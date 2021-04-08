Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 21

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Vladislav Andruschenko:
Я с таким же вопросом в тех поддержку писал. Ответ написал выше. Попробуйте вы им написать. 
Приведенный ответ о снятии налички. Там комиссия 2,6+2,6%% за транзакцию по снятию и за конвертацию.
В моем случае оплата через pos терминал. Только 2,6% за конвертацию.
 
Alexandr Saprykin:
Приведенный ответ о снятии налички. Там комиссия 2,6+2,6%% за транзакцию по снятию и за конвертацию.
В моем случае оплата через pos терминал. Только 2,6% за конвертацию.


такое же было и при оплате в магазине. поэтому я обратил на это внимание и написал им в тех поддержку. 

 

Мне нужен перевод денег с MQL на мою учетную запись ePayments.
И оттуда перевести деньги на другой счет в другой валюте
Если уже есть у меня счет в ePayments, без привязки карты к этого счета, сколько деньги будить стоит поддерживать такую учетную запись в ePayments

Заранее спасибо Вам !

 
Stefan Stoyanov:

Мне нужен перевод денег с MQL на мою учетную запись ePayments.
И оттуда перевести деньги на другой счет в другой валюте
Если уже есть у меня счет в ePayments, без привязки карты к этого счета, сколько деньги будить стоит поддерживать такую учетную запись в ePayments

Заранее спасибо Вам !


За учётную запись денег не берут. Есть только комиссия за обслуживание карты, если будете ее заказывать
 
Alexandr Saprykin:

За учётную запись денег не берут. Есть только комиссия за обслуживание карты, если будете ее заказывать


Как перевести средства из счет в ePayments на другого банковского счета в другой валюте

Требуется подтверждение другого банковского счета в ePayments, или может быть выполнено непосредственно
 
Stefan Stoyanov:


Как перевести средства из счет в ePayments на другого банковского счета в другой валюте

Требуется подтверждение другого банковского счета в ePayments, или может быть выполнено непосредственно
Я думаю, что такой вопрос лучше задать компании epayments. 
 
Stefan Stoyanov:


Как перевести средства из счет в ePayments на другого банковского счета в другой валюте

Требуется подтверждение другого банковского счета в ePayments, или может быть выполнено непосредственно

Лучше узнайте в самом Epayments. Я пользуюсь долларовой картой Epayments. На сторонние карты денег не переводил.

 
Alexandr Saprykin:

Что-то я вчера не понял epayments. У них видимо два разных курса имеется. Вчера в магазине покупку оплачивал картой. Оплатил по курсу 57,87. В момент покупки смотрел в телефоне курс обмена валют в кошельке epayments, курс был 62,78.

Ток забыл скрин сделать обменного курса в кошельке. Хотя он и сейчас там выше 60 руб.

Теперь понял. Спустя пару дней пока операция покупки висела в ожидании покупка стоила мне 4,32 бакса. После того как операция стала подтвержденной курс обмена валют и соответственно сумма покупки скорректировались. И теперь покупка мне стала стоить 4,04 бакса.

epayments

 

Вот еще прикол

Три транзакции у первых двух не верна дата карты, я ошибся и с третьего раза набрал правильно


Как то так...  

Посмотрите время каждую минуту мне накрутули по 1 доллару...

 

Снизу вверх:

  1. выбрали платеж в долларах, конвертации нет, использовали www.aliexpress.com - отказ
  2. выбрали рубли, получили конвертацию, использовали www.aliexpress.com - отказ
  3. выбрали рубли, использовали(вы  или автоматом при неудаче выбрался другой шлюз) другой платежный шлюз Aliexpress Luxemburg - получилось

Обычно продвинутый продавец имеет множество платежных шлюзов (и юридических лиц) и умеет заменять их, когда один из них не проходит.

Например, в Азии один шлюз дает success rate = 60%, а другой - 70%. Умная система пытается для азиатских клиентов сначала предложить второй шлюз(и юрлицо) с потенциально лучшим процентом успеха, а потом переходит на другие.

Аналогично и азиатские продавцы для европейцев подставляют один шлюз, а при неуспехе (из-за антифрод контроля) - выдает другой.

Вот вам и выдали поближе люксембурское юрлицо с другими настройками антифрод контроля. С третьего раза получилось.


Ни у одного платежного шлюза нет 100% success rate даже в теории. И именитые карты не везде по миру проходят. Точнее - много где не проходят.

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