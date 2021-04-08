Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 19
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Как написано в справке Epayments: "Курс обмена валют, указанный во время проведения операции, основан на среднерыночном курсе текущего дня и действует в течение 5 минут."
2 При осуществлении операций в валюте, отличной от валюты карты, взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%. Данная комиссия базируется на индикативном курсе Mastercard®, установленном на день операции.
значит надо ехать там, где можно снять доллар и снимать чистый доллар :-)
2 При осуществлении операций в валюте, отличной от валюты карты, взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%. Данная комиссия базируется на индикативном курсе Mastercard®, установленном на день операции.
значит надо ехать там, где можно снять доллар и снимать чистый доллар :-)
Всё правильно. В магазине Вы оплачиваете хлебушек гривнами - вот за эту конвертацию и берут с вас "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%"
В банкомате снимаете гривны оплачивается: "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%" + 2,6 бакса за снятие налички.Если у Вас в магазинах принимают чистый доллар, то лучше конечно оплачивать наличкой.
Всё правильно. В магазине Вы оплачиваете хлебушек гривнами - вот за эту конвертацию и берут с вас "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%"
В банкомате снимаете гривны оплачивается: "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%" + 2,6 бакса за снятие налички.
теперь более менее понятно . :-(все равно на 10-20 копеек выгоднее, чем те же манипуляции с WebMoney
теперь более менее понятно . :-(
С карты EP удобного оплачивать при покупках в зарубежных интернет-магазинах. На том же Али если выбрать "показывать цены в Долларах" - можно оплачивать с карты баксами без всяких комиссий и конвертаций. Получается естественно дешевле.
С карты EP удобного оплачивать при покупках в зарубежных интернет-магазинах. На том же Али если выбрать "показывать цены в Долларах" - можно оплачивать с карты баксами без всяких комиссий и конвертаций. Получается естественно дешевле.
на али я напрямую с WebMoney оплачиваю - тоже удобно.
а вот покупки с amazona надо проверить теперь.
Вот пруфы
Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл.
Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .
Без моего ведома. !!!!
Вот пруфы
Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл.
Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .
Без моего ведома. !!!!
А с чего решили, что должны спрашивать? Корректировка - нормальная практика, так как реальный обмен НЕ ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ Вашей покупки.
А с чего решили, что должны спрашивать? Корректировка - нормальная практика, так как реальный обмен НЕ ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ Вашей покупки.
То есть на момент моей покупки E Payments не знают официальный курс ?
То есть на момент моей покупки E Payments не знают официальный курс ?
Да. Этот курс не знает ни Visa ни MasterCard.
И только после реальной поставки валюты рассчитывается точный курс.
Да. Этот курс не знает ни Visa ни MasterCard.
И только после реальной поставки валюты рассчитывается точный курс.
Ок, странно только то что пока не видел что бы в обратную рассчитывалось...
Понаблюдаем..