Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 19

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Alexandr Saprykin:

Как написано в справке Epayments: "Курс обмена валют, указанный во время проведения операции, основан на среднерыночном курсе текущего дня и действует в течение 5 минут."

2 При осуществлении операций в валюте, отличной от валюты карты, взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%. Данная комиссия базируется на индикативном курсе Mastercard®, установленном на день операции.


значит надо ехать там, где можно снять доллар и снимать чистый доллар :-) 

 
Vladislav Andruschenko:

2 При осуществлении операций в валюте, отличной от валюты карты, взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%. Данная комиссия базируется на индикативном курсе Mastercard®, установленном на день операции.


значит надо ехать там, где можно снять доллар и снимать чистый доллар :-) 

Всё правильно. В магазине Вы оплачиваете хлебушек гривнами - вот за эту конвертацию и берут с вас "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%"

В банкомате снимаете гривны оплачивается: "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%" + 2,6 бакса за снятие налички.

Если у Вас в магазинах принимают чистый доллар, то лучше конечно оплачивать наличкой.
 
Alexandr Saprykin:

Всё правильно. В магазине Вы оплачиваете хлебушек гривнами - вот за эту конвертацию и берут с вас "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%"

В банкомате снимаете гривны оплачивается: "взимается дополнительная комиссия в размере 2,6%" + 2,6 бакса за снятие налички.


теперь более менее понятно . :-( 

все равно на 10-20 копеек выгоднее, чем те же манипуляции с WebMoney 
 
Vladislav Andruschenko:


теперь более менее понятно . :-( 

С карты EP удобного оплачивать при покупках в зарубежных интернет-магазинах. На том же Али если выбрать "показывать цены в Долларах" - можно оплачивать с карты баксами без всяких комиссий и конвертаций. Получается естественно дешевле.

 
Alexandr Saprykin:

С карты EP удобного оплачивать при покупках в зарубежных интернет-магазинах. На том же Али если выбрать "показывать цены в Долларах" - можно оплачивать с карты баксами без всяких комиссий и конвертаций. Получается естественно дешевле.


на али я напрямую с WebMoney оплачиваю - тоже удобно.

а вот покупки с amazona надо проверить теперь. 

 

Вот пруфы

Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл. 

Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .

Без моего ведома. !!!!


 
Vladimir Pastushak:

Вот пруфы

Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл. 

Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .

Без моего ведома. !!!!


А с чего решили, что должны спрашивать? Корректировка - нормальная практика, так как реальный обмен НЕ ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ Вашей покупки. 

 
Vladimir Karputov:

А с чего решили, что должны спрашивать? Корректировка - нормальная практика, так как реальный обмен НЕ ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ Вашей покупки. 

То есть на момент моей покупки E Payments не знают официальный курс ?

 
Vladimir Pastushak:

То есть на момент моей покупки E Payments не знают официальный курс ?

Да. Этот курс не знает ни Visa ни MasterCard.

И только после реальной поставки валюты рассчитывается точный курс.

 
Vladimir Karputov:

Да. Этот курс не знает ни Visa ни MasterCard.

И только после реальной поставки валюты рассчитывается точный курс.

Ок, странно только то что пока не видел что бы в обратную рассчитывалось...

Понаблюдаем..

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