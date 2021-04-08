Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 7
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Кстати у епейментс есть такой прикол что за раз с карты нельзя снять больше 5000 рублей, и за каждое снятие нужно платить комиссию около 5 долларов
без калькулятора 6,48 от 197,73 примерно 3 % о каких 7 процентах речь, понять не могу...
Вывод от брокера без комиссии ..
ну всё правильно.
выше я написал:
...
-- дальше вы вывели 190,73 долл -- и надо теперь посмотреть сколько пришло евро к вам на банковский счёт -- должно прийти за вычетом 4% конвертации =183,39 долл /1,17 =156 евро (примерно)
...
смотрим, к вам пришло 10951,7 рублей -- на 12 августа примерный курс евро к рублю 70,6 -- делим 10951,7 / 70,6 = 155 евро
так это ещё с вас банк взял % за конвертацию поступающего евро в рубли
ну всё правильно.
выше я написал:
смотрим, к вам пришло 10951,7 рублей -- на 12 августа примерный курс евро к рублю 70,6 -- делим 10951,7 / 70,6 = 155 евро
так это ещё с вас банк взял % за конвертацию поступающего евро в рубли
Я проверяю приходы, приходит в долларах. и конвертирует банк по текущему курсу.
Андрей, я изучал все платежки детально ... Для меня брокер = нал наруки в России самый дешовый способ это Skrill .
Если Вы внимательно посмотрите то даже при выводе 700 долларов комиссия примерно 6 долларов и не больше.
Я проверяю приходы, приходит в долларах. и конвертирует банк по текущему курсу.
Андрей, я изучал все платежки детально ... Для меня брокер = нал наруки в России самый дешовый способ это Skrill .
Если Вы внимательно посмотрите то даже при выводе 700 долларов комиссия примерно 6 долларов и не больше.
при чём тут комиссия?
скрилл вывод на банк в евро и делает авто-конвертацию не уведомляя вас об этом -- стоимость этой конвертации 4%
вы спросите себя -- почему при выводе 190 долл -- на счёт вы получили только 10950 рублей? курс рубля к баксу 57,6 рубля? (10950 / 190)
посмотрел, 12 августа курс рубля был 60 руб за долл -- т.е. получить вы должны были 11400 рублей (как раз недополучили 4%)
при чём тут комиссия?
скрилл вывод на банк в евро и делает авто-конвертацию не уведомляя вас об этом -- стоимость этой конвертации 4%
вы спросите себя -- почему при выводе 170 долл -- на счёт вы получили только 10950 рублей? курс рубля к баксу 64 рубля? (10950 / 170)
при чём тут комиссия?
скрилл вывод на банк в евро и делает авто-конвертацию не уведомляя вас об этом -- стоимость этой конвертации 4%
вы спросите себя -- почему при выводе 190 долл -- на счёт вы получили только 10950 рублей? курс рубля к баксу 57,6 рубля? (10950 / 190)
посмотрел, 12 августа курс рубля был 60 руб за долл -- т.е. получить вы должны были 11400 рублей (как раз недополучили 4%)
Фиг с ними с 4% что бы снять на руки 10951 мне нужно сделать 3 операции съема на банкомате . и отдать около 900 рублей комиссии...
Фиг с ними с 4% что бы снять на руки 10951 мне нужно сделать 3 операции съема на банкомате . и отдать около 900 рублей комиссии...
ну, здесь вы отдали: (11400-10950 =450) + 6,48*60 =390 = 840 комиссии
если бы выводили через ePayments -- то отдали бы всего 2,9% * 196 или 340 руб
т.е. кому что больше нравится -- вам по кайфу платить лишние комиссии и даже не замечать этого.
Нет того, что вы выделили жёлтым цветом. Курс обменника занижен от официального ровно на 2.5%, остальные транзакции описал.
Карта может быть и плюс, но не все постоянно ней пользуются, вон к примеру тот-же Vladimir Pastushak, у каждой карты свои преимущества. Ну и постоянно только тратить через терминалы - так не бывает, наличка тоже нужна, и при выводе наличный комиссия ощутима.
Ссылкой на обменник не поделитесь?
Выбирайте с лучшим курсом:
Если выводить с MQ на вебмани, потом по хорошему курсу в обменке менять на яндекс деньги. При обмене вебмани доллары на яндекс рубли обычно хороший курс, значительно лучше, чем реальный банковский курс обмена долларов на рубли (перкрывает с запасом потери от комиссии вебманей 0.8% при выводе с сайта). С картой ЯД совершать рублёвые покупки и рассчёты за коммуналку, интернет, телефон и прочие... Удобно. Единственно при обналичивании в банкомате процент приличный комиссии...