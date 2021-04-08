Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 13

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Alexey Viktorov:

Это действительно для финансово безграмотных. Да и для безграмотных в математике.

Комиссия WM 0.85% ПРОЦЕНТОВ...


видать, робофорекс подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM

WM --- 0.8%

 

Осторожно реклама )))

ePayments -> Roboforex -> вывод без комиссии каждый 1-3 вторник месяца, суммы небольшие, в пределах 100$ за раз, пока ни разу не отказали в услуге

 
Олег avtomat:

видать, робофорекс подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM

WM --- 0.8%


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Dina Paches:


Очень внимательно смотрите на приведенную здесь картинку.

А теперь включайте мозг.


Продублирую эту картинку :

 

.


Но поскольку вам сложно включить мозг, то делаю подсказку :

 

.


И не хамите, мадам, это лишь подчёркивает вашу безграмотность.

Не гоже.

 
Олег avtomat:

Во-первых, лично я вам не хамила. Привела цитату вашего земляка. Кстати, советуя не хамить, придерживайтесь этого совета и сами. 

Во-вторых, мне вы неизвестны как эксперт по грамотности и безграмотности.

В-третьих, не гоже на основе картинки делать обобщающие заявления: "видать, ***** подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM." 

По 0.05% (к 0.8%) вы могли бы сначала спросить у Alexey Viktorov.

Тем более, что фактические условия вывода есть в открытом доступе в инете на официальном сайте того брокера.

 

0,05 долл или 5 центов берёт вебмоней, когда отправка идёт с подтверждением платежа по смс.

p.s. использовать для подтверждения надо не смс, а enum -- тогда дополнительного сбора за подтверждение не будет

 
Олег avtomat:

видать, робофорекс подкручивает свои 0.05% на каждый перевод по WM

WM --- 0.8%

А какой смысл? Они потом эту комиссию зачисляют на счёт.
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Andrey F. Zelinsky:

0,05 долл или 5 центов берёт вебмоней, когда отправка идёт с подтверждением платежа по смс.

p.s. использовать для подтверждения надо не смс, а enum -- тогда дополнительного сбора за подтверждение не будет


По WM --- комиссия учитывается отдельно, а смс-подтверждение отдельно (но точно не как комиссия).  Почему робофорекс обозначил именно как комиссию? Неизвестно.

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Alexey Viktorov:
А какой смысл? Они потом эту комиссию зачисляют на счёт.

Мне их смыслы неведомы.

 
Andrey F. Zelinsky:

0,05 долл или 5 центов берёт вебмоней, когда отправка идёт с подтверждением платежа по смс.

p.s. использовать для подтверждения надо не смс, а enum -- тогда дополнительного сбора за подтверждение не будет

Это точно. Я сначала ответил Олегу, а потом прочёл твоё напоминание...

Думал я по поводу этого enum... да что-то нет желания ставить дополнительную хрень в свой телефон, учитывая напряжённую обстановку в мире где все за всеми следят где надо и где не надо, за кем надо и за кем не надо...

Вот уж 5 американских копеек никак не смогут спасти "отца Русской демократии".

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