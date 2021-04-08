Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 21
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Я с таким же вопросом в тех поддержку писал. Ответ написал выше. Попробуйте вы им написать.
Приведенный ответ о снятии налички. Там комиссия 2,6+2,6%% за транзакцию по снятию и за конвертацию.
такое же было и при оплате в магазине. поэтому я обратил на это внимание и написал им в тех поддержку.
Мне нужен перевод денег с MQL на мою учетную запись ePayments.
И оттуда перевести деньги на другой счет в другой валюте
Если уже есть у меня счет в ePayments, без привязки карты к этого счета, сколько деньги будить стоит поддерживать такую учетную запись в ePayments
Заранее спасибо Вам !
Мне нужен перевод денег с MQL на мою учетную запись ePayments.
И оттуда перевести деньги на другой счет в другой валюте
Если уже есть у меня счет в ePayments, без привязки карты к этого счета, сколько деньги будить стоит поддерживать такую учетную запись в ePayments
Заранее спасибо Вам !
Как перевести средства из счет в ePayments на другого банковского счета в другой валюте
Требуется подтверждение другого банковского счета в ePayments, или может быть выполнено непосредственно
Как перевести средства из счет в ePayments на другого банковского счета в другой валюте
Требуется подтверждение другого банковского счета в ePayments, или может быть выполнено непосредственно
Как перевести средства из счет в ePayments на другого банковского счета в другой валюте
Требуется подтверждение другого банковского счета в ePayments, или может быть выполнено непосредственно
Лучше узнайте в самом Epayments. Я пользуюсь долларовой картой Epayments. На сторонние карты денег не переводил.
Что-то я вчера не понял epayments. У них видимо два разных курса имеется. Вчера в магазине покупку оплачивал картой. Оплатил по курсу 57,87. В момент покупки смотрел в телефоне курс обмена валют в кошельке epayments, курс был 62,78.
Ток забыл скрин сделать обменного курса в кошельке. Хотя он и сейчас там выше 60 руб.
Теперь понял. Спустя пару дней пока операция покупки висела в ожидании покупка стоила мне 4,32 бакса. После того как операция стала подтвержденной курс обмена валют и соответственно сумма покупки скорректировались. И теперь покупка мне стала стоить 4,04 бакса.
Вот еще прикол
Три транзакции у первых двух не верна дата карты, я ошибся и с третьего раза набрал правильно
Как то так...
Посмотрите время каждую минуту мне накрутули по 1 доллару...
Снизу вверх:
Обычно продвинутый продавец имеет множество платежных шлюзов (и юридических лиц) и умеет заменять их, когда один из них не проходит.
Например, в Азии один шлюз дает success rate = 60%, а другой - 70%. Умная система пытается для азиатских клиентов сначала предложить второй шлюз(и юрлицо) с потенциально лучшим процентом успеха, а потом переходит на другие.
Аналогично и азиатские продавцы для европейцев подставляют один шлюз, а при неуспехе (из-за антифрод контроля) - выдает другой.
Вот вам и выдали поближе люксембурское юрлицо с другими настройками антифрод контроля. С третьего раза получилось.
Ни у одного платежного шлюза нет 100% success rate даже в теории. И именитые карты не везде по миру проходят. Точнее - много где не проходят.