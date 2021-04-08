Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 6
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зачем постоянно себя дурить?
карта банка Украины: -0.8(МК) + -2.5(обменник) + 0,8% вебмоней на вывод + -0.5(карта) = итого общие расходы 3.8% + 0,8%
обменник -- КУРС, который порой на 2-4% ниже курса обмена банка
== итого общие расходы 3,8% + 0,8% + 2-4% = 4,6-8,6%
Нет того, что вы выделили жёлтым цветом. Курс обменника занижен от официального ровно на 2.5%, остальные транзакции описал.
При такой цепочке обменов, потратив в магазине 100$ потеряем $3.8
Оплатив с карты ePayments не потеряем ничего, проверено, курс обмена равен официальному курсу НБУ на момент оплаты.
P.S. перевод с MQL = 0% зачисление средств на карту тоже 0%
плюс карта и средства в USD что тоже хорошо.
Нет того, что вы выделили жёлтым цветом. Курс обменника занижен от официального ровно на 2.5%, остальные транзакции описал.
вы словно в зазеркалье:
-- в МК у вас 100 долл -- -0,8 на WM падает 99,2
-- обмен, сейчас на wm.exchanger курс 25,65 -- меняем 99,2 (минус 0,8%)= 98,41 * 25,65 = 2524,21 грн
-- выводим 2524,21 (минус 0,8%)= 2504,17 (минус 1,5% за вывод на карту банка)= 2467,16 приходит на карту
итого: курс долл по карте 26,00 -- 2467,16 / 26 =94,89 долл пришло на карту (без учёта 0,5% зачисления на карту)
потери 100-94,89 = 5,11%
p.s. можно дальше спорить до потери пульса -- но это реальный вывод с МК на карту через вебмоней
химерные проценты в 3-4% -- это всё в вашем воображении от нежелании замечать все потери на проценты по всей цепочке.
вы словно в зазеркалье:
-- в МК у вас 100 долл -- -0,8 на WM падает 99,2
-- обмен, сейчас на wm.exchanger курс 25,65 -- меняем 99,2 (минус 0,8%)= 98,41 * 25,65 = 2524,21 грн
-- выводим 2524,21 (минус 0,8%)= 2504,17 (минус 1,5% за вывод на карту банка)= 2467,16 приходит на карту
итого: курс долл по карте 26,00 -- 2467,16 / 26 =94,89 долл пришло на карту (без учёта 0,5% зачисления на карту)
потери 100-94,89 = 5,11%
p.s. можно дальше спорить до потери пульса -- но это реальный вывод с МК на карту через вебмоней
химерные проценты в 3-4% -- это всё в вашем воображении от нежелании замечать все потери на проценты по всей цепочке.
Да Я вывожу на постоянной основе, если нужно, могу снять на видео при следующем выводе. А вот с карты банка съём в банкомате, и расчёты в магазине без процентов
Да Я вывожу на постоянной основе, если нужно, могу снять на видео при следующем выводе. А вот с карты банка съём в банкомате, и расчёты в магазине без процентов
на самом деле это только вам и надо.
вы просто сами для себя зафиксируйте: а) было и б) стало -- и посчитайте потери в процентах -- и сами всё поймёте (для себя).
а как есть в реальности -- выше привёл полный подробный расчёт со всеми издержками (для вас).
если вы эти издержки не видите -- значит вы что-то где-то не учитываете и живёте в неведении.
минимум для вебмоней -- это 2,4% (0,8 на вывод с МК, 0,8% на обмен, 0,8% на вывод на карту) -- но это при условии что курс обмена будет равен банковскому (чего по факту нет и бывает крайне редко -- как правило курс обмена ниже банковского на 2-4%)
Как по мне очень прозрачная система - все комиссии видны и все довольно просто. По % реально не выгодна наличка, но я ее трачу совсем не много - на работу не езжу, на рынках ничего не покупаю (а на некоторых, туристических особенно, есть терминалы О_о), в ларьках также ничего не беру (раньше хоть на сигареты уходило), разве что на такси иногда нужно. Плачу только 2,6% за конвертацию валюты, но у меня и на моих кровных в банке комиссия 1% (по другой карте).
На веб мани не особо, но больше комиссия получается + через посредника вывод смущает
на самом деле это только вам и надо.
вы просто сами для себя зафиксируйте: а) было и б) стало -- и посчитайте потери в процентах -- и сами всё поймёте (для себя).
а как есть в реальности -- выше привёл полный подробный расчёт со всеми издержками (для вас).
если вы эти издержки не видите -- значит вы что-то где-то не учитываете и живёте в неведении.
минимум для вебмоней -- это 2,4% (0,8 на вывод с МК, 0,8% на обмен, 0,8% на вывод на карту) -- но это при условии что курс обмена будет равен банковскому (чего по факту нет и бывает крайне редко -- как правило курс обмена ниже банковского на 2-4%)
Хорошо, проверю ещё раз каждый шаг при выводе.
на самом деле это только вам и надо.
вы просто сами для себя зафиксируйте: а) было и б) стало -- и посчитайте потери в процентах -- и сами всё поймёте (для себя).
а как есть в реальности -- выше привёл полный подробный расчёт со всеми издержками (для вас).
если вы эти издержки не видите -- значит вы что-то где-то не учитываете и живёте в неведении.
минимум для вебмоней -- это 2,4% (0,8 на вывод с МК, 0,8% на обмен, 0,8% на вывод на карту) -- но это при условии что курс обмена будет равен банковскому (чего по факту нет и бывает крайне редко -- как правило курс обмена ниже банковского на 2-4%)
Вот кстати скирн более интересный
при выводе 686 комиссия составила 6,27
Вот кстати скирн более интересный
при выводе 686 комиссия составила 6,27
и что? по скрину НЕ видна полная картина:
-- ваш счёт долларовый -- комиссия в евро на вывод на банк составляет 5,5 евро независимо от суммы -- проверяем, комиссия 6,48 от 11 августа делим на 5,5 получаем 1,17 курс евро на тот момент, так и было
-- дальше вы вывели 190,73 долл -- и надо теперь посмотреть сколько пришло евро к вам на банковский счёт -- должно прийти за вычетом 4% конвертации =183,39 долл /1,17 =156 евро (примерно)
итого потери:
-- 6,48 / 197,22 = 3,2% + 4% конвертация = 7,2% затраты на вывод
вы супер-расточительно расходуете свои средства
p.s. сюда добавьте ваши затраты минимум 1% за вывод на скрилл
хорошенькая платёжная система, вывод через которую сжирает аж 10%
p.s.2 Вольдемар, вы идеальный пользователь скрилл, вас надо беречь
Чем меньше посредников на вывод тем лучше, вывод на карту ePayments с последующими покупками в магазинах - нет посредников, курс конвертации официального нацбанка.
Обналичка - 2.6$ c любой суммы. Есть возможность получить наличные USD в кассе банка, любую сумму, заплатив при этом все теже 2.6$
без калькулятора 6,48 от 197,73 примерно 3 % о каких 7 процентах речь, понять не могу...
Вывод от брокера без комиссии ..