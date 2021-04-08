Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 13
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Это действительно для финансово безграмотных. Да и для безграмотных в математике.
Комиссия WM 0.85% ПРОЦЕНТОВ...
видать, робофорекс подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM
WM --- 0.8%
Осторожно реклама )))
ePayments -> Roboforex -> вывод без комиссии каждый 1-3 вторник месяца, суммы небольшие, в пределах 100$ за раз, пока ни разу не отказали в услуге
видать, робофорекс подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM
WM --- 0.8%
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Реализация пирамидинга в советнике
Vitaly Muzichenko, 2017.09.20 03:55
Что за юхню вы постоянно несёте? Что вы курите?
Очень внимательно смотрите на приведенную здесь картинку.
А теперь включайте мозг.
Продублирую эту картинку :
.
Но поскольку вам сложно включить мозг, то делаю подсказку :
.
И не хамите, мадам, это лишь подчёркивает вашу безграмотность.
Не гоже.
Во-первых, лично я вам не хамила. Привела цитату вашего земляка. Кстати, советуя не хамить, придерживайтесь этого совета и сами.
Во-вторых, мне вы неизвестны как эксперт по грамотности и безграмотности.
В-третьих, не гоже на основе картинки делать обобщающие заявления: "видать, ***** подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM."
По 0.05% (к 0.8%) вы могли бы сначала спросить у Alexey Viktorov.
Тем более, что фактические условия вывода есть в открытом доступе в инете на официальном сайте того брокера.
0,05 долл или 5 центов берёт вебмоней, когда отправка идёт с подтверждением платежа по смс.
p.s. использовать для подтверждения надо не смс, а enum -- тогда дополнительного сбора за подтверждение не будет
видать, робофорекс подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM
WM --- 0.8%
0,05 долл или 5 центов берёт вебмоней, когда отправка идёт с подтверждением платежа по смс.
p.s. использовать для подтверждения надо не смс, а enum -- тогда дополнительного сбора за подтверждение не будет
По WM --- комиссия учитывается отдельно, а смс-подтверждение отдельно (но точно не как комиссия). Почему робофорекс обозначил именно как комиссию? Неизвестно.
А какой смысл? Они потом эту комиссию зачисляют на счёт.
Мне их смыслы неведомы.
0,05 долл или 5 центов берёт вебмоней, когда отправка идёт с подтверждением платежа по смс.
p.s. использовать для подтверждения надо не смс, а enum -- тогда дополнительного сбора за подтверждение не будет
Это точно. Я сначала ответил Олегу, а потом прочёл твоё напоминание...
Думал я по поводу этого enum... да что-то нет желания ставить дополнительную хрень в свой телефон, учитывая напряжённую обстановку в мире где все за всеми следят где надо и где не надо, за кем надо и за кем не надо...
Вот уж 5 американских копеек никак не смогут спасти "отца Русской демократии".