Ранее я завел себе карту для вывода средств так как думал этот способ будет дешевле.
На практике получилось что вывод на карту дешевле а при обналичивании снимают варварскую комиссию.
Я отказался от использования этой карты и системы в общем.
Вчера пришло письмо поражающие свой не адекватностью, что ль...
Потому что мы банда.
А разве сложно завести 1$ на карту и еще 6 месяцев ничего не делать
Такова цена скрытия доходов и ухода от налогов.
минимум 10
пользуюсь системой периодически для вывода.
довольно удобно, даже в экселе сделал простой калькулятор: "сколько могу максимум вывести в рублях с учетом всех комиссий".
А не надо было карту выписывать...
Тарифы конские... пользуешься, не пользуешься... все равно за обслуживание сдирают..
Отсутствие средств на счете не означает, что Вы не останетесь должны.
А не надо было карту выписывать...
Тарифы конские... пользуешься, не пользуешься... все равно за обслуживание сдирают..
Отсутствие средств на счете не означает, что Вы не останетесь должны.
Просто нужно с умом подходить. В данном случае обналичка невыгодна. Использовать карту только для расчетов в магазинах. Если при этом валюта расчета совпадает с валютой карты, то получается бесплатное пользование картой (обслуживание карты в первый год пользования - бесплатное).
Собственно вопрос в теме. Ранее я завел себе карту для вывода средств так как думал этот способ будет дешевле.
На практике получилось что вывод на карту дешевле а при обналичивании снимают варварскую комиссию.
Я отказался от использования этой карты и системы в общем.
Вчера пришло письмо поражающие свой не адекватностью, что ль...
Наша, многими любимая система Яндекс-деньги также пользуется этим нехитрым приёмом очистки кошельков своих клиентов. Я как-то забыл за свой кошелёк на некоторое время. А когда вспомнил, там только статистика о ежемесячных снятиях комиссии вплоть до обнуления кошелька. После обнуления, правда, великодушно долги не насчитывали, а только начали напоминать о необходимости пополнения кошелька.
Теперь вот, сам не пользуюсь этой подловатой системой и другим не рекомендую.
Ну там есть еще один не афишируемый подвох.
...клиенту необходимо будет осуществить оплату членства в Epayments, цена годового членства составляет 34,95 американских доллара.
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