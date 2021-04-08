Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 17
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чёто ссылка на акцию EP для мкл юзеров не работает, а может просто акция на бесплатную кредитную карту закончилась ))
Акция эта давняя. С момента старта наверное год уже прошел. Так что вполне могло и закончиться все.
ePayments
Кто там ругался, что дорого снимать в Украине ?
Снял 3000грн, заплатил полную комиссию 3.11$
Курс 28.7
WM
При использовании WM -0.8%
Курс 25.3
Перевод - 0.8%
Зачисление - 0.5%
чёто ссылка на акцию EP для мкл юзеров не работает, а может просто акция на бесплатную кредитную карту закончилась ))
Где у Вас ссылка не работает? Проверил ссылка рабочая, переход по ней идет. При регистрации, если мне память не изменяет, надо будет указать еще промо-код.
...
ePayments
....
Курс 28.7 27.3
WM
....
Курс 25.3 26.92
Перевод - 0.8%
Зачисление - 0.5% -0.0%
ВебМани!!
Много интересного прочитал про доллар в Украине.
Просто вы ветку не внимательно читаете + не совсем в теме -- здесь обсуждают снятие те, кто на украине снимают.
Поскольку вы не в курсе --
то на украине в банкоматах долларов нет, ни рублей, ни евро -- нет вообще никакой валюты кроме гривны.
Чтобы снять доллары в кассе банка, то с этим тоже не всё так однозначно -- если для снятия с валютной карты валюту надо заранее заказывать -- то снять валюту с какой-то карты ePayments вообще проблема.
Поэтому ePayments выгодна, но надо смотреть конкретный контекст.
Бред какой то.
Вот ePayments:
Вот банк:
Валюту заказывать не нужно. Снятие 0% комиссии. Если $ банкомат в Мариуполе есть, 15 км. от блок поста, то думаю, в других городах тоже есть.
если вы на украине, то вывести доллар к вам на карту не получится из-за запрета по валютным операциям ещё с 2014 года.
Не было никогда запрета на валютные операции.
У меня вебмоней выходит так - 0,8% с мкл, 0,8% на обменник разница на курсе около 0,3%-0,4%, итого 2%.
На приват завожу без комиссии, оплачивать через терминал (они сейчас везде) -0 %. Снятие 1%.
ePayments - у меня 2,9% на банковскую карту.
С тем учетом, что дальше комиссий у меня нет ни за снятие ни за оплату в терминале.
Карту ePayments заводит не вижу смысла, пока мало что могу отложить, а оплата в терминале, с отличной от валюты карты с комиссией, т.е. не выгодно вообще.
Это у меня так на практике, а там, смотря у кого каике фантазии и подсчеты.
Много интересного прочитал про доллар в Украине.
Бред какой то.
Вот ePayments:
Вот банк:
Валюту заказывать не нужно. Снятие 0% комиссии. Если $ банкомат в Мариуполе есть, 15 км. от блок поста, то думаю, в других городах тоже есть.
Как то ерунда. Не было никогда запрета на валютные операции.
Какого банка банкомат или какая торговая марка ? Попробую в Запорожье поискать.
Какого банка банкомат или какая торговая марка ? Попробую в Запорожье поискать.
Как я понимаю, Вы с кошелька ePayments вывели средства на долларовую карту местного банка, а уже с неё, по тарифам банка, снимали в банкомате валюту. Какой банк, кстати?
ПУБМ. Там 200 грн. в год вроде, или что-то вроде того обслуживание. Ну комиссий нет за поступление/снятие $, и доллары там нормальные в отличии от привата, в смысле последнего образца :)