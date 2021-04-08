Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 17

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чёто ссылка на акцию EP для мкл юзеров не работает, а может просто акция на бесплатную кредитную карту закончилась ))
 
Aleksey Semenov:
чёто ссылка на акцию EP для мкл юзеров не работает, а может просто акция на бесплатную кредитную карту закончилась ))

Акция эта давняя. С момента старта наверное год уже прошел. Так что вполне могло и закончиться все.

 
no name
[Удален]  

ePayments

Кто там ругался, что дорого снимать в Украине ?

Снял 3000грн, заплатил полную комиссию 3.11$

Курс 28.7

WM

При использовании WM -0.8%

Курс 25.3

Перевод - 0.8%

Зачисление - 0.5%

 
Aleksey Semenov:
чёто ссылка на акцию EP для мкл юзеров не работает, а может просто акция на бесплатную кредитную карту закончилась ))

Где у Вас ссылка не работает? Проверил ссылка рабочая, переход по ней идет.  При регистрации, если мне память не изменяет, надо будет указать еще промо-код. 

 
Vladimir Zubov:

...

ePayments

....

Курс 28.7   27.3

WM

....

Курс 25.3   26.92 

Перевод - 0.8%

Зачисление - 0.5% -0.0%

п.с. зелененьким отмечены возможные реальные значения. 
 
Vladimir Pastushak:
  • Пользуюсь
  • Не пользуюсь

ВебМани!! 

 

Много интересного прочитал про доллар в Украине.

Просто вы ветку не внимательно читаете + не совсем в теме -- здесь обсуждают снятие те, кто на украине снимают.

Поскольку вы не в курсе --

то на украине в банкоматах долларов нет, ни рублей, ни евро -- нет вообще никакой валюты кроме гривны.

Чтобы снять доллары в кассе банка, то с этим тоже не всё так однозначно -- если для снятия с валютной карты валюту надо заранее заказывать -- то снять валюту с какой-то карты ePayments вообще проблема.

Поэтому ePayments выгодна, но надо смотреть конкретный контекст.


Бред какой то. 

Вот ePayments:

Вот банк:

Валюту заказывать не нужно. Снятие 0% комиссии. Если $ банкомат в Мариуполе есть,  15 км. от блок поста, то думаю, в других городах тоже есть.

если вы на украине, то вывести доллар к вам на карту не получится из-за запрета по валютным операциям ещё с 2014 года.

 Не было никогда запрета на валютные операции. 


У меня вебмоней выходит так -  0,8% с мкл, 0,8% на обменник разница на курсе около 0,3%-0,4%, итого 2%.

На приват завожу без комиссии, оплачивать через терминал (они сейчас везде) -0 %. Снятие 1%. 


ePayments - у меня 2,9% на банковскую карту.

С тем учетом, что дальше комиссий у меня нет ни за снятие ни за оплату в терминале. 

Карту ePayments заводит не вижу смысла, пока мало что могу отложить, а оплата в терминале, с отличной от валюты карты с комиссией, т.е. не выгодно вообще.

Это у меня так на практике, а там, смотря у кого каике фантазии и подсчеты. 

[Удален]  
Arkadii Zagorulko:

Много интересного прочитал про доллар в Украине.


Бред какой то. 

Вот ePayments:

Вот банк:

Валюту заказывать не нужно. Снятие 0% комиссии. Если $ банкомат в Мариуполе есть,  15 км. от блок поста, то думаю, в других городах тоже есть.

Как то ерунда. Не было никогда запрета на валютные операции. 

Какого банка банкомат или какая торговая марка ? Попробую в Запорожье поискать.

 

Какого банка банкомат или какая торговая марка ? Попробую в Запорожье поискать.

Как я понимаю, Вы с кошелька ePayments вывели средства на долларовую карту местного банка, а уже с неё, по тарифам банка, снимали в банкомате валюту. Какой банк, кстати?

ПУБМ. Там 200 грн. в год вроде, или что-то вроде того обслуживание. Ну комиссий нет за поступление/снятие $, и доллары там нормальные в отличии от привата, в смысле последнего образца :)

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