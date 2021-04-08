Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ? - страница 20
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Ок, странно только то что пока не видел что бы в обратную рассчитывалось...
Понаблюдаем..
Неправда. Я видел в разную сторону. Курс он такой - плавает :) . Но ведь Вы и сами это знаете - Вы ведь смотрите на графики валютных пар?
Вот пруфы
Изначально платеж не прошёл, я пин код попутал а затем прошёл.
Обратите внимание через время скорректировали платеж на 0,13 центов .
Без моего ведома. !!!!
я тестировал
когда идет отказ - с суммы не списывается дополнительно 2.6 процента за снятие в другой валюте (не в долларах) и не отображается в сумме отказа
а когда снятие успешное - тогда считывают + 2.6 %(мелким шрифтом в регламенте) и +2.6 доллара комиссии(при снятии налички).
по итогу - чуть чуть выгоднее чем Вебмоней, но там прям процента 2 выгоднее.
Что-то я вчера не понял epayments. У них видимо два разных курса имеется. Вчера в магазине покупку оплачивал картой. Оплатил по курсу 57,87. В момент покупки смотрел в телефоне курс обмена валют в кошельке epayments, курс был 62,78.
Ток забыл скрин сделать обменного курса в кошельке. Хотя он и сейчас там выше 60 руб.
Что-то я вчера не понял epayments. У них видимо два разных курса имеется. Вчера в магазине покупку оплачивал картой. Оплатил по курсу 57,87. В момент покупки смотрел в телефоне курс обмена валют в кошельке epayments, курс был 62,78.
Ток забыл скрин сделать обменного курса в кошельке. Хотя он и сейчас там выше 60 руб.
При успешном снятии снимается также и 2.6 % от суммы за конвертацию доллара в рубли. В регламенте написано мелким шрифтом.
О комиссии за конвертацию в курсе. Я картой пользуюсь второй год. Но впервые я увидел в EP два разных курса.
смотрите:
57,87. В момент покупки смотрел в телефоне курс обмена валют в кошельке epayments, курс был 62,78.
Когда Вы смотрите курс - он пишет без вычета 2.6 % на конвертацию. поэтому он был 62,78, а когда оплачиваете - снимается еще и 2,6 % = 57,87
пользуюсь 1 месяц. В тех поддержке указали на регламент, где написано об - том мелким шрифтом.
Здравствуйте! Спасибо за обращение. При снятии наличных в кассе банка или через банкомат комиссия составит 2.6 USD. В Вашем случае, так как Вы снимаете средства в валюте, отличной от валюты карты, также применяется дополнительная комиссия - 2,6% от суммы транзакции за конвертацию. На стороне банка, обслуживающего банкомат, могут быть свои комиссии за снятие со сторонних карт - этот момент рекомендуем уточнить на стороне банка. В случае возникновения дополнительных вопросов - будем рады на них ответить.
смотрите:
57,87. В момент покупки смотрел в телефоне курс обмена валют в кошельке epayments, курс был 62,78.
Когда Вы смотрите курс - он пишет без вычета 2.6 % на конвертацию. поэтому он был 62,78, а когда оплачиваете - снимается еще и 2,6 % = 57,87
пользуюсь 1 месяц. В тех поддержке указали на регламент, где написано об - том мелким шрифтом.